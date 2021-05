Guillermo Moreno: "El presidente no está apto para gobernar, ya se le vio la hilacha"

El ex secretario de Comercio Interior de Néstor y Cristina Kirchner se volvió a referir al Presidente en muy duros términos. Qué otras cosas dijo

El exsecretario de Comercio Interior, Guillemo Moreno, criticó en muy duros términos al presidente Alberto Fernández y se refirió a la polémica entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía, Federico Basualdo, por el aumento de las tarifas.

"La cosa está grave, no está apto Alberto Fernández, y ahora ya se dio cuenta el mercado, pero no el mercado de la City, ya se dio cuenta el mercado de verdad", dijo el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno.

"Discusión de sordos"

Durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en radio Con vos, el dirigente peronista también opinó sobre la crisis que se desató en los últimos días entre Guzmán y Basualdo por el aumento de las tarifas de servicios públicos y dijo que se trata de una "discusión de sordos".

"Lo que pasa entre Guzmán y Basualdo es una discusión de sordos, tienen que poner los costos por arriba de la mesa, un negocio no puede trabajar por debajo del costo", dijo con vehemencia, y añadió: "Cómo vamos a saber si es justo lo que se cobra de las tarifas si no están los costos".

En ese momento, Tenembaum quiso relativizar la opinión de Moreno recordándole su intervención en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. "Es unánime que fue un desastre tu intervención en el INDEC", lanzó el conductor del programa ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?

"Cuando Axel Kicillof diga que se equivocó, esa discusión también se termina", respondió Moreno involucrando al gobernador bonaerense y exministro de Economía de Cristina Kirchner. "Kicillof me pidió disculpas por el índice de las siete provincias. Kicillof no tuvo que ver con la década ganada", agregó.

"Yo dije que no es apto el presidente , soy respetuoso, es legal y legítimo, pero no es apto", agregó Moreno

Críticas

"Lo que decís sobre el presidente está casi al margen de lo democrático", devolvió Tenembaum. "Yo dije que no es apto el presidente, soy respetuoso, es legal y legítimo, pero no es apto", respondió Moreno. "No podés calificar mi opinión, él (por el presidente) es legítimo y legal, pero no apto", insistió.

En ese momento intervino el columnista económico del programa, Jairo Straccia: "Un tipo que truchó el INDEC no puede decir que el presidente no es apto", le dijo. "Cuando Kicillof diga públicamente que se equivocó ahí se termina el juicio", lanzó Moreno.

Sobre el final, Tenembaum le pidió a Moreno que cerrara la nota con un párrafo. "Que queden claras dos cosas", dijo Moreno. "La primera es que el presidente no está apto para estar en el lugar que está, y ahora hay que aguantársela. Y por el tema de las tarifas, si no sabés si las empresas ganan o pierden plata, ¿qué subsidio les podés dar? Cuando tengamos los costos, la decisión es muy simple; si las tarifas no compensan los costos de las empresas, hay que aumentar, es lo que haría cualquier gobierno", finalizó.