El Presidente se encuentra reunido con gobernadores antes de definir las nuevas medidas

La reunión virtual es la continuidad de una ronda de consultas que la Casa Rosada inició en los últimos días de cara al vencimiento del DNU vigente

El presidente Alberto Fernández encabezaba este jueves una nueva videoconferencia con gobernadores para analizar las nuevas medidas que comenzarán a regir el próximo sábado, para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus, ante el vencimiento del decreto de necesidad y urgencia vigente que estableció restricciones para las últimas tres semanas.

La reunión virtual se inició a las 11.25 y es la continuidad de una ronda de consultas que la Casa Rosada inició en los últimos días de cara al vencimiento mañana del DNU con medidas para contener el avance de la segunda ola de coronavirus en el país.

Según se informó oficialmente, en el encuentro de este jueves se sumaron los mandatarios que no estuvieron en la reunión virtual del miércoles , entre ellos Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

También están los gobernadores Mariano Arcioni (Chubut); Sergio Ziliotto (La Pampa); Rodolfo Suárez (Mendoza); Omar Gutiérrez (Neuquén); Arabela Carreras (Río Negro); Sergio Uñac (San Juan); Alberto Rodriguez Saá (San Luis); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra Del Fuego); y el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo.

Ayer estuvieron en la videoconferencia Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Gustavo Valdés (Corrientes); Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gildo Insfrán (Formosa).

Completaron la nómina de asistentes Gerardo Morales (Jujuy); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Ahuad (Misiones); Gustavo Sáenz (Salta); Omar Perotti (Santa Fe); Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Juan Manzur (Tucumán).

Mañana vence el DNU 287, publicado el 30 de abril pasado en el Boletín Oficial, y mediante el cual se establecieron, por tres semanas, las nuevas medidas de restricción ante la pandemia.

Se viene el cierre total este fin de semana: una por una, 11 medidas que anunciaría el Gobierno

Los especialistas e infectólogos que asesoran al Ejecutivo adelantaron que es necesario aplicar "medidas más restrictivas", pero en períodos de tiempo acotados para garantizar el cumplimiento de los ciudadanos. Además, insistieron en aumentar los testeos.

"Es evidente que hay una meseta muy alta y tuvo tendencia a aumentar en los últimos días. La media epidemiológica del número de casos fue mayor que la semana anterior", advirtió Eduardo López.

"Yo creo que la gente tiende a incumplir las cuarentenas largas. Hay que lograr que la comunicación tenga un impacto, sobre todo en los jóvenes", remarcó el infectólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en diálogo con Radio Del Plata.

Estas son las medidas que estarían por aplicarse en el AMBA:

1. Circulación

Durante los fines de semana que duren las medidas directamente no podrán circular en Ciudad y conurbano las personas no esenciales. Esto también signficaría no poder cruzar entre Capital y Provincia para quienes no tengan permiso.

El Gobierno nacional además estudia la posibilidad de extender el horario de restricción, entre el lunes y el viernes, que actualmente rige desde las 20 a las 6. Una de las opciones implicaría comenzar con la medida a partir de las 19 hasta las 6. Al igual que ahora, esto se aplicaría para zonas de alerta viral, mientras que para aquellas que están en alto riesgo continuaría desde las 00 a las 06.

2. Gastronomía

Este sábado y domingo (medida que se ampliaría un par de fines de semana más) los restaurantes y bares deberían trabajar únicamente bajo la medida delivery y take away.

De lunes a viernes, en tanto, Nación continuaría con la misma restricción para el AMBA, aunque está en discusión si deberán también reducir el horario de apertura debido a la ampliación de la restricción nocturna. Para las zonas de alto riesgo, el cierre seguiría siendo a partir de las 23.

3. Comercios no esenciales

El sábado y domingo en la zona del AMBA directamente no abirían los comercios no esenciales. Esto abarca a peluquerías, locales de ropa, etc. Del mismo modo, no podrán circular los trabajadores vinculados a rubros no esenciales.

En tanto, está en estudio modificar el horario de la actividad comercial no esencial dentro de la zona de alerta epidemiológica como es el AMBA de lunes a viernes. Actualmente el horario de cierre va de 19 hs a 6 hs pero se estudia extenderlo hasta las 10 u 11 de la mañana.

Como contrapartida, funcionarán con normalidad los comercios esenciales, como farmacias, almacenes y supermercados.

4. Deportes

Sobre este punto, seguirá prohibida la actividad deportiva en lugares cerrados. Esto incluye tanto a gimnasios como a torneos de fútbol amateur que se realizan en canchas techadas. Dentro de la discusión está la posibilidad de limitar la cantidad de personas por que pueden ejercitarse al aire libre a nivel grupal, de lunes a viernes.

En tanto que el fin de semana estarán prohibidas las actividades deportivas amateur en el AMBA. Esto involucra a clubes de barrio y también canchas de fútbol 5. Del mismo modo, no se podría salir a correr, incluso de manera individiual.

5. Reuniones sociales

En el AMBA continuaría la prohibición de actividades y reuniones sociales en domicilios particulares, a excepción de aquellos que deban visitar a personas que requieren cuidados especiales. Sin embargo, podría haber límites para el caso de los encuentros al aire libre, en los cuales actualmente se permiten hasta 10 personas.

En paralelo, el fin de semana directamente estaría prohibida la posibilidad de encuentros sociales al aire libre, como puede ser en parques o plazas.

6. Transporte público

No habría cambios por lo cual los transportes públicos continuarán siendo de uso exclusivo para personas esenciales. Para evitar que los trenes, colectivos y subtes sean usados por quienes no realizan actividades esenciales, reforzarán los controles. La novedad es que implementarían una depuración del padrón de registrados como esenciales.

7. Educación

El Estado Nacional prevé continuar con la prohibición de clases presenciales en los distritos de alerta epidemiológica como el Área Metropolitana de Buenos Aires. Si bien Provincia acató esta medida, desde Ciudad presentaron una queja ante la Corte, la cual respondió a favor del distrito porteño. Sin embargo, debido a la suba de los casos, el gobierno de Larreta evalúa implementar la modalidad virtual para secundarios.

8. Cierre de fronteras

El Estado nacional incluirá en el DNU la prórroga del cierre de fronteras que actualmente rige hasta el 21 de mayo.

9. Viajes grupales

Al igual que en los últimos dos decretos, se volverá a incluir la prohibición de viajes grupales, tanto de egresados como de jubilados, competencias deportivas no oficiales, de educación, de viajes turísticos en grupo, tanto para recreación como sociales.

10. Personas de riesgo

Los mayores de 60 y aquellas personas que presenten enfermedades de riesgo seguirán exceptuados de concurrir al trabajo. Asimismo, aquellos que sean dispensados "recibirán una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, neta de aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social. Los trabajadores y las trabajadoras, así como los empleadores y las empleadoras deberán continuar efectuando sobre la remuneración imponible habitual los aportes personales y las contribuciones patronales correspondientes a la Obra Social y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados".

11. Actividades sociales, culturales y religiosas

Para el caso, continuarán prohibidas aquellas que se realizan en zonas de alto riesgo. Esto incluye casinos, bingos, boliches y salones de fiestas. Además también todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos "en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas" y la actividad en cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines.

Las autoridades nacionales pedirán reforzar los controles en el transporte público

La situación en otras provincias

Santa Fe

En Santa Fe, el Gobierno dispuso este martes suspender a partir de este miércoles la modalidad de presencial de las clases en las ciudades de Rosario, San Lorenzo y Santa Fe capital, lo más poblados de la provincia, que ingresaron en la categoría de "alerta sanitaria".

El gobierno santafesino informó que así lo dispuso el gobernador Omar Perotti luego de consultas con intendentes y presidentes de comunas y señaló que las medidas regirán por al menos 10 días.

El gobernador dijo este lunes que el aumento de camas críticas quedó subsumido la última semana por nuevos pacientes que requirieron atención en unidades de terapia intensiva.

La ministra de Salud local, Sonia Martorano, admitió que "en Santa Fe estamos en un momento de alta tensión sanitaria" y en diálogo con la radio Futurock aclaró: "No digo colapso porque todo el que ha requerido atención la tiene, lo que pasa es que estamos en un límite muy finito".

"Tenemos camas de terapia aún, pero no las necesarias para afrontar esta situación pandémica compleja y dinámica", remarcó.

Martorano apuntó que afrontan "una situación compleja, transitando una segunda ola que no tiene comparación con la primera" y puntualizó que "está muy grave la situación en la provincia. No por contagios, pero si por la ocupación de camas".

Córdoba

En Córdoba, las autoridades mantienen reuniones desde ayer con intendentes, jefes comunales y del sector productivo, económico y de servicios, con el objetivo de tratar de consensuar la ampliación de medidas restrictivas como consecuencia del aumento de contagios de coronavirus en las últimas semanas.

Mientras tanto el Gobierno no modificó el esquema de restricciones y mantiene las actividades presenciales de las clases, con suspensiones focalizadas en algunas localidades por aumento de contagios, como en las poblaciones de Colonia Bismarck, Monte Maíz y San Marcos Sud, informó la dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC).

La cartera de Salud también anunció que esta semana se habilitarán nuevos puntos de testeos, particularmente en la capital de Córdoba para reforzar los 16 que están en funcionamiento.

Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés anunció este martes que desde este miércoles la provincia va "a volver a Fase 3" del aislamiento social preventivo y obligatorio por el incremento de casos de coronavirus y dijo que analizaban "en detalle las medidas restrictivas".

Valdés dijo que sólo "quedarán exceptuadas las localidades que no tienen casos ni riesgos epidemiológicos", dado que la provincia reportó este martes un récord de contagios en las últimas 24 horas, con 718 casos nuevos de coronavirus y el mayor promedio de muertes en una semana.

Catamarca

El Gobierno de Catamarca también dispuso este martes nuevas restricciones a la circulación y el cierre de actividades, en el marco de la Etapa de Convivencia Roja para detener el alza de la curva de contagios.

El comité Operativo de Emergencia ratificó la "restricción para circular" en la provincia "en el horario de 20 a 6" y sumó "la prohibición de funcionamiento de las actividades de locales gastronómicos y afines hasta el 26 de mayo", así como el funcionamiento de gimnasios, natatorios, escuelas de danzas y celebraciones de culto.

Las clases presenciales también continuarán suspendidas y el Ministerio de Seguridad dispuso rigurosos controles controles en toda la provincia.

El Gobierno nacional pretende bajar la circulación de personas en el área metropolitana

Santiago del Estero

En Santiago del Estero, ante el incremento de casos y con la ocupación de camas Covid UTI-UCI que llegó al 90%, rige desde ayer la reducción del horario de circulación en toda la provincia, y desde este martes la suspensión del transporte público de pasajeros en Capital y La Banda, y las clases presenciales en ambas ciudades y en Las Termas de Río Hondo.

Estas medidas las dispuso el Comité de Emergencia (COE), en una reunión encabezada por el gobernador Gerardo Zamora, y regirán hasta el 28 de mayo, fecha hasta la cual sigue suspendida la presencialidad de las clases en la Capital, La Banda, Las Termas de Río Hondo, Nueva Esperanza, Los Telares, Suncho Corral, Icaño y Villa Figueroa.

Fuentes del COE señalaron que "esta semana quedarán habilitadas 40 camas nuevas para pacientes críticos, con lo cual se incrementaría un 20% esa capacidad".

San Juan

En San Juan, el gobierno decidió cambiar el horario de trabajo de la administración pública para evitar las concentraciones en el servicio de transporte colectivo de pasajeros y fuentes gubernamentales señalaron que se busca "que el servicio sea utilizado por docentes y alumnos, empleados de comercio y trabajadores del sector público en distintos horarios".

En la provincia continúa la prohibición de circulación entre la 1 y las 6 todos los días.

Chubut

Chubut aumentará los controles para que las restricciones impuestas se cumplan, para lo cual se recurrirá al compromiso de los intendentes.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, reiteró que "está prohibida la circulación nocturna, los encuentros deportivos y los eventos religiosos no pueden realizarse con más de un 30% de ocupación del ámbito donde se realicen".

"Vemos que a pesar de todo no se cumple con lo establecido y estamos en contacto con los intendentes para que colaboren en la implementación y a la gente le pedimos que cumplan con las medidas, ya ni siquiera apelando a la responsabilidad social sino a la individual porque del comportamiento de cada uno depende que se supere la situación", expuso.

Río Negro

En Río Negro, por una resolución del Ministerio de Salud, quedan suspendidos hasta el 31 de mayo los actos públicos, protocolares y fiestas populares así como eventos deportivos en espacios cerrados o al aire libre, pero siguen autorizadas las competencias oficiales "Torneo Federal A de futbol" y "Liga Argentina de Básquet", con protocolos aprobados.

La Pampa

En La Pampa, a raíz del crecimiento exponencial de casos, el gobernador Sergio Ziliotto dispuso nuevas restricciones que incluyeron suspender la presencialidad de las clases en toda la provincia, el cierre de gimnasios, cines y teatros.

Si bien La Pampa fue una de las provincias que implementó este año la presencialidad en todas sus escuelas, el crecimiento de casos obligó al mandatario a suspender esa modalidad y pasar al dictado de clases en forma remota.

Salta

En Salta, las últimas medidas adoptadas por el Comité Operativo de Emergencia (COE) ante el aumento de casos de coronavirus rigen hasta el viernes 21 con presencialidad en las escuelas; un aforo del 30% en los locales gastronómicos, con mesas para cuatro personas y el horario de cierre de todas las actividades a las 24, sin distinción de rubros.

Ayer, el COE junto a las autoridades del municipio de Rosario de la Frontera decidieron ampliar algunas restricciones por la gran cantidad de casos registrados en los últimos días por lo cual se suspendieron las actividades teatrales, culturales, religiosas y políticas, entre otras; se fijó el cierre de los locales gastronómicos a las 22.30 y de comercios a las 21.

En esa localidad del sur salteño, se registraron 920 casos de coronavirus desde el 1 de enero, con 37 muertes, y el hospital local tiene la ocupación de camas UTI al 85%, por lo que el objetivo es bajar la circulación de personas.

Mendoza

Mendoza transita, desde el 13 de mayo, las nuevas restricciones con horarios limitados en comercios, restaurantes y salidas de acuerdo con la terminación del DNI y la suspensión de las reuniones sociales y familiares al aire libre.

Además se mantiene la presencialidad en las clases, con burbujas en los colegios, medidas estas que adoptó la provincia por la cantidad de casos detectados y por la meseta alta que se sostiene en la provincia donde hay 104.692 casos positivos y 2.224 fallecimientos por Covid.

San Luis

San Luis puso en vigencia ayer un decreto que establece nuevas restricciones para "mejorar la situación epidemiológica actual y producir el menor daño posible en materia económica", que incluyen la suspensión de clases presenciales, la circulación para hacer compras o trámites según termine el DNI en números pares e impares, horario acotado de 6 a 19 en bares y restaurantes, un aforo máximo del 30% de ocupación y la suspensión de todos los plazos administrativos.