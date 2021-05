"Me gustaría ser Presidente de la Nación", dijo D'Onofrio y lanzó polémica revelación sobre Macri

El presidente del club millonario se imagina en el sillón de Rivadavia. "¿Por qué no?", se plantea. Reveló incómoda situación durante la gestión de Macri

Tras haber estado al frente de una etapa exitosa en la historia del club River Plate, Rodolfo D'Onofrio se plantea nuevos horizontes. Ahora afirma que no buscará continuar al mando de la institución deportiva de Núñez y, en cambio, apuntará a la política: "Me gustaría ser Presidente de la Nación", dijo en una entrevista.

"Yo creo que ser Presidente es un honor que tiene cualquiera como ciudadano. ¿Por qué no? Sería un honor, pero no quiere decir que vaya a serlo", sostuvo en conversación con el periodista Sebastián Vignolo

Aunque este año, en diciembre, habrá elecciones en River, el actual presidente del club ya dejó en claro que no participará, con el objetivo de dejar espacio para nuevas generaciones.

D'Onofrio dejará River y sueña con la Casa Rosada.

Dardos a Mauricio Macri

Por otra parte, D'Onofrio sorprendió al recordar su relación con el gobierno de Mauricio Macri. "Me hubiese gustado tener a un presidente de River en la Nación, pero me tocó a uno de Boca. Ojalá me hubiese tocado a Menem de presidente. No quiero tener desventajas. Ya las sufrí cuando Macri era presidente. Hoy no es el día para hablar de desventajas, pero las tuve", reveló.

El hombre de River también lamentó que las constantes devaluaciones hayan hundido al peso, lo que imposibilita retener a los talentos en las canchas argentinas. "Envidio a los que le tocó el uno a uno. Los jugadores cobraban casi lo mismo que en Europa, hoy no se puede competir con el mercado europeo o brasileño", explicó.

D’Onofrio, ¿presidente de la AFA?

A principios de marzo, D'Onofrio dijo en una entrevista que le gustaría ser presidente de la AFA. La afirmación generó revuelo, lo que motivó una explicación del dirigente.

"Se malinterpretó mi frase, no pienso en ser presidente de AFA ahora", dijo D'Onofrio

Tapia y D'Onofrio: ¿se disputarán la presidencia de la AFA?

"Me viene bien la pregunta: eso fue una entrevista que me hicieron y me preguntaron si quería. ¿Y cómo no va a querer un dirigente en algún momento de la vida poder llegar a serlo (presidente de AFA)? Pero eso será dentro de unos años, no sé cuándo y no lo pienso por ahora. Se malinterpretó la frase", comentó el directivo en diálogo con TyC Sports.

"Cuando termine el mandato de alguno, o si es la oportunidad para hacerlo", continuó.

D'Onofrio tiene una relación de altibajos con Claudio Tapia, el presidente actual de la AFA y reelecto el año pasado por todos los clubes nacionales. De hecho, varias veces lo criticó públicamente pero también se mostró en sintonía con "Chiqui" en otras decisiones, en un vaivén que muchos le remarcan en las reuniones de Comité.

"El presidente de la AFA tiene un mandato por cuatro o cinco años más todavía y hay que ver si quiere seguir... Qué sé yo, es un comentario. Es como cuando te preguntan cuando sos chico, '¿te gustaría ser policía? ¿Te gustaría ser almacenero?', y sí. Bueno, yo contesté eso porque estoy en el fútbol", cerró D'Onofrio.