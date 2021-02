Escándalo de las vacunas VIP: la carta de Ginés se refiere a una "confusión involuntaria"

Tras el pedido de renuncia por parte del Presidente, Ginés González García explicó los motivos por los que dejó su cargo en una carta en Twitter

Luego de que saltara el escándalo de las vacunas VIP, Ginés González García presentó su renuncia al presidente Alberto Fernández. El primer mandatario le había pedido la renuncia al ministro de Salud este mismo viernes, pero la confirmación llegó cerca de las 21.30, cuando González García publicó, a través de su cuenta de Twitter, la carta que le presentó a Fernández.

Allí explica los motivos por los que decidió hacer caso al pedido del Presidente y finalmente renunciar, y atribuyó el escándalo a una "confusión involuntaria" de su secretaría privada.

En el tuit en el que publicó su carta -un documento de tres páginas- afirma: "Expreso mi gratitud a la inmensa mayoría del Pueblo argentino por su compromiso y apoyo a las políticas que implementamos para reconstruir un sistema de salud federal, con más equidad, acceso y calidad".

En la carta, González García explicó: "Las personas vacunadas pertenecen a los grupos incluidos dentro de la población objetivo de la campaña vigente, y la confusión involuntaria de mi secretaria privada en la citación a las personas vacunadas en este Ministerio ocurrió estando yo en la provincia de Entre Ríos. Asumo de todas formas la responsabilidad por la equivocación".

"Lamentaría sinceramente que semejante malentendido pudiera deslucir una gestión que dio un fuerte impulso a la reconstrucción del sistema de salud; que recuperó programas desmantelados por la gestión anterior, como el programa nacional de inmunizaciones, que permitió interrumpir el peor brote de sarampión de nuestra historia; que restableció el funcionamiento del Consejo Federal de Salud como órgano rector del sistema; y que revalorizó institutos que resultaron fundamentales ante la pandemia, tales como la ANMAT y la ANLIS", indicó González García.

González García presentó su renuncia este viernes y publicó la carta en su cuenta de Twitter

Además, el saliente funcionario le envió un mensaje directo al presidente sobre el final de la misiva: "Por último, acuerdo con Usted en las palabras que expresó hoy al presentar el Consejo Económico y Social: el odio entre sectores nos ha dejado una sociedad profundamente injusta, profundamente desigual. Por mi parte, hice todo lo posible por restablecer los diálogos. Sepa que a partir de ahora seguirá encontrándome en el mismo camino, mirando hacia el futuro y procurando la unidad de las argentinas y los argentinos para construir un país más libre, justo y soberano".

El ex funcionario se fue de su oficina poco después de las 21:00, luego de atravesar la agitada jornada en su despacio del Ministerio, ubicado en la Avenida 9 de julio al 1900.

González García había desestimado la "vacunación VIP"

Antes de los hechos que tuvieron lugar este viernes, Ginés González García había minimizado los casos de vacunados "VIP" en el país y había afirmado que se trataba de "anécdotas".

"Después, lo que está pasando son algunas anécdotas", afirmó el ex ministro de Salud en referencia a aquellos que eludieron los turnos y se vacunaron antes.

En declaraciones a Canal 13, había asegurado: "Unos pocos que no cumplen, pero en general se respeta. Yo tengo dos integrantes del gabinete que están internados con COVID y si hubieran querido no respetar las reglas, quizás no estarían enfermos, pero las cumplieron".

Así se había expresado González García acerca de los vacunados por fuera de los turnos que otorgan los gobiernos provinciales un día antes de que estallara la polémica por las dosis que recibieron dirigentes y legisladores, además del periodista Horacio Verbitsky.

Quién lo reemplaza en el ministerio de Salud

La hasta ahora secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, será la reemplazante del saliente ministro de Salud, Ginés González García, luego de que este viernes el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia.

En tanto, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, pasará a ocupar el mismo pero a nivel nacional.

Con la designación de la funcionaria como número uno de Salud, el Gobierno se asegura que la política oficial siga en marcha y en la misma línea en medio de un momento complicado, ya que Vizzotti acompaña a González García desde el primer día de su gestión.

La secretaria tuvo un rol clave durante la pandemia de coronavirus, con alto perfil público, y fue la encargada de llevar las negociaciones con Rusia para que llegaran las primeras dosis de la vacuna Stupnik V en diciembre pasado.

El escándalo por la vacunación de Verbitsky

El periodista Horacio Verbitsky encendió la mecha de un nuevo escándalo cuando relató que se dio la vacuna Sputnik V sin turno en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, su "viejo amigo" Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

"Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas", contó Verbitsky en su columna de El Destape radio.

El periodista indicó: "El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna".

El relato de Verbitsky dejó al descubierto una red de privilegios en la vacunación.

Según su relato, se colocó la vacuna rusa este jueves y no tuvo ninguna reacción adversa, y el próximo 12 de marzo se aplicará la segunda dosis.

El periodista, de 79 años, afirmó que meses atrás no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de COVID-19, cambió de opinión.

"Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer me vacuné", remarcó.

En la provincia de Buenos Aires comenzó esta semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezará a inmunizar a ese grupo poblacional a partir de la próxima semana.

En ambos distritos, el adulto mayor debe anotarse en una lista y esperar a que le asignen un turno para recibir la vacuna contra el coronavirus.

Qué otros nombres saltaron en el escándalo de las vacunas VIP

Luego del escándalo que se destapó con la confesión de Horacio Verbitsky, quien dijo que Ginés González García (por estas horas siendo desplazado de su puesto) le permitió recibir la vacuna contra el coronavirus, varios fueron los nombres que trascendieron de los vacunados VIP.

Uno de los nombres que trascendieron es el sindicalista Hugo Moyano, quien se habría vacunado. También, figuraría el de su esposa, Liliana Zulet, y su hijo menor Jerónimo, de 20 años, quien vive con sus padres. Con 77 años, Moyano está considerado como grupo de riesgo en la pandemia por lo que sobrellevó gran parte de la cuarentena entre su departamento en Barracas y su despacho del tercer piso del Sindicato de los Camioneros, donde se hizo poner una lámina de blindex sobre el escritorio que sirve de barrera sanitaria.

En esta lista que trascendió también estarían el senador nacional del Frente de Todos Jorge Taiana; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, y el diputado nacional oficialista Eduardo Valdés. Se rumorea que la lista sería más larga.

En cuanto al diputado nacional del Frente de Todos, Valdés confirmó que se vacunó en el Ministerio de Salud por directiva de Ginés González García.

"Ginés me mandó al Ministerio de Salud a que me vacune", afirmó Valdés, que recibió la dosis al igual que el periodista Horacio Verbitsky en la cartera sanitaria, situación que derivó en el pedido de renuncia de González García.

El legislador nacional justificó que se dio la vacuna porque viajará la próxima semana a México junto al presidente Alberto Fernández y es "la ciudad con mayor contagio de Latinoamérica".

"Nos citaron en un vacunatorio, había cuatro médicos, nada ilegal. Acá no es posible vacunarse ilegalmente porque todo va por escrito, hay un registro", señaló Valdés en declaraciones radiales. Y agregó: "El domingo a la noche sale la comitiva y me parece que es lo que corresponde para una persona de mi edad".