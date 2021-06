Espert, indignado con el Gobierno: "Tenemos el país hecho m... y la gente comiendo perro"

Dijo que "es necesario que la gente de laburo se meta en política porque sabe 10 veces mejor qué le pasa al país que los Kirchner, los Macri, y los Vidal"

El economista liberal José Luis Espert criticó tanto al gobierno de Alberto Fernández como al de su antecesor, Mauricio Macri, por no lograr comprender "qué pasa en el país". Sostuvo que la Argentina se encuentra en una situación complicada y aseguró que es necesario que "la gente de laburo" se meta en la política.

"La gente está cagada de hambre. Si tenés al 50% de pobres, si tres cuartas partes de los chicos del Conurbano son pobres, si te vas de tu casa a laburar y no sabés si volvés, si la droga circula como si fuera agua. ¿Estamos bien o estamos mal?", preguntó de forma retórica.

Y a renglón seguido, el ex candidato presidencial rápidamente sentenció: "Tenemos el país hecho mierda".

Cambios

En diálogo con Romina Manguel por A24, anoche Espert planteó que la "generación de políticos tiene que cambiar por otra". Y en esa línea anheló: "La gente de laburo, ojalá se metiera en política porque entiende 10 veces mejor que 'los Duhalde, los Kirchner, los Macri, los María Eugenia Vidal', qué pasa en el país en serio".

"Andá a preguntarle a Cristina Kirchner lo que sabe de un trámite en el Estado. Hace 40 años que vive de los impuestos que paga un laburante", apuntó el referente liberal.

"Nos va muy mal. Te doy un pronóstico de porqué nos va mal (...) La pandemia te aceleró la decadencia, pero vos ya eras un país en decadencia", afirmó Espert sobre la situación actual de la Argentina.

En ese sentido, amplió: "Estabas entre los 10 primeros países del mundo en la primera mitad del siglo pasado, y hoy sos el 120. La pandemia te aceleró el problema. Te puso sobre la superficie un montón de problemas, pero Argentina viene para atrás hace mucho rato".

Para Espert, es primordial que el Gobierno cierre el acuerdo con el FMI lo antes posible

La caída de Argentina no es ideológica

"A esta altura es la sociedad en su conjunto que tiene que cambiar", opinó. Y a su vez agregó que "La caída de Argentina es tan grande, que no es ideológica".

Encendido, sostuvo: "A mí no me importa si me dicen keynesiano, trotskista, liberal. Lo que me importa es que algún día Argentina haga lo que hay que hacer para que la gente no termine cagándose de hambre y no termine comiendo perro, como ahora".

Consultado sobre si el gobierno de Alberto Fernández tiene alguna opción para que Argentina vaya por el buen camino, el economista contestó de manera contundente: "Todos tienen alternativa de hacer una cosa diferente a la mierda que hacen para hacer morir de hambre a la gente".

Como eje central, consideró que lo primero que se debe hacer es "ya generar certidumbre y acordar con el Fondo Monetario Internacional (FMI)" porque "defaultearle al Fondo es defaultearle al mundo. Si no le pagás la deuda al FMI, no le pagás la deuda a los países y quedás afuera", concluyó.