Comercios, clases, circulación: Rodríguez Larreta explicó cómo será el confinamiento en la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño dio una conferencia para anunciar cómo se cumplirá el confinamiento en la situación en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezó esta noche una conferencia de prensa en la que brindó detalles de las nuevas restricciones en la Ciudad, entre las que se incluirán severos controles y la suspensión de las clases presenciales durante la semana próxima.

"Ante el preocupante aumento de los casos, por el término de una semana, hasta el domingo 30, en la Ciudad vamos a acompañar las medidas del Gobierno nacional", anunció Larreta.

A continuación, el listado de las restricciones que estarán vigentes desde el sábado en la Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad: qué se podrá hacer y qué no

Estarán prohibidos los encuentros sociales, tanto en espacios abiertos como cerrados y en todos los ámbitos.

El transporte público sigue siendo exclusivo para los trabajadores de tareas esenciales y solo se permite la circulación para actividades de cercanía como ir a la farmacia, a comprar algo a un comercio o a la plaza del barrio a caminar, sin permanencia.

Se cerrarán con un vallado 71 accesos y egresos a la Ciudad, sobre un total de 127. Los habilitados quedan para quienes tengan permisos que serán requeridos por la Policía de la Ciudad y las Fuerzas Federales.

Los comercios esenciales van a seguir abiertos con los protocolos vigentes.

Los comercios no esenciales pueden trabajar, pero de la puerta hacia afuera.

Los locales gastronómicos podrán trabajar en la modalidad de delivery o retiro en el local, y de la puerta para afuera.

En el caso de la construcción y la industria, van a estar limitadas de acuerdo a lo establecido por el DNU del Gobierno nacional.

Van a cerrar los clubes y no estarán habilitadas las ceremonias religiosas.

En las plazas y parques, los patios de juegos van a permanecer cerrados y sólo van a poder practicarse deportes individuales. Allí tampoco están permitidos los encuentros sociales.

Se suspenden las clases presenciales

"Tomamos la decisión de que el miércoles, jueves y viernes de la semana que viene, los chicos no van a tener clases", dijo Larreta. Y anticipó que esos días se van a recuperar del 20 al 22 de diciembre.

Además, detalló que desde el 31 de mayo se retoman las clases presenciales y expresó: "Las clases van a ser lo primero que vamos a retomar".

Vacunación en la Ciudad

El jefe de gobierno porteño aseguró que "los próximos 15 días" van a ser importantes porque el Gobierno nacional comprometió para la Ciudad "350.000 vacunas" que permitirá "vacunar a todas las personas en situación de riesgo", al anunciar las medidas para frenar los contagios por coronavirus en su distrito, en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.

"Para mí también es muy difícil tomar este tipo de medidas, pero estamos convencidos de que es lo que hay que hacer", subrayó el mandatario porteño.

La rueda de prensa se dio en la sede del Ejecutivo porteño en la calle Uspallata al 3100 y participaron también el vicejefe, Diego Santilli, y el jefe de gabinete, Felipe Miguel, y los ministros de Educación, Soledad Acuña, y de Salud, Fernán Quirós.

Confinamiento total: las medidas del Gobierno nacional

El presidente Alberto Fernández dio a conocer por cadena nacional las nuevas restricciones por el avance de la pandemia del Covid-19, en donde se incluyen los nueve días de confinamiento total, en el marco del nuevo DNU que regirá a partir del 22 de mayo.

"Aprovechando que la semana próxima sólo tienen 3 días hábiles, vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país que tengan alto riesgo epidemiológico", afirmó Fernández.

El nuevo DNU regirá entre el sábado 22 de mayo y el 11 de junio, es decir, por otras tres semanas.

Las medidas se aplicarán en dos etapas:

1. Los primeros 9 días, entre el 22 de mayo a las 0:00 hasta el domingo 30 de mayo inclusive, serán de cierre total.

2. Por lo tanto, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.

3. Solo estarán habilitados los comercios esenciales, los comercios con envío a domicilio y para llevar.

4. En la Ciudad de Buenos Aires, los comercios no esenciales podrán abrir pero atenderán a los clientes desde la puerta para afuera.

5. Solo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18 horas, o por razones especialmente autorizadas. Esto también significa que, por ejemplo, no podrán cruzar entre Capital y Provincia aquellas personas que no tengan permiso. Tampoco podrán circular los trabajadores vinculados a rubros no esenciales.

6. Terminados estos 9 días, desde el 31 de mayo hasta el 11 de junio inclusive, se retomarán las actividades con la misma modalidad vigente hasta este jueves, pero se implementarán las "restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios", indicaron fuentes oficiales.

7. Sin embargo, con el objetivo de bajar aún más los contagios, se dispondrá que el fin de semana correspondiente al 5 y 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas.

Esta decisión se tomó luego de tres días de récords de casos de Codiv-19 y en medio de una fuerte preocupación por un eventual colapso sanitario.

"Siempre les hablo con la verdad. Estamos viviendo el peor momento desde que empezó la pandemia", afirmó Fernández, y subrayó que el país atraviesa "el peor momento de casos y de muertes" por coronavirus.

El jefe de Estado dijo que "no es momento de especulaciones" y llamó a "no negar la situación", en medio de las "irreparables vidas perdidas".

"El primero que debe cuidar la salud de todos y todas es el Estado. El Estado jamás debe hacerse el distraído. Es indudable que tengo el deber de cuidar la salud de los argentinos porque la ley me lo impone, pero por encima de ese deber legar siento el deber ético", remarcó.

Fernández advirtió que "un país no puede tener 24 estrategias sanitarias ante un escenario tan grave" como es la segunda ola de coronavirus.

El Presidente anunció las nuevas restricciones este jueves mediante un mensaje grabado.

Medidas económicas para hacer frente a la segunda ola

En paralelo, el Gobierno anunció medidas adicionales para proteger a las familias y a las empresas.

Se trata de un paquete de medidas que se han ido anunciando para morigerar el impacto de la segunda ola de Covid que supone un gasto, por encima de lo establecido en el Presupuesto 2021, superior a los $480.000 millones (1.3% del PIB).

"Este incremento del gasto será financiado a través de los mayores ingresos explicado por el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas y el aumento de la recaudación", informaron fuentes oficiales.

1. Medidas para empresas:

● Ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las medidas: comercio y otros. La inversión en este programa estará en torno a los $52.000 millones.

● Incremento del monto del salario complementario para las y los trabajadores de los sectores críticos y la salud, que pasa de $18.000 a $22.000. La inversión prevista es de $6.000 millones.

● Incorporación del sector gastronómico al REPRO y reducción de las contribuciones patronales en los sectores críticos, por $8.500 millones.

2. Medidas para familias:

● Desde mañana viernes hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos en los bolsillos de las familias beneficiarias con la tarjeta Alimentar. Esto lo anunció el presidente el viernes 7 de mayo.

● Ampliación de la Tarjeta Alimentar que permitirá fortalecer los ingresos de las familias con menores de hasta 14 años. La medida alcanza a casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. La inversión mensual para financiar la Tarjeta Alimentar será de $18.100 millones y se comienza a pagar el viernes 21 de mayo.

● Ampliación del Programa Progresar con becas para la terminación de la primaria y la secundaria, la capacitación profesional, el cursado de carreras universitarias y, también, para formar enfermeros y enfermeras. El objetivo del programa es llegar a 1 millón de jóvenes en todo el país con becas mensuales de entre $3.600 y $9.600. Las becas se pagan durante todo el año (12 meses). La inversión durante este año supera los $28.000 millones.

● Ampliación de la AUH y asignaciones familiares. El objetivo es llegar a 700.000 y el estimado es de $29.000 millones.

● Se transformó el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular. Los 920.000 trabajadoras y trabajadores de este programa cobrarán en mayo $12.204 y hacia fin de año $14.040. La inversión anual estimada para este programa es de $167.000 millones.

3. Medidas para diferentes ramas de actividad:

● Cultura y Turismo. Se han reforzado las partidas presupuestarias para asistir a estos sectores en más de $4.700 millones.

●Fortalecimiento del Sistema de Salud. Para la atención de la segunda ola del COVID, se estima una inversión de $144.000 millones. Incluye la inversión en vacunas de $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas. Con estas políticas estamos llegando a casi 6 millones de niños, niñas y jóvenes: a través de la Tarjeta Alimentar, la ampliación de AUH y el Programa Progresar.

"La reducción del impuesto a las ganancias para las y los trabajadores del sistema privado registrado, hará que cerca de 1.270.000 de trabajadores y jubilados dejen de pagar este impuesto con retroactividad a enero. La devolución de los importes retenidos se hará en 5 cuotas a partir del mes de julio. Esto equivale a un esfuerzo fiscal de más de $40.000 millones", según explicaron fuentes oficiales.