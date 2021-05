Reapareció Mauricio Macri: "La democracia en Argentina está amenazada"

"El populismo inocula el virus de la resignación. No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades individuales ", dijo

El expresidente Mauricio Macri viajó a Miami para dar una charla en un foro organizado por una fundación vinculada a los partidos políticos conservadores y de derecha de América Latina.

Desde allí, se refirió al revés judicial que recibió el Gobierno con el fallo de la Corte Suprema. "El populismo inocula el virus de la resignación. No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades individuales. Eso es inaceptable", resaltó.

"Democracia amenazada"

Y luego remató: "La democracia en Argentina está amenazada por un comportamiento que busca debilitar el Poder Judicial, violando la Constitución y los derechos humanos. Tiene un propósito: generar impunidad sobre funcionarios sobre su gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, que ellos son las víctimas de periodistas, la oposición y jueces que buscan perseguirlos".

Macri partió el martes a la noche desde Ezeiza rumbo a las playas de Miami para participar del evento organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia (IID).

Quiénes disertarán

Los presidentes de Chile Sebastián Piñera y de Colombia Iván Duque disertarán en el foro a través de Zoom. Duque hablará las amenazas en América Latina en medio de un estallido social que puso en vilo a su país. Por octavo día, los colombianos salen a las calles para reclamar mejores condiciones en salud, educación, seguridad en las regiones, cese de las masacres. Por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Colombia ya murieron al menos 20 personas.

Macri viajó junto a Fulvio Pompeo, su exsecretario de Asuntos Estratégicos, y se espera que regrese el viernes al país. Se desconoce si Macri aprovechará para vacunarse en Miani contra el Covid-19.

Según se supo, el exmandatario disertará en el foro "Defensa de la Democracia en las Américas" y compartirá panel con el expresidente de Colombia Andrés Pastrana; el exjefe de Estado de Costa Rica Luis Guillermo Solís y el exmandatario de Ecuador Osvaldo Hurtado. También estará presente el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.

El moderador del encuentro de pensadores de neoliberales será Oscar Haza y el cierre quedará a cargo de del mandatario de Ecuador, Lenín Moreno.

El programa del evento incluye debates sobre "Agresión a la Democracia en las Américas", "Dictaduras en las Américas", "Democracia y dictaduras de crimen organizado" y "Defensa de la Democracia".

El Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami, es presidido por el exalcalde de la ciudad Tomás Pedro Regalado y el exministro de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín.

El fallo de la Corte Suprema

La Corte Suprema de Justicia respaldó este martes las clases presenciales en Capital Federal. La medida fue a partir del amparo presentado por el gobierno porteño en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió la actividad presencial en el área metropolitana por la segunda ola de contagios de coronavirus.

El falló salió por unanimidad con los votos de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Elena Highton se abstuvo de votar al considerar que la presentación de la ciudad de Buenos Aires no era competencia de la Corte.

El planteo generó una gran discordia entre Nación y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que no acató la restricción en las escuelas.

Entre sus argumentos, el máximo tribunal determinó que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes".

En ese marco, los ministros de la Corte indicaron que la Convención Constituyente de 1994 "introdujo a la educación entre las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, y expresamente incorporó como sujeto activo -y en igualdad de condiciones que las provincias- a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Por unanimidad, la Corte avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires

El fallo sostiene que debe aplicarse para "decisiones futuras". Los miembros del máximo tribunal expresaron que "dado que circunstancias como las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras".

Al respecto, los jueces afirmaron que "no se trata solo de ponderar una decisión temporaria y circunstancial sino de dejar establecido un criterio rector de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo argentino".