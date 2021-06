Polémica con la vacuna de Pfizer: esta es la aclaración de COVAX

Según indicó, "Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización"

El mecanismo multilateral Covax, creado para garantizar una distribución más igualitaria de las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo en medio de la pandemia, informó este miércoles que "pese a estar interesada en la vacuna de Pfizer, la Argentina no podía cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad (del fabricante) para finalizar el proceso " con el organismo.

No obstante, Covax aclaró que la decisión de la Argentina de optar por uno de los dos inoculantes ofrecidos a través de esa herramienta "no afectará el total del número de dosis que entregará en 2021".

"Pese a estar interesada en la vacuna de Pfizer, la Argentina no podía cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad (del fabricante) para finalizar el proceso con Covax. Esta decisión no afectará el número total de dosis que Covax enviará a Argentina en 2021", informó el mecanismo, que incluye e impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un comunicado difundido a la prensa.

En el texto, Covax explicó que la Argentina es parte del mecanismo como un "participante autofinanciado bajo el modelo optativo", con lo cual, en otras palabras, "puede elegir entre las diferentes vacunas candidatas que tiene el portafolio de Covax".

Pero, aclaró, que para poder recibir las dosis elegidas, debe primero "acordar y cumplir con los términos de indemnización y responsabilidad del productor específico", el mismo que las empresas desarrolladoras de las vacunas piden a los Estados para sellar una venta de inoculantes.

Por último, Covax reiteró que "la Argentina ha apoyado con firmeza" el mecanismo multilateral "para garantizar que todos los países tengan acceso a las vacunas contra la Covid".

La aclaración de Cornejo

Por su parte, el director del mecanismo Covax, Santiago Cornejo, envió este miércoles una carta a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en la que indica que "la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de Covax".

"Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios. El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo Covax y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto, cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina, lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión", explica Cornejo en la carta enviada a Vizzotti, quien la hizo pública en la rueda de prensa que ofreció esta mañana en Casa de Gobierno.

"En mi respuesta -continúa el texto- utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos "Opt-in/Opt-out Windows") y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna, cuando no es así".

Cornejo agregó que, desde Covax, están "subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de Covax".

El representante de este mecanismo de Naciones Unidas que busca garantizar la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo afirmó también que, "como el propósito de la reunión no era hablar sobre la Argentina, no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabes que son muy complejas", le expresó Cornejo a Vizzotti en la carta.

"En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con Covax y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral", aseveró Cornejo.

Expresó asimismo que "en estos momentos de crisis necesitamos trabajar todos juntos y tenemos que estar más unidos que nunca. Justamente el mensaje de mi presentación y Covax fue la necesidad de trabajar todos juntos porque es la única manera en la que vamos a derrotar esta pandemia".

Por último, Cornejo concluyó que "fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada".

"Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo Covax y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de Covid", indicó.

A través de esta misiva, Cornejo salió a aclarar sus dichos durante una videoconferencia, que fueron interpretados en el sentido de que la Argentina había supuestamente rechazado vacunas provenientes de el mecanismo Covax, codirigido por la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI), la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en asociación con Unicef, el Banco Mundial, organizaciones de la sociedad civil y fabricantes.

"Bajen la tensión y la obsesión que tienen con Pfizer", dijo Vizzotti

La ministra de salud, Carla Vizzotti, pidió los distintos actores políticos que "bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen" con la vacuna Pfizer contra el coronavirus.

"Esto es gravísimo, no puede volver a suceder. Tiene un impacto, porque en el medio hay gente. Necesitamos pedirle a cada actor que bajen la tensión y bajen la obsesión que tienen con Pfizer. La Argentina quiere compara la vacuna de Pfizer. La empresa quiere venderla y estamos trabajando para eso", dijo la ministra en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

De esta forma, la ministra de Salud rechazó los cuestionamientos al Gobierno por la campaña de vacunación contra el coronavirus y afirmó que no se va a "correr un segundo del eje", ante lo cual pidió "saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia" y desmintió que se haya rechazado adquirir dosis de la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax.

"No nos van a correr un segundo del eje, un centímetro de ese eje, que es vacunar y bajar los casos. Vamos a informar y desmentir todas las cosas que sean necesarias. Pero sabemos que muchas personas que ayer escucharon que no queríamos comprar la vacuna de Pfizer hoy no están escuchando esto, por eso pedimos responsabilidad a la hora de comunicar y opinar sobre ciertas cosas", sostuvo.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, la integrante del Gabinete subrayó que "para este Gobierno, la salud es prioritaria" y expresó que en el medio de todas las discusiones "está la gente" que "siente mucha angustia" por el impacto del coronavirus, por lo que pidió a todo el arco político y mediático que no se haga un "uso político" de la pandemia y la vacunación.

"Necesitamos saltar esta grieta respecto al uso político que está teniendo la pandemia y la vacunación", añadió.