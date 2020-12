"Señora, asesórese mejor": la crítica de De Pablo a las ideas económicas de Cristina Kirchner

La vicepresidenta había señalado que la fórmula económica tiene que ser distinta porque la Argentina es distinta. "Es una barbaridad", dijo el economista

"Por favor, señora, asesórese mejor. Los problemas son de demanda, siempre lo son", dijo el economista Juan Carlos de Pablo sobre los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner de que la fórmula económica tiene que ser distinta porque la Argentina es distinta.

"Es una barbaridad de punta a punta. Me da bronca que tengamos que dedicarnos a este tipo de cosas. Cualquier persona menos Cristina Fernández de Kirchner diría: próxima pregunta", aseguró.

El economista que participó del programa Mesa Chica, que se emite por LN+, agregó siempre se tiene que "escuchar que las teorías no funcionan", pero indicó que esto "es el poder". "Si yo le estoy diciendo que el Banco Central no le vende divisas a una empresa que puede estar autorizada para operar, que no puede entregar el producto o le faltan insumos importados, hay problemas de demandas y de ofertas. Es una cuestión empírica", destacó.

De Pablo: "El Presidente está inexistente y el equipo económico está por debajo de las circunstancias"

La coyuntura económica

De Pablo también analizó la coyuntura económica y la relación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán con el presidente Alberto Fernández en materia precios, inflación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Presidente está inexistente y el equipo económico está por debajo de las circunstancias. Es una combinación muy complicada, es absolutamente momentáneo", apuntó y agregó que hasta hace una semana los indicadores sanitarios estaban mejorando, pero hoy ni siquiera se puede decir eso.

"Hay una agenda que debería ser perentoria; cuando mencionás el mercado cambiario es evidente que el Banco Central se está quedando sin dólares oficiales para vender insumos importados. Empiezan a faltar neumáticos e insumos médicos. La tasa de inflación se dispara (3,2%) y cuando la desagregás, los precios flexibles está cinco y pico y los precios regulados uno. Esta es una agenda absolutamente urgente. Yo no veo al equipo económico a la altura de las circunstancias", sostuvo.

Además, indicó que en una reunión entre el Gabinete Económico y el Presidente se estaba discutiendo el tema inflación, por lo que el mandatario dijo: "Tienen que aumentar los controles de precios para evitar la especulación -mencionó-. Ante esto, lo más probable es que el equipo económico se paralice, que tome notas. Pero hay una parálisis por parte de los miembros del equipo económico, que no están a la altura de las circunstancias", amplió.

"Lo que uno tiene que preguntarse es ¿qué hace un Ministro de Economía cuando escucha una barbaridad con la cual no está de acuerdo?", dijo sobre el pedido del Presidente. Según detalló, las alternativas son varias: "Se calla, renuncia, levanta la mano y dice no, discúlpeme, pero yo no estoy en estas negociaciones. El Ministro tiene que ser un tipo importantísimo, tiene que ayudarle al Presidente en la gestión de Gobierno", señaló.

De Pablo: "El principal problema de la Argentina es que tenés un Presidente que no existe en un país presidencialista"

Un Presidente que "no existe"

Según mencionó, el principal problema de la Argentina es que "tenés un Presidente que no existe en un país absolutamente presidencialista" y un equipo económico que, para su criterio, "no está a la altura de las circunstancias".

"Si se van a juntar y decir que el problema con la tasa de inflación creciente y que se están controlando un poco los precios, si se van a juntar para decir que no hay relación entre la tasa de emisión monetaria y la tasa de inflación monetaria; contrariamente a lo que dice la vicepresidenta, hay que agarrar los libros y leerlos bien", afirmó.