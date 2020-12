Se fue pero vuelve: Carrió será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires

La líder de la Coalición Cívica no descartó una postulación para la gobernación del distrito en 2023. "Estoy dispuesta que salgamos a la libertad", dijo

La titular de la Coalición Cívica (CC) y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, anunció que será candidata en las elecciones legislativas del año próximo en la provincia de Buenos Aires y no descartó su postulación para la gobernación del distrito en 2023.

"Voy a ser candidata en el 2021 en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy dispuesta que salgamos a la libertad", sostuvo anoche la exdiputada en declaraciones televisivas.

En este sentido, Carrió afirmó en diálogo con TN: "Para limpiar la provincia no descarto ser candidata a gobernadora en el 2023".

De esta manera, se desdijo respecto de lo que había formulado el 12 del mes pasado, cuando, en una entrevista periodística cuyos principales fragmentos replicó luego a través de las redes sociales, había señalado que no iba a competir por cargos públicos.

"No voy a ser candidata. Dependo de mi consciencia, no de los votos. Muchos me respetan por mi coherencia", había indicado en diálogo con La Nación +.

A principios del 2020, la exlegisladora renunció a su banca en la Cámara de Diputados mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, donde manifestó su "decisión irrevocable" de dejar su cargo a partir del 1º de marzo de este año.

Al comunicar esa decisión, la dirigente de la Coalición Cívica y cofundadora de Cambiemos aseguró: "El año que viene no estaré más en política".

Crítica del gobierno e impulsora de un pedido de juicio político contra la vice Cristina Fernández de Kirchner, la exdiputada Elisa Carrió afirmó que Alberto Fernández "no tiene ninguna competencia para ser presidente" y señaló que a la Argentina "se vienen momentos parecidos al Rodrigazo".

"Alberto Fernández no muestra ninguna competencia, ni para ser hombre ni para ser presidente, pero hay que sostenerlo porque fue el hombre elegido para serlo. La verdad es que siempre fue esto que es, un lobbista. Empezó con Cavallo... es capaz de acordar con cualquiera. Pero yo no le tengo rencor pese a que fue uno de los hombres que más me persiguió", expresó Carrió durante una entrevista en LN+.

Presidente sin autoridad

"El presidente no tiene autoridad porque miente todos los días. Estamos en un juego sin salida. Creo que se vienen momentos más parecidos al Rodrigazo, en el sentido de un gobierno sin autoridad ninguna y una vicepresidenta que busca la venganza, porque en realidad Cristina es más parecida a López Rega que a Isabelita. Pero es una mujer que va a ir presa, seguramente con domiciliaria porque la condena le va a llegar a los 70 años, pero va a ir presa", prosiguió.

Elisa Carrió, crítica del gobierno.

Al hablar sobre Cristina Kirchner, la fundadora de la Coalición Cívica dio más detalle sobre su pedido de juicio políticocontra la actual vicepresidenta de la Nación.

"Es un pedido de juicio que hoy no tiene mayoría pero que va a tener, eventualmente, los 2 tercios el año que viene", indicó.

"Hoy por hoy Cristina Kirchner es la presidenta de hecho del país, porque ha anulado totalmente el poder presidencial. Pero está con una angustia enorme porque ella conoce el tema jurídico y sabe que no puede salir de allí, no puede salir de una condena en la causa de Vialidad, por ejemplo. Ella vino para garantizarse impunidad, pero no lo va a lograr porque no se dan las condiciones, no hay indulto para los delitos de corrupción", aseveró.

Además, la figura opositora dijo que los peronistas y los propios gobernadores de las provincias temen enfrentar a la vice "por miedo a su locura".

"El poder de Cristina se basa en la venganza y el miedo que le tienen los peronistas. Ella generó siempre miedo por su excesiva violencia, nadie tiene capacidad de respuesta frente a la violencia de Cristina. Muchos hombres le tienen miedo a su locura. Con los gobernadores de las provincias, que dependen de sus recursos, pasa eso. Nadie quiere su venganza porque ella carece de límites", declaró.

Carrió: "El poder de Cristina se basa en la venganza y el miedo que le tienen los peronistas

Críticas a Guzmán

Además, la exdiputada nacional criticó el trabajo del actual ministro de Economía, Martín Guzmán y pronosticó serios problemas con el dólar durante el 2021.

"La situación económica es gravísima, lo que está haciendo Guzmán es bajar el dólar, pero vamos a ver que pasa con el dólar el año que viene, porque no hay rentabilidad del campo. Con los niveles de impuestos que hay y con insumos que no se venden al dólar comercial, el campo no tiene productividad, Además va a haber una sequía extrema. No va a haber liquidación de dólares como están pensando", analizó.

A su vez, Carrió afirmó que el pedido de Guzmán para que la oposición acompañe el plan plurianual para reducir el déficit y poder negociar con el FMI no prosperará si desde el oficialismo no cumplen con una precondición que puso Juntos por el Cambio.

"El ministro de Economía está negociando con el Fondo y pide que la oposición acompañe el plan plurianual. Pero para que eso suceda hay una precondición que puso Juntos por el Cambio y que ellos no están cumpliendo al no estar asegurando las instituciones y la lucha contra la corrupción", reveló.

Pensando a futuro, Carrió no descartó aceptar una candidatura de Cambiemos pero marcó sus diferencias con algunos exfuncionarios del partido como Germán Garavano o Silvia Majdalani, ambos investigados por la Justicia.

"Germán Garavano es un imbécil, una persona falta de inteligencia. Cuando estuve en JxC yo le pedí dos veces el juicio político. Garavano ordenó que no se requiera la acusación de dos fiscales del caso AMIA. Y después decidió renunciar por la presión para no acusar a esos fiscales, aspirando a alivianar la causa. Pero no fue ni es político, fue un mandadero durante el gobierno de Macri, es un pobre chico", arremetió.

Sobre Majdalani, Carrió declaró ser "su enemiga desde siempre" y negó tener cualquier tipo de vínculo con la exnúmero 2 de la Agencia Federal de Inteligencia.

"Nos quisieron involucrar con el tema del espionaje, pero yo nunca temí. Yo soy enemiga de Majdalani desde siempre. Nunca la saludé mientras fue diputada nacional, ni la miré. La considero una persona incorrecta, superficial y sospechosa", señaló.

Pero pese a algunas disputas internas, en aquel momento, Carrió dejó en claro que aceptaría una candidatura y destacó la "unidad" de los líderes de Cambiemos.

"De los únicos lugares de los el que podría ser candidata es de la provincia del Chaco o la Provincia de Buenos Aires, donde tengo el domicilio desde hace dos años. Igual pienso que nos estamos adelantando con el tema de las candidaturas, lo más importante es seguir este proceso trágico con templanza y serenidad. Cambiemos va a estar totalmente unido, el grupo más central está en una sinergia total, mucho mas unidos de lo que todo el mundo cree, Yo solamente sería candidata si es indispensable para que sobreviva la república",

En el final de la entrevista, Carrió también hizo referencia a los incidentes que tuvieron lugar en la Casa Rosada durante el velorio de Diego Armando Maradona y comparó la caótica situación con un golpe militar.

"Lo que más me preocupó en el ultimo tiempo fue la toma de la casa de Gobierno por los barrabravas. Los únicos que habían hecho algo así fueron los militares en el golpe a Illia. Ver esa imagen, con un presidente con megáfono y los barrabravas detrás... se violaron determinados símbolos, fue muy grave", concluyó.