La sutil frase de Larreta con un especial "palito" a Alberto que para muchos pasó desapercibida

La tensión entre Ciudad y Nación está más al rojo que nunca. Larreta le respondió sutilmente una polémica frase que dijo ayer Alberto durante los anuncios

Horacio Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa con muchas frases más que calientes y criticó duramente al presidente Alberto Fernández por la decisión anunciada ayer de prohibir las clases presenciales por dos semanas.

Entre varias frases disparadas directamente al mandatario, el Jefe de Gobierno porteño comenzó asegurando que "se rompió una forma de trabajar".

Luego siguió: "Tiraron por la borda toda la planificación hecha. Nosotros tomamos medidas basadas en datos y evidencias, no nos dejamos llevar por comentarios y anécdotas. Esta situación no se resuelve tomando decisiones intempestivas. El Gobierno nacional tomó medidas sin consultarnos. Se rompió una forma de trabajo, para mí es inexplicable".

Pero el sutil "palito" de Larreta hacia Alberto Fernández ocurrió minutos más tarde, casi que pasó desapercibido: "Quiero agradecerles a todos los trabajadores de salud, públicos y privados, que nunca se relajan ni un segundo".

Alberto dijo que "el sistema de salud se relajó" y Larreta lo criticó sutilmente

¿A qué se debe la frase?

Ayer durante el anuncio, Alberto Fernandez lanzó una frase que dejó perplejo al sector. Al justificar las nuevas medidas a aplicar, con cierre de colegios incluidos, dijo que las nuevas restricciones se basaban en dos ejes: "no detener el proceso vacunatorio y que el sistema sanitario no se sature".

Pero además, aseguró que "el sistema de salud también se ha relajado" y permitió, cuando la curva comenzó a descender, la atención de "otro tipo de necesidades quirúrgicas que podían esperar". "En el sistema privado se acumuló un número de camas utilizadas que hoy en día pueden ser muy necesarias para atender el COVID", completó.

Estas frases despertó el enojo de toda la sociedad, sobretodo de los médicos y personal de salud.

Larreta criticó duramente la decisión del Poder Ejecutivo y lanzó frases calientes

También opinó Pedro Cahn

El infectólogo y asesor presidencial, Pedro Cahn, se refirió a las nuevas restricciones: "Me enteré del contenido de las medidas al mismo tiempo que la gente. No hay dudas de que hay que restringir la circulación".

"Alguna cosa había que hacer. El número de casos bajos dentro de la escuela es cierto, pero hay una movilidad más grande cuando las escuelas están abiertas. Cuando no hay actividad escolar baja un 30% la movilidad. El problema son los medios de transporte", consideró.

Y sobre la polémica frase del Presidente, opinó: "es inapropiado decir que el sector de la salud se relajó. Es una expresión poco feliz decir que el sistema de salud se relajó".

"El sector de la salud tiene compromiso. Estuvo en tensión durante mucho tiempo y se aumentaron los recursos físicos, pero no se puede aumentar la cantidad de personal porque no se puede fabricar un terapista", completó el infectólogo.

Los otros disparos de Larreta en respuesta a las medidas

"Aplicamos el 95 por ciento de las vacunas que recibimos. Ellos no cumplieron con el plan de vacunación, es la realidad. No lo pueden hacer y deciden cambiar la estrategia. La compra de vacunas estaba centralizada en el Gobierno. Esto nos lo comunicaron miles de veces. Y así está por escrito. Dicho esto, vamos a hacer todos los esfuerzo para conseguir vacunas nosotros. No se hace política con la vacuna", aseguró el Jefe de Gobierno porteño.

Sobre el cierre de las clases manifestó: "No estamos de acuerdo. No fuimos consultados. Sabemos lo que pasa con las escuelas cerradas: 15 mil chicos abandonaron la escuela. En la secundaria, la mitad de los chicos iban a repetir de grado. Más del 70 por ciento en la Ciudad mostraron signos de soledad, depresión, de angustia. Si los chicos no están en la escuela, dónde van a estar".

Para cerrar, Larreta consideró: "Las mujeres se ocupan de un 85 por ciento de los niños. Y son ellas las que se tienen que ocupar de ellos y dejar su trabajo. El Gobierno tomó medidas inadecuadas. Hicimos un gran esfuerzo todos y llegamos a un consenso, de que las escuelas no se iban a cerrar. No sé qué cambió en el Presidente. No hay razones sanitarias para cerrar".