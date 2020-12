Dura respuesta de Solá a las críticas de Cristina hacia los ministros: esto dijo sobre "buscar otro laburo"

El canciller contestó las críticas de la vicepresidenta, quien el pasado viernes en un acto del Frente de Todos apuntó al Gabinete nacional

El ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, afirmó que "no" le "vendría mal otro laburo", pero no tiene "tiempo", al responder a las críticas de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra funcionarios del Gabinete nacional.

"No me vendría mal otro laburo, pero no tengo tiempo para otro. Ningún ministro creo que tenga tiempo", resaltó Sola en declaraciones a los medios acreditados en Casa Rosada.

De esta manera, el canciller contestó las críticas de la vicepresidenta, quien el pasado viernes en un acto del Frente de Todos apuntó al Gabinete nacional: "Los que tengan miedo de ser ministro o ministra, que vayan a buscar otro laburo".

"Me siento respaldado por el Presidente (Alberto Fernández), sino fuera así renunciaría", sentenció el canciller.

En ese marco, Solá precisó: "No me sentí aludido, pero me tomé el trabajo de repetir un par de cosas: en primer lugar la vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, dijo que hay que animarse a firmar, proponer, decidir y autorizar. Personalmente me animo, y creo que muchos o todos de mis colegas se animan".

"Porque nos quieren disciplinar, en el sentido de que no nos animemos. ¿Quiénes nos quieren disciplinar? Los ataques de la Justicia, del lawfare", agregó, según NA.

En ese sentido, precisó: "Dijo que ‘el que tenga miedo, el que no esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para defender los intereses populares, que se busque otro laburo’. Y estoy totalmente de acuerdo con ella".

Por último, aseguró que "hay una parte de la Justicia en la que hay lawfare", pero aclaró: "No podemos hablar de toda la Justicia porque nos quedaríamos sin justicia".

Tras advertencia de Cristina, esto dijo Fernández a sus ministros

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que solo tiene "gratitud y reconocimiento" con sus ministros, al encabezar la primera reunión de Gabinete Federal en la ciudad fueguina de Río Grande, donde puso en marcha el proyecto de Capitales Alternas.

"Yo solo tengo gratitud y reconocimiento para con cada ministro mío, cada funcionario mío, por cada empleado que en este Gobierno Nacional que trabajó a mi lado para mantener en pie a la Argentina", resaltó Fernández.

El mandatario realizó estas declaraciones luego del nuevo señalamiento que hizo la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre los funcionarios del Gabinete, acerca de quienes planteó que en caso de que "tengan miedo o no se animen, vayan a buscar otro laburo", informó NA.

En ese marco, el Presidente precisó: "Todo este esfuerzo no es el esfuerzo de un Presidente, es de todo un gobierno, de 24 gobernadores, que se pusieron codo a codo a mi lado a pelearle a la pandemia y una economía que se caída a pedazos".

"Todos dejamos de lado nuestras posiciones políticas y sólo nos dedicamos a poner a la Argentina de pie. Hay que tener coraje para hacerse cargo de la Argentina arrasada, para seguir gobernando cuando una pandemia se lleva puesto al mundo", destacó.

Alberto Fernández encabezó la primera reunión de Gabinete Federal en la ciudad fueguina de Río Grande

Compromiso de todos

Durante el encuentro, en el que los miembros del Gabinete nacional anunciaron obras y suscribieron acuerdos con sus pares provinciales, Fernández afirmó que "Tierra del Fuego es la Argentina, y hay que hacerla crecer como a todo el país. Ese debe ser el compromiso de todos".

"Tierra del Fuego es un lugar único para cualquier argentino, porque es donde se termina América Latina y es donde el territorio se amplía en la Antártida, que es nuestra", explicó el jefe de Estado.

En esa línea, el Presidente subrayó: "Asumimos el compromiso de campaña de poner tantas capitales alternativas como provincias tiene la Argentina, y en Tierra del Fuego hacemos el primer encuentro de trabajo porque es un gran símbolo".

Al exponer, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ponderó la "cantidad de acciones de gobierno y de obras que llegan a la provincia, que son importantísimas para el plan de ampliación de nuestra matriz productiva".

El jefe de Estado estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; Transporte, Mario Meoni; Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. También participaron los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello, y de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi; la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; y el secretario de Energía, Darío Martínez.

Los ministros que tienen miedo, que busquen otro trabajo

Cristina reavivó el fuego de la interna en el Frente de Todos.

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner compartieron el viernes pasado un acto en La Plata, donde el mandatario reiteró sus críticas a la Justicia y defendió su gestión en la pandemia, mientras que su vice envió un fuerte mensaje interno al Gabinete al hablar de ministros que "tienen miedo".

La fórmula presidencial encabezó el acto en el Estadio Único de La Plata junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, con el fin de dar una muestra de unidad.

Sin embargo, el discurso de la vicepresidenta, que antecedió al del Presidente, evidenció las diferencias internas que existen en el Frente de Todos, al apuntar nuevamente contra una parte del Gabinete.

La ex mandataria dijo que "el lawfare es también para disciplinar a los políticos y que no hagan lo que tengan que hacer", y disparó: "Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animan, por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra o legisladores. Vayan a buscar otro laburo. Necesitamos gente que los sillones que ocupan sean para defender a los argentinos".

Por otra parte, Cristina Kirchner habló de la "pandemia macrista" y la relacionó con la situación del sistema de salud, tras lo cual consideró que uno de los "desafíos" para el año próximo será "rediseñar un nuevo sistema sanitario".

"El otro será la economía", indicó la vicepresidenta y agregó: "Sergio (Massa) dijo que el año que viene habrá un crecimiento económico. Pero yo no quiero que el crecimiento de 2021 se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Y para esto hay que alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo de los alimentos- y tarifas".

Fernández tomó la palabra inmediatamente después pero evitó referirse a las palabras de la presidenta del Senado y de hecho destacó la unidad del Frente de Todos al tiempo que afirmó: "Esto de estar separados solo le permite a los pícaros llegar al Gobierno".