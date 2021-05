Por qué Macri asegura que "Argentina está en víspera de dar por finalizada su relación con el populismo"

Si bien no dio pistas concretas sobre si intentará nuevamente llegar a la Casa Rosada, se mostró opimista con que habrá un "segundo tiempo de cambio"

El ex presidente Mauricio Macri sigue siendo una figura en la llamada "grieta" de argentina y la alimenta para que crezca cada vez más con sus declaraciones.

Al presentar su libro Primer tiempo, en el que revisa sus cuatro años en el poder, Macri habló con Camilo Egaña en CNN en Español. Y si bien no dio pistas concretas sobre si intentará nuevamente llegar a la Casa Rosada, se mostró opimista con que habrá un "segundo tiempo de cambio".

El líder del PRO fue elegido en 2015 bajo la coalición Cambiemos y aspiró a la reelección con la alianza Juntos por el Cambio pero fue aplastado en la primera vuelta de los comicios generales de 2019 por la fórmula Alberto Fernández - Cristina Kirchner del Frente de Todos. Ahora apunta al futuro de su proyecto político.

"Nuestro gobierno de 2015 a 2019 fue el prólogo del cambio. Con esta vuelta al pasado con el kirchnerismo, la gente está aprendiendo, está entendiendo, y eso nos da la oportunidad de volver al poder con más apoyo político, con mayorías. Vamos a edificar ese edificio sólido del progreso", argumentó el ex mandatario.

En ese sentido, Macri describe esta coyuntura como una "oportunidad para salir definitivamente del populismo".

Primer tiempo se publicó en Argentina con la indignación de los detractores del ex presidente, el entusiasmo de sus seguidores, el anuncio de boicot de algunas librerías, con las conjeturas de unos y otros sobre un posible regreso a la política de Macri, y con el visto bueno de Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, que dijo haber tenido una magnífica impresión de lo que había leído. Lo concreto es que el libro no fue un éxito en ventas.

Macri describe esta coyuntura como una "oportunidad para salir definitivamente del populismo"

¿Fin del populismo?

Macri dice que se siente optimista sobre que habrá "un segundo tiempo" para que el proyecto de gobierno de él y sus simpatizantes vuelvan al poder con más apoyo político. El expresidente también dice que "Argentina está en víspera de dar por finalizada su relación con el populismo".

"Para mí, este va a ser el último gobierno del populismo en la historia de Argentina", dijo Macri, que fue presidente de Boca Juniors y es el actual presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Macri cree que el gobierno del presidente Alberto Fernández no es transparente en detallar por qué su país no tiene vacunas como la fabricada por el laboratorio Pfizer, con el que tenían una ventaja estratégica, según puntualizó el ex mandatario.

"Hay que defender la democracia todos los días. Esta pandemia ha sido una excusa maravillosa para los autoritarismos", dijo el ahora referente de la oposición.

Macri dice que se siente optimista sobre que habrá "un segundo tiempo" para que su proyecto de gobierno

Macri dijo que considera que se equivocó en el manejo de las finanzas fiscales, y que su error se relaciona con el papel del ministro de Hacienda.

La vacuna en Florida

En febrero de 2021, Mauricio Macri dijo que no se vacunaría contra el covid-19 hasta que el último de los trabajadores esenciales recibiera la vacuna. Sin embargo, el expresidente de Argentina cambió de opinión y se inoculó en Miami.

¿Por qué? "Primero, se vacunaron todos los que tienen situación de riesgo en Argentina. Además, estando en Miami en la conferencia a la cual fue invitado por Lenín Moreno, me entero que en una farmacia de barrio en Coral Gables, a dos cuadras del hotel, se vacunaba (…) Consideré que lo mínimo que podía hacer como una aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a alguien en Argentina, porque van a pasar meses para que todos los argentinos se puedan vacunar", dijo.