María Eugenia Vidal habló sobre su posible candidatura en la Ciudad: ¿qué dijo?

De cara a las elecciones legislativas, la ex gobernadora se refirió a su futuro político inmediato. ¿Será candidata? ¿A qué distrito representará?

Cada vez son más fuertes los rumores que ubican a María Eugenia Vidal como precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la ex gobernadora bonaerense prefirió hacer caso omiso a las especulaciones e insistió en que aún no sabe dónde competirá en las elecciones legislativas.

Según argumentó la ex mandataria provincial entre 2015 y 2019, no le resulta "una decisión fácil" definir su candidatura por sus fuertes vínculos con ambos distritos.

De todos modos, y sin quererlo, Vidal dio una pista: se mostró a favor de realizar internas dentro de Juntos por el Cambio "en todos los distritos del país", lo cual se revela como un indicio de que está dispuesta a enfrentar en una Paso a la actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, si finalmente confirma su precandidatura en la Ciudad.

"Todavía no tomé la decisión. Cada semana pienso que eso puede esperar, porque cuando miro lo que pasa en la Argentina y escucho todos los días que hay 30.000 contagios y 500 muertos, me parece una falta de respeto hablar de candidaturas y campañas, porque no es lo que le importa a los argentinos. Más cerca de la definición de listas voy a tomar una decisión y se la voy a comunicar a mi espacio político", aseveró Vidal en el programa La trama del poder, del canal LN+.

En ese sentido, la dirigente de la oposición manifestó que "no es una decisión fácil" definir dónde competirá: "Pasé la mitad de mi vida en la Capital, donde nací, fui vicejefa de Gobierno y ministra; y la otra mitad de mi vida la pasé en la Provincia, donde tuve mis hijos ahí, fui gobernadora y la recorrí muchas veces".

De todas formas, Vidal brindó algunas pistas de forma implícita sobre su futuro político: "No me parece que sea urgente, pero sí siento que hoy Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires no es el mismo que estaba en 2015, ya que tiene 58 intendentes, una mayoría en el Senado provincial y una representación en el Congreso nacional. Es otra fuerza mucho más consolidada y con muchos liderazgos, por lo cual va a haber una buena representación, yo sea o no sea candidata. Más allá de lo que pase, voy a poner igual el cuerpo en la campaña".

¿Macri prefiere que represente a la Ciudad o en la Provincia?

Asimismo, la exgobernadora confirmó que el ex presidente Mauricio Macri "me ha dicho que prefiere que sea candidata en la Provincia", y señaló que si bien "yo lo escucho y me interesa su opinión, como la de otros referentes de Juntos por el Cambio, porque todos me parecen personas valiosas", aseveró que "en última instancia, la que decide soy yo, y lo haré no en función de favorecer o ir contra alguien, sino de mis convicciones".

Respecto a la posibilidad de realizar internas dentro de la coalición opositora, como la que ella misma debería jugar contra Bullrich en Ciudad o contra otro eventual precandidato si finalmente se presenta en la Provincia, Vidal desafió: "En todos los distritos tenemos que estar abiertos a que haya internas si es necesario, por lo que no puede poner en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio. Al contrario, creo que es una muestra de madurez política".

Por último, Vidal criticó durante al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por su disertación en el Senado: "Esto de hacer campaña en el Congreso y chicanear a la oposición, muestra que el Gobierno ha perdido sensibilidad y que está muy empecinado en buscar culpables pero no en dar respuestas. ¿A quién le cambia en algo este discurso? ¿Al comerciante que no pudo acceder al Repro? ¿A la familia que sufre en el conurbano porque no tiene una cama en terapia? Necesitamos respuestas concretas a los problemas concretos, que son urgentes y no podemos esperar".