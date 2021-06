Cuál será el escenario cambiario durante la campaña, según un experto financiero

Después de una semana corta pero cargada de tensiones cambiarias, la cuestión es obvia para un analista de la City. ¿Hay que creerle a Martín Guzmán cuando promete que no habrá una devaluación abrupta? Por obvias razones, el ministro no puedo responder otra cosa que no sea llevar tranquilidad a los ciudadanos. Pero, qué dice uno de los analistas reconocidos?

iProfesional consultó a Juan Manuel Francio, economista del Grupo SBS, uno de los jugadores más importantes de la City.

-¿Le cree a Guzmán cuando dice que no habrá devaluación después de las elecciones?

-El fuerte rally en los precios de los commodities permitió al Banco Central comprar una buena cantidad de dólares en el mercado oficial, provenientes de las liquidaciones agropecuarias. Sumado a esto, la asignación especial de DEGs del FMI brindó más aire en cuanto a las necesidades de financiamiento externo en 2021, dando al equipo económico algo más de tiempo para negociar con los organismos internacionales. En este contexto, el BCRA también fue reduciendo su posición vendida en futuros de dólar hasta llegar a cero en mayo, de acuerdo al último dato oficial. Todos estos factores le dan al Central un mayor poder de fuego para contener presiones sobre el tipo de cambio hacia las elecciones. Con respecto al día después, la clave pasará por cómo administre el BCRA lo conseguido durante el primer semestre. Considerando que las elecciones son en noviembre y que diciembre es siempre un mes en el que tratan de evitarse sobresaltos, el consenso del mercado es que no habría una devaluación este año".

-¿Cuál es el escenario cambiario que imagina (en las próximas semanas y para después de las elecciones), tanto para el mercado oficial como con los dólares alternativos?

-Esperamos que ante una estacionalidad de la cosecha que va a comenzar a dejar de jugar a favor, las compras de dólares se reduzcan. En cuanto a la estrategia con el tipo de cambio mayorista, el BCRA seguramente buscará contener su avance como lo viene haciendo, con un "crawling peg" que apunta a reducir la inflación. Por su parte, la dinámica de los dólares alternativos estará determinada por la percepción del mercado tanto frente a un acuerdo con los organismos internacionales de crédito, sus implicancias en materia de estabilización macroeconómica y la demanda típica por dólares que suele haber en la previa a eventos como una elección".

-¿Qué cambiaría si el Gobierno llega a un acuerdo con el FMI antes de las elecciones?

-Un acuerdo con el FMI antes de las elecciones podría ser bien visto por el mercado ya que marcaría cierta disposición a encarar un programa de estabilización incluso en la previa de las mismas. De todos modos, el consenso es que el acuerdo llegará luego de las elecciones, ya que los grados de libertad del gobierno podrían ser mayores. Según los dichos de Martín Guzmán, todo indicaría que durante el primer trimestre de 2022 se cerrarían los acuerdos con los organismos internacionales de crédito.

-¿Qué les recomienda a sus clientes en el mercado de acciones y bonos?

-Ante la incertidumbre actual tanto en materia de política macroeconómica como de resultado electoral, priorizamos estrategias defensivas que apuntan a cuidar el capital. En materia de renta fija, consideramos que el TX22 es un bono que brinda buena cobertura a la inflación y tiene una duration adecuada mientras que también vemos valor en apuestas en bonos dollar linked como el T2V1, que ajusta contra tipo de cambio mayorista mirando a una posible aceleración en la tasa de devaluación luego de terminada la cosecha gruesa. En cuanto a renta variable, preferimos canalizar las apuestas a través de nuestro fondo SBS Acciones Argentina FCI, con una cartera diversificada administrada por profesionales con muy buen track record. Cabe aclarar que a estos niveles de Merval en dólares quien entró y mantuvo la apuesta a mediano plazo pudo obtener históricamente buenos retornos, aunque a corto plazo la dinámica es más incierta por lo que es una recomendación para perfiles con mayor tolerancia por el riesgo y dispuestos a mantener la posición durante algún tiempo".

El escenario cambiario durante la campaña

-Qué cambia tras la decisión de MSCI de degradar a la Argentina a "mercado independiente"?

-Ya desde 2019 MSCI advirtió que los controles cambiarios vigentes en Argentina podrían llevar a una reclasificación que llevara al país de la categoría de mercado "emergente" a mercado "de frontera". En 2020 repitieron la advertencia. Finalmente, MSCI optó por reclasificar a Argentina directamente a la categoría de "stand-alone", lo que supone un rango aún peor, ya que el país queda excluido de los índices que elabora MSCI. En términos de flujos, los fondos internacionales que por mandato mantienen posiciones en mercados denominados "emergentes" deben cerrar su posición dado que Argentina ya no pertenece a la categoría. No obstante, como tampoco fue reclasificado como "de frontera", no habrá flujos de fondos internacionales que mantengan posiciones en esos mercados, algo con lo que se especulaba en la previa de la decisión y que podría haber atraído algunos flujos hacia acciones de empresas argentinas. Así, ni los fondos que replican índices de "emergentes" ni "de frontera" mantendrán posiciones en activos de renta variable argentina, lo que no quita que otros fondos que no replican estos índices puedan adquirirlas apostando a una mejora en sus valuaciones.