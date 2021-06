Patricia Bullrich: "Yo voy a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires"

La presidenta del PRO cuestionó la decisión de la ex gobernadora bonaerense de competir en la Ciudad y sostuvo: "No quiero hacer de lo de Vidal un tema"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, evitó este sábado seguir polemizando con la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por su decisión de competir en la Ciudad y no en la Provincia, ante lo cual afirmó que no quiere "ningún tipo de discusión" con ella y remarcó que Juntos por el Cambio buscará "candidatos para la pelea electoral".

"No quiero opinar de Vidal. Ella tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo creo que somos una fuerza política que le debemos al 41%, más toda la gente que nos está esperando, una respuesta adecuada, lógica, que no signifique que sólo nos interesa pelearnos por una candidatura", sostuvo la referente opositora.

"No quiero tener ningún tipo de discusión con Vidal", dijo Bullrich

En diálogo con Todos Juntos, el programa que conduce Fernando Carnota en Radio Rivadavia, la ex ministra de Seguridad insistió: "No quiero hacer de lo de Vidal un tema".

"La Provincia la tenemos que ganar y buscaremos los candidatos adecuados para hacerlo. No quiero tener ningún tipo de discusión con Vidal. Que ella elija y buscaremos candidatos para dar esta pelea electoral", reiteró la dirigente de Juntos por el Cambio.

Competencia

En ese sentido, Bullrich señaló que al PRO le "interesa ser competitivo en todos los distritos donde se juega una partida fuerte, sobre todo en los más importantes".

Al ser consultada sobre su rol en la campaña de este año, la presidenta del partido amarillo afirmó: "Yo voy a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires. Es de donde yo soy, de donde he sido siempre".

Al respecto, la ex funcionaria nacional consideró que el Congreso tiene que ser un espacio "de freno y de alternativa: frenar los avances del kirchnerismo y alternativa para construir la alterna electoral para 2023".

Para Bullrich, el Congreso tiene que ser un espacio "de freno y de alternativa" al kirchnerismo

Patricia Bullrich destacó que la oposición tuvo "una agenda muy activa de defender la libertad, los derechos, la iniciativa privada, las empresas, el comercio y en contra de esta cuarentena eterna que ha llevado a perder en salud y en economía".

"Nuestra estrategia es demostrar que el equilibrio es lo que ha salvado al país de avanzar sobre muchas de las medidas que quería el kirchnerismo: hoy quería tener una Justicia a la medida de sus necesidades y la impunidad, una economía absolutamente fuera de la realidad", completó.

Y concluyó: "Ha habido una pandemia, pero también una pésima gestión del Gobierno, que ha priorizado la lucha entre ellos y no la defensa de la sociedad. La forma de conducción de la pandemia ha sido realmente pésima. Vamos a plantear eso y cuáles son nuestras propuestas para el país".

El cruce

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, apuntó el viernes contra la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y cuestionó el hecho de que aún no defina si finalmente se presentará en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos", lanzó la ex ministra de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri.

En diálogo con radio La Red, manifestó: "Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar".

Lo que ocurre, básicamente, es que Bullrich ya sabe que competirá por una banca en la Cámara de Diputados en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero Vidal, en cambio, apareció recientemente como posible candidata de CABA para las legislativas de 2021 patrocinada por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.

Es decir, si la ex gobernadora bonaerense elige ir a la Ciudad tendrá que competir en las PASO contra Bullrich, dando lugar a una interna entre las dos figuras de gran relevancia en el electorado macrista.

"Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de que queremos ser protagonistas de la historia y volver a ser Gobierno. No podemos estar a la espera de si alguien se decide o no. Nosotros estamos en marcha. Yo voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar y mi lugar es la Ciudad de Buenos Aires", sentenció la titular del Pro.

Qué había dicho Vidal

Cada vez son más fuertes los rumores que ubican a María Eugenia Vidal como precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la ex gobernadora bonaerense prefirió hacer caso omiso a las especulaciones e insistió en que aún no sabe dónde competirá en las elecciones legislativas.

Según argumentó la ex mandataria provincial entre 2015 y 2019, no le resulta "una decisión fácil" definir su candidatura por sus fuertes vínculos con ambos distritos.

De todos modos, y sin quererlo, Vidal dio una pista: se mostró a favor de realizar internas dentro de Juntos por el Cambio "en todos los distritos del país", lo cual se revela como un indicio de que está dispuesta a enfrentar en una Paso a la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, si finalmente confirma su precandidatura en la Ciudad.

"Todavía no tomé la decisión. Cada semana pienso que eso puede esperar, porque cuando miro lo que pasa en la Argentina y escucho todos los días que hay 30.000 contagios y 500 muertos, me parece una falta de respeto hablar de candidaturas y campañas, porque no es lo que le importa a los argentinos. Más cerca de la definición de listas voy a tomar una decisión y se la voy a comunicar a mi espacio político", aseveró Vidal en el programa La trama del poder, del canal LN+.

Vidal admitió que no le resulta "una decisión fácil" definir su candidatra por sus fuertes vínculos con ambos distritos

En ese sentido, la dirigente de la oposición manifestó que "no es una decisión fácil" definir dónde competirá: "Pasé la mitad de mi vida en la Capital, donde nací, fui vicejefa de Gobierno y ministra; y la otra mitad de mi vida la pasé en la Provincia, donde tuve mis hijos ahí, fui gobernadora y la recorrí muchas veces".

De todas formas, Vidal brindó algunas pistas de forma implícita sobre su futuro político: "No me parece que sea urgente, pero sí siento que hoy Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires no es el mismo que estaba en 2015, ya que tiene 58 intendentes, una mayoría en el Senado provincial y una representación en el Congreso nacional. Es otra fuerza mucho más consolidada y con muchos liderazgos, por lo cual va a haber una buena representación, yo sea o no sea candidata. Más allá de lo que pase, voy a poner igual el cuerpo en la campaña".

¿Macri prefiere que represente a la Ciudad o en la Provincia?

Asimismo, la exgobernadora confirmó que el ex presidente Mauricio Macri "me ha dicho que prefiere que sea candidata en la Provincia", y señaló que si bien "yo lo escucho y me interesa su opinión, como la de otros referentes de Juntos por el Cambio, porque todos me parecen personas valiosas", aseveró que "en última instancia, la que decide soy yo, y lo haré no en función de favorecer o ir contra alguien, sino de mis convicciones".

Respecto a la posibilidad de realizar internas dentro de la coalición opositora, como la que ella misma debería jugar contra Bullrich en Ciudad o contra otro eventual precandidato si finalmente se presenta en la Provincia, Vidal desafió: "En todos los distritos tenemos que estar abiertos a que haya internas si es necesario, por lo que no puede poner en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio. Al contrario, creo que es una muestra de madurez política".

Por último, Vidal criticó durante al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por su disertación en el Senado: "Esto de hacer campaña en el Congreso y chicanear a la oposición, muestra que el Gobierno ha perdido sensibilidad y que está muy empecinado en buscar culpables pero no en dar respuestas. ¿A quién le cambia en algo este discurso? ¿Al comerciante que no pudo acceder al Repro? ¿A la familia que sufre en el conurbano porque no tiene una cama en terapia? Necesitamos respuestas concretas a los problemas concretos, que son urgentes y no podemos esperar".