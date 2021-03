Finalmente Beatriz Sarlo reveló quién le ofreció vacunarse en enero: ¿oficialismo u oposición?

Fue citada a declarar en la causa del "Vacunatorio VIP" y dijo quién le ofreció aplicarse la Sputnik para legitimar la vacuna a través de figuras públicas

La escritora Beatriz Sarlo declaró ante la Justicia y finalmente reveló que el ofrecimiento para que se aplicara la vacuna Sputnik V contra el coronavirus le llegó por parte de Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"El ofrecimiento fue a fines de enero por intermedio de mi editor de Siglo XXI, Carlos Díaz. Por lo que yo entendí, desde provincia de Buenos Aires estaban vacunando para lograr fotos que persuadieran a la gente. En ese momento todavía había cierta duda de la efectividad de la vacuna", declaró ante el fiscal Eduardo Taiano y la jueza María Eugenia Capuchetti.

Beatriz Sarlo reveló que le llegó el ofrecimiento por parte de la mujer de Kicillof

Sarlo fue convocada como testigo en el marco de la investigación por el "vacunatorio VIP" y explicó que la invitación "llegó desde provincia de Buenos Aires, a través de la esposa del gobernador de Buenos Aires, Soledad Quereilhac", quien fue alumna suya.

"(El editor) Carlos Díaz me dijo que la idea era legitimar la vacuna a través de figuras públicas. Yo soy de Capital, no estaba anotada en el registro. Como Soledad fue alumna mía, ella se puso en contacto con mi editor", completó Sarlo.

"Yo no tendría problemas en ponerme la vacuna, pero no quería que se transforme en un toma y daca, por vacunar a una persona conocida. Estaba esperando que me tocara, de acuerdo a mi edad y mi lugar de residencia", argumentó.

"Nunca me dijeron el lugar donde me iba a vacunar" y subrayó que "nunca se mencionó el Hospital Posadas", respondió ante la pregunta puntual en relación al "Vacunatorio VIP".

Por qué la llamaron a declarar a Beatriz Sarlo

Beatriz Sarlo había dicho días atrás de que se conociera el escándalo que terminó con la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García: "Me ofrecieron la vacuna bajo la mesa y dije: ‘Jamás, prefiero morirme ahogada de COVID’".

Pero aclaró que el nombre del ofrecimiento lo revelaría sólo si un fiscal la convocaba.

La juez Capuchetti y el fiscal Taiano investigan si se cometió delito cuando se organizó un Vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud.

El fiscal también pidió imputar a Alejandro Collia, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos de la cartera sanitaria y al secretario privado del ex ministro, Marcelo Guille, a la vez, su socio comercial en emprendimientos privados.

Además pidió que el Ministerio de Salud informe los teléfonos -tanto oficiales como particulares- que usaban Collia, Guille y los otros ya imputados, González García y su sobrino, el ex jefe de Gabinete de Salud, Lisandro Bonelli, para mandar a hacer un entrecruzamiento de llamados en los días previos de la vacunación vip en la antesala del despacho del exministro y en el Hospital Posadas.

En paralelo, pidió que posteriormente se solicite a las empresas telefónicas que informen los llamados realizados por los funcionarios imputados entre los días 29 de diciembre de 2020 y 19 de febrero de 2021.

El subsecretario Collia, ahora imputado, se encuentra atravesando un delicado cuadro de salud, con una internación por Covid, del que se contagió luego de vacunarse y lo llevó a un cuadro de coma farmacológico y terapia intensiva.

Marcelo Guille no sólo era empleado en el Ministerio y un asistente todoterreno de Ginés. También figura en el directorio de la firma Carpor SA, un criadero de chanchos que el exministro explota en la zona de Baradero, también junto a su sobrino Bonelli.

Asimismo le solicitó al Posadas los videos de las cámaras de seguridad entre las fechas 1° y 19 de febrero de 2021.

En su escrito, el fiscal delimitó "el objeto procesal de la pesquisa a las vacunaciones irregulares llevadas a cabo con dosis de Sputnik V, asignadas al Hospital Nacional Posadas". Tras la revelación de Clarín y el escándalo del Vacunatorio VIP, el Gobierno publicó una lista de 70 nombres de funcionarios, empresarios, periodistas y familiares que habían accedido a ser inmunizados.