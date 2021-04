La respuesta de CFK (con palito incluido) a Esteban Bullrich luego de contar su terrible enfermedad

Cristina le envió un mensaje a Esteban Bullrich poniéndose a disposición, pero aprovechó para recordarle a la oposición la enfermedad de Héctor Timerman

La actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió en las redes sociales a la enfermedad de Esteban Bullrich, luego de que el senador enviara una carta anunciando que padece de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), que provoca parálisis muscular de manera progresiva.

"Acabo de leer la carta publicada por el Senador Nacional Esteban Bullrich. Estoy segura que su profunda y sincera fe en Dios le dará la fortaleza necesaria para afrontar esta difícil situación", comenzó diciendo la ex mandataria.

"Como siempre, desde el Senado de la Nación ponemos a disposición todo lo que sea necesario para el ejercicio de su función", agregó la presidenta de la Cámara de Senadores.

Y finalmente disparó: "En memoria de Héctor Timerman creo firmemente que la confrontación política no puede ni debe deshumanizarnos".

A qué se refirió puntualmente

Cristina Fernández sostiene, y de hecho denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el "lawfare" y la "persecución" contra ella y ex miembros de su gobierno, durante la administración de Mauricio Macri en el caso del Memorándum con Irán y el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, afectó al ex canciller Héctor Timerman hasta "matarlo".

"A partir de la asunción del gobierno macrista, en nuestro país tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular con víctimas directas en nuestros asistidos", sostuvo y aseguró que hubo magistrados que "fueron reemplazados por otros 'jueces de conveniencia' a la persecución política que se iría a desplegar".

En ese marco, hubo "un avance de un proceso que procuró afectar, además, los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner, y que tuvo gravísimas consecuencias respecto de la salud y la integridad de Héctor Timerman, hasta matarlo".

El ex canciller murió a los 65 años como consecuencia del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de dos años.

Previamente le tomaron declaración indagatoria en la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la que estaba acusado por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Por el avanzado estado de su enfermedad, Timerman había declarado de manera anticipada desde su casa. "Lo lamento, pero es día a día. Además de cáncer tengo otras enfermedades", había expresado. "Cada vez tengo menos fuerzas y quiero demostrar quién miente y quién dice la verdad", publicó un día antes en su cuenta de Twitter.

El ex ministro de Relaciones Exteriores había viajado a Estados Unidos para someterse a un tratamiento experimental, pero no había podido viajar antes debido a la causa que afrontaba ya que cumplía con prisión preventiva en su domicilio, por orden del juez Claudio Bonadio. Durante la feria judicial, le otorgaron la excarcelación.

"Con la presentación de las acusaciones empezaba el juicio y eso después de 25 años debía ser un orgullo para la Argentina. Me fui en el 2015 del gobierno y ya era inconstitucional el memorándum. Cuatro años después, ¿me puede decir en qué ha avanzado la causa? Es retórico. Lo único que avanza es mi cáncer", dijo Timerman desde su domicilio, hasta donde fueron a tomarle declaración los jueces Gabriela López Iñíguez y José Michilini y el fiscal Marcelo Colombo.

Qué es lo que tiene Esteban Bullrich

Bajo el título "Sobre mi estado de salud", el senador difundió un texto: "Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios, finalmente dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla".

"La ELA es compleja pero cuidándose y respetando los tratamientos se pueden atenuar los síntomas. Como católico, creo que Dios nunca nos pone pruebas que no podamos superar. Él hace nuevas todas las cosas, confío en Él. No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones", aseguró.

El senador sostuvo que "el compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos no se modifica por este diagnóstico", y añadió que "hay mucho por hacer para construir la Argentina que queremos para nosotros y para nuestros hijos".

Además, afirmó que se siente "parte de algo mucho más grande" que él y que su "vocación de servicio está intacta".