Una consultora midió a Máximo Kirchner en todo el país: cómo le fue

El hijo vicepresidenta Cristina Kirchner tiene cada vez más protagonismo dentro del Frente de Todos. Qué piensa la opinión púbica de él

La figura de Máximo Kirchner tiene cada vez más protagonismo dentro del Frente de Todos, no sólo por ser el jefe de la bancada en la Cámara de Diputados, sino porque además ya empieza a sonar su nombre tanto en cargos partidarios de relevancia en la conducción bonaerense, como así también su proyección nacional.

Elogiado por Alberto Fernández ("Ojalá sea el próximo Presidente"), y apoyado por una buena parte de los llamados "barones del Conurbano", hacen que el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner sea un referente en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, en el inicio del 2021, un año electoral, se dispuso averiguar cómo está posicionado Máximo Kirchner en la opinión pública y se encargó medirlo en todo el país, provincia por provincia, y el resultado por ahora no es el esperado: su imagen es mala o regular.

El diario Clarin publicó el trabajo hecho por CB Consultora Opinión Pública, un estudio reciente con una muestra entre 500 y 1.250 casos en cada distrito.

El líder de La Cámpora es conocido en todo el país. Por llamarse Kirchner y por ser el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, la mayoría de los consultados sabe quién es, superando el 70% en todo el territorio y el 80% en las provincias más grandes.

En 5 distritos tiene mejor imágen: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Chaco y Santiago del Estero. En dos de esas provincias (Santa Cruz y Tierra del Fuego), supera los 50 puntos de aceptación. El problema está en el territorio donde milita y aspira a tener protagonismo: la provincia de Buenos Aires. El balance no fue bueno con el 38,4% a favor, el 54,2% en contra y con 7,4% de no sabe o no contesta.

La saga de reuniones de Máximo Kirchner coincide con una suba del perfil y un creciente protagonismo entre la dirigencia peronista del principal distrito electoral del país y tiene como correlato el acuerdo generalizado, a formalizar entre febrero y marzo, para que el jefe legislativo del FdT asuma al frente del PJ bonaerense mientras que el presidente Alberto Fernández encabece el justicialismo nacional.

Máximo de recorrida, algo que será cada vez más habitual

Las recorridas por la provincia de Buenos Aires del fundador de La Cámpora y diputado nacional tuvieron un punto de partida en el asado que reunió a buena parte de la dirigencia del Frente de Todos, con la participación del Presidente, el gobernador Axel Kicillof y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa, y que se realizó el 30 de diciembre en la localidad de José C. Paz, oeste del Gran Buenos Aires.

En la actualidad, el justicialismo provincial está a cargo del intendente Gustavo Menéndez (Merlo), quien desde 2017 se alterna en la conducción con su par Fernando Gray (Esteban Echeverría). Gray debería asumir el último año de mandato hasta diciembre de 2021.

Entre los intendentes del conurbano se percibe un apoyo mayoritario a que Kirchner sea el nuevo presidente partidario. La excepción parece ser Gray, aunque no se manifestó de manera directa pero sí en redes sociales con un doble mensaje "#Yomeplanto", donde aludió a un plan para plantar árboles en su distrito, y algún otro que se mantuvo en silencio.

La peor performance de la medición de la consultora fue en los distritos urbanos mas poblados. Máximo es conocido, pero mayoritariamente no lo quieren. Tiene un rechazo altísimo en los tres lugares más anti K del país: 70,5% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 67,8% en Córdoba y 65,3% en Mendoza. Algo mejor en Santa Fe con -54,6% y Entre Ríos -46,4%.

En cuanto a los números de la imagen positiva, Máximo aparece postergado también en Jujuy con 21,1%, Río Negro 22,6% y Salta 24,2%. Cuando se lo compara con otras figuras del Frente de Todos como Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, Máximo en general está más abajo y pierde claramente. Sin embargo, se dan algunos datos curiosos como tener mejor imagen que su madre y Massa en Tierra del Fuego y Santa Cruz. Contra el que queda relegado es con el presidente Alberto Fernández. quien sigue siendo el dirigente del oficialismo que mejor mide en todo el país.