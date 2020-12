Alfredo Cornejo advierte: "Se está preparando un juicio político a la Corte Suprema"

El titular de la UCR respondió a las críticas de Cristina Kirchner al máximo tribunal y aseguró que el oficialismo buscará hacer una reforma constitucional

"Es tan duro el mensaje de Cristina, y es tan categórico el respaldo de Alberto Fernández y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que yo creo que se está preparando, alfombrando, un proceso de juicio político y de reforma constitucional", advirtió el diputado nacional Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza).

En una entrevista radial con La Once Diez, el exgobernador mendocino agregó: "Y todo esto, en medio de un mandato expreso del pueblo argentino, a Fernández, para mejorar la economía, que no mejora".

Cuestionamiento a CFK

Frontal, como siempre, Cornejo cuestionó la agenda de la vicepresidenta: "Si el Gobierno triunfara en las elecciones legislativas de 2021, estoy seguro de que iría por la agenda de Cristina Kirchner, es decir, de una reforma judicial para terminar con la independencia del Poder Judicial".

El Frente de Todos "va a ir creando un clima hostil contra la Corte y el Poder Judicial en su conjunto. El Poder Judicial, en el mundo, pero en Argentina en particular, tiene un deterioro de credibilidad, como todos los poderes del Estado. Y ellos se van a montar en eso con un discurso populista", anticipó.

El exgobernador mendocino redobló sus críticas a la vicepresidenta

Con respecto al rol de Juntos por el Cambio, alianza de la que la UCR forma parte, consideró que el kirchnerismo "le importa tres pepinos los planteos de los dirigentes moderados. Nuestro papel de alternancia es construir un discurso, un análisis de la realidad, que tenga valores distintos de las locuras ideológicas del kirchnerismo".

Y continuó: "Tenemos que estar firmes ahí, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores, los líderes de los bloques parlamentarios, los presidentes de los partidos. La mayoría de los argentinos se va a confundir si hay un mensaje muy lavado de Juntos por el Cambio", advirtió.

La carta de Cristina Kirchner

En su carta, tras destacar al Ejecutivo a un año de su asunción, la Vicepresidenta apuntó contra el Poder Judicial "representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí, desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa".

Y advirtió que "a nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una Justicia adicta". Además realizó un repaso por los nombramientos de Néstor Kirchner para la Corte y los comparó con los designados por Mauricio Macri para completar el número de jueces.

Luego remarcó: "Tampoco deberíamos extrañarnos si esta Corte, que consintió alegremente el mayor endeudamiento del que se tenga memoria a escala planetaria con el FMI, empieza a dictar fallos de neto corte económico para condicionar o extorsionar a este gobierno… O lo que es peor aún: para hacerlo fracasar".

La expresidenta publicó una carta al cumplirse un año de la asunción de Alberto Fernández

En su carta, la ex presidenta concluyó: "De los tres poderes del Estado, sólo uno no va a elecciones. Sólo un Poder es perpetuo. Sólo un Poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si ese Poder… Además de ser perpetuo… Además de no ir jamás a elecciones… Además de tener la palabra final sobre la vida, el patrimonio y la libertad de las personas por encima del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo… Si además de todo eso, ese Poder sólo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen, además, en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie ni estar sometidos a control alguno… Bueno… Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas".