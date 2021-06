Alerta en el kirchnerismo: Macri, con mejor imagen que Cristina en Provincia

A solo unos meses de realizarse las elecciones, la imagen actual que los ciudadanos tienen de los politicos está tomando cada vez más relevancia.

En este sentido, algo que llama mucho la atención es que la exjefa de Estado, y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner tiene peor imagen que el expresidente Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires.

Este dato lo brindó Mariel Fornoni, de la consultora Management & Fit, durante el 38º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), quien además aseguró que la valoración pública del gobernador Axel Kicillof es "muy mala" y está vinculada a una pérdida de confianza hacia su gestión.

"El 60% de los bonaerenses no tiene confianza en que el gobierno pueda solucionar temas vinculados a la economía, la educación y la inflación", dijo la analista.

Además, advirtió que siete de cada diez argentinos creen que la situación es mala y que va a empeorar en los próximos meses.

La imagen de Rodríguez Larreta y Vidal

Rodríguez Larreta tiene mejor imagen en la Provincia que Kicillof

La directora dijo que de la oposición, entre los que aparecen con mejor imagen que el oficialismo en el mismo distrito se encuentran Horacio Rodríguez Larreta; María Eugenia Vidal y el senador Martín Lousteau.

En la Provincia "han valorado mucho más la gestión de Rodríguez Larreta que la de Kicillof", y esto ha tenido que ver con el tema educativo. "Más de un 60% valora la presencialidad de las clases", dijo la analista.

Según números de la consultora, Juntos por el Cambio mide tres puntos por encima del Frente de Todos en el territorio al frente de Kicillof.

A pesar de esta ventaja de Juntos por el Cambio en la provincia, Vidal no sería una buena candidata. "Poner a Vidal como candidata donde perdió hace un año y medio por 14 puntos es llevar la campaña a discutir una gestión contra otra. La campaña trata de otra cosa, de validar o no lo que el gobierno actual está haciendo, no darle la facilidad de comparar gestiones".

En cuanto a los temas que más preocupa, si bien la corrupción está presente en todos, la situación económica será la clave en el momento de definir los resutlados de las próxima elecciones.

"Creo que el motivador más fuerte va ser la economía, preocupa mucho a los argentinos la inflación. El 60% dice que no tiene confianza que en que el gobierno puede moderar la inflación", concluyó.

La imagen de Alberto Fernández se desploma

Con la inflación y la corrupción como los principales problemas que afectan al país, apenas llegan al 11% los consultados por la Universidad de San Andrés que se mostraron satisfechos con la marcha general de las cosas, marcando el nivel de satisfacción más bajo registrado hasta ahora. Junto a ello, cayó también la aprobación sobre la gestión de Alberto Fernández: un importantísimo 72% desaprueba hoy su gobierno.

Los datos surgen de la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública realizada sobre 1004 entrevistas entre el 13 y el 20 de Mayo de 2021 a adultos de 18 años en adelante, en la Argentina.

La aprobación sobre la gestión de Alberto Fernández continúa disminuyendo desde abril de 2020, y llegó a niveles de satisfacción del 26%, el nivel más bajo desde que asumió. Un 72% desaprueba su gobierno.

Análisis

Entre las regiones con mayor aprobación figuran el Gran Buenos Aires (32%), el Centro del país (30%) y el Noroeste Argentino (30%). La generación de los Milennials -la población que tiene entre 23 y 38 años- es la que más aprueba al gobierno de Alberto Fernández (31%) mientras que la generación Z -entre 16 y 22 años- es la que más lo desaprueba (78%).

Entre los distintos niveles socioeconómicos, la mayor desaprobación se encuentra en el nivel socioeconómico ABC1 -los de mayor poder adquisitivo- con una desaprobación total de 77%, mientras que la mayor aprobación se encuentra en la clase baja (28%).

Finalmente, los votantes de Mauricio Macri son el segmento que más desaprueba al gobierno (96%).

En cuanto a la satisfacción con la marcha general del país llegó a su nivel más bajo desde que asumió Fernández en la presidencia. Como se observa en los gráficos, más arriba, cayó del 57% en abril del año pasado al 11% de aprobación.

El mayor nivel de satisfacción se observa en Ciudad de Buenos Aires y en el Centro del país, ambas con un 15%. En lo que respecta a las generaciones, los Baby Boomers son los más satisfechos con el gobierno de Alberto Fernández (16%) mientras que la generación Silenciosa es la que más insatisfecha se encuentra (100%). Entre los distintos niveles socioeconómicos, notamos que la mayor insatisfacción se encuentra en el nivel socioeconómico más bajo con una total del 90%; mientras que el mayor nivel de satisfacción se encuentra compartido por la clase media baja y la clase ABC1 (13%).

Finalmente, los votantes de Macri son el segmento que más insatisfecho se encuentra con el gobierno (98%); además, el 68% de los votantes de Alberto Fernández está insatisfecho la gestión presidencial.

La insatisfacción, en efecto, golpea a todos los poderes del Estado, entre los cuales, la Corte Suprema es la que encabeza la lista de satisfacción aunque con un magro 15%.