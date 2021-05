Sorpresivo anuncio de Jorge Rial: se vacunará en Miami y aseguró que hay un culpable de su cambio de opinión

Jorge Rial anunció que decidió vacunarse y explicó a dónde irá, cuándo, cómo reaccionó su familia y quién es el culpable de su cambio de opinión

Hace unos días, el periodista y conductor Jorge Rial, disparó contra el secretario de Legal y Técnica de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Zannini, quien fue uno de los privilegiados en la polémica por la Vacunación VIP.

El procurador del Tesoro de la Nación dio polémicas declaraciones y afirmó no estar arrepentido de haber recibido la inoculación contra el Covid-19 antes de tiempo y defendiendo el "vacunatorio VIP" por el cual Horacio Verbitsky recibió su dosis.

Como consecuencia de la indignación, Jorge Rial anunció que se irá esta noche a vacunar a Miami.

"'No tenés que actuar con culpa porque vos tenés derecho a eso, sos una personalidad que necesita ser protegida por la sociedad", fue lo que le dijo Zannini al periodista, según contó el propio funcionario en el programa Brotes Verdes.

Es por eso que Rial se indignó y lanzó una seguidilla de fuertes mensajes: "Esta gente, cada día, nos aleja más. Es nefasto ese pensamiento. De una superioridad que no coincide con los valores que dicen defender", escribió el conductor de TV Nostra.

"Si necesitan excusas para desilusionarnos y enojarnos, este tipo lo logró en un minuto", agregó luego el periodista de América TV, recogiendo una vez más las declaraciones de Carlos Zannini.

Minutos más tarde, Jorge Rial intercambió mensajes con el periodista Fernando Amato, que sostenía que está mal tanto la vacuna VIP de Zannini y Verbitsky como viajar a Miami para ser inmunizado.

"Fernando, Zannini es funcionario de un gobierno que levanta la bandera de la igualdad y priorizar a los humildes. Se vacunó como personal de salud y ahora se jacta de una superioridad esencial para él y su socio. No es por lo que peleamos. No hay justificativo. Solo desprecio", expresó Rial en la red social del pajarito.

Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud. — JORGE RIAL (@rialjorge) May 14, 2021

Cambió de opinión

Jorge Rial cambió de opinión y ahora viajará a Miami a vacunarse: "No voy a dejar en manos de los políticos mi salud".

"Soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil mi enfermedad", explicó.

"Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo, la actitud soberbia de Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud", explicó a través de su cuenta de Twitter.

"Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza", completó.

"Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito", concluyó Jorge Rial.