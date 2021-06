Cristina puso a las prepagas en la mira: "Deberíamos repensar el sistema de salud"

La vicepresidenta reclamó un sistema de salud con mayor integración y más eficiente. Afirmó que "no es difícil que tengamos otras pandemias"

Los sistemas de salud público, privado y de obras sociales se terminaron integrando "a las patadas y a la fuerza" en la Argentina, porque lo "impuso la realidad" provocada por la pandemia, afirmó este lunes la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"No es difícil que tengamos otras pandemias, y por lo tanto queríamos repensar el sistema de salud", explicó.

Y recordó: "Dijimos que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres que existen, público, obras sociales, y privada o prepagas".

Dijo que ante esas declaraciones que hizo tiempo atrás, "se armó una" gran polémica, pero consideró que finalmente "el sistema se ha integrado a las patadas y a la fuerza, porque lo impuso la realidad".

"Las prepagas no tienen donde colocar a la gente, porque no tienen lugar, porque lo público va a lo privado y lo privado a lo público", en medio de la pandemia, señaló.

En un acto en La Plata, en el que acompañó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, la vicepresidenta consideró que "lo peor que le puede pasar a una sociedad y a un gobierno es negarse a discutir la realidad".

"Tenemos que tener la valentía y la inteligencia de anticiparnos a lo que va a venir, y vamos a tener que discutir eso (la integración del sistema de salud) y tantas otras cosas en la que podamos tener diferencias", sostuvo.

La vicepresidenta agregó: "Tenemos que sentarnos a discutir sobre cuestiones concretas, pero buscando soluciones, no buscando divisiones y entorpecer al otro, no al menos en estas cuestiones".

La pandemia "afuera de la disputa política"

Por otra parte, la vicepresidenta pidió dejar "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política y contribuir a que no haya tantos contagios y a que la gente quiera vacunarse" contra el Covid- 19, en medio de cuestionamientos a la oposición y los medios.

"Que entre todos los que hacen política, los que no, los oficialistas, los opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, hay cosas que no pueden ser objeto de discusión, no podemos discutir si el sol sale por el Este o si la tierra es redonda o plana, y tampoco podemos seguir envenenando a la gente con que la vacuna es mala", afirmó la ex presidenta.

Cristina Kirchner se expresó así al cerrar el acto junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la ciudad de La Plata donde inauguraron el nuevo edificio del Hospital de Niños Sor María Ludovica.

La vicepresidenta indicó que "este llamado es también a los medios" de comunicación y, tras pedir que "no se ponga en duda la palabra de los médicos, las vacunas o la ciencia", agregó: "Con la vacuna vamos a salir y vamos a volver a ser felices".

Kicillof y un reclamo a Cambiemos

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó hoy como "una vergüenza" que el Gobierno de Cambiemos no haya finalizado las obras en los hospitales que se habían iniciado durante la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Kicillof, junto a Cristina Kirchner en La Plata.

"Esta obra se planteó en el 2010, pero en agosto de 2019 se paralizó", sostuvo el gobernador y recordó otras situaciones similares ocurridas en otros hospitales durante la gestión macrista, al inaugurar un nuevo edificio en el hospital de Niños "Sor María Ludovica" de La Plata, junto a Fernández de Kirchner.

Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy a la dirigencia política que deje "la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política" y que "contribuya a que no haya tantos contagios" de coronavirus.

"Hay que llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no podemos discutir", afirmó en un acto en La Plata, y reclamó "en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y ya no está" que se termine esa "disputa política" en torno a la pandemia.