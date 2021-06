"Horacio está muy bien posicionado para el 2023, pero hoy se juega el 2021"

El ex presidente Mauricio Macri advirtió que en este turno electoral "se decide si hay democracia o si se va a un sistema de concentración de poder"

El ex presidente Mauricio Macri afirmó este martes que las elecciones de este año son "las más importantes desde la vuelta de la democracia" en 1983, al tiempo que lanzó duras críticas al gobierno de Alberto Fernández y dijo que "no hay pandemia que justifique el avasallamiento de libertades".

En a radio Rivadavia, Macri advirtió que en este turno electoral "se decide si hay democracia o si se va a un sistema de concentración de poder".

En medio de una dura pelea por las listas, el ex mandatario señaló que espera que Juntos por el Cambio no caiga en "internas innecesarias".

"Espero que evitemos internas innecesarias, porque hay que entender que lo importante es el equipo y no los jugadores", remarcó el ex presidente.

El ex jefe de Estado reiteró, en tanto, que la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal debería ser candidata a diputada nacional por la provincia y no por la Ciudad.

"Ella puede hacer una enorme diferencia si va en Provincia", consideró el ex mandatario.

Macri advirtió que en este turno electoral "se decide si hay democracia o si se va a un sistema de concentración de poder"

Además, al ser consultado específicamente sobre si podría ser candidato este año en la ciudad de Buenos Aires, Macri respondió: "Lo único importante para mí en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia. No puede pasar por algo personal, yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo".

"No hace falta (que sea candidato en Capital), jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder dialogar. Esperemos tener una lista consensuada, sino habrá una PASO", enfatizó. A la vez, se refirió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que "está muy bien posicionado para candidato en el 2023, pero hoy se juega el 2021".

Larreta busca fortalecer la candidatura de Santilli en Provincia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pisa el acelerador de cara a las próximas elecciones legislativas buscando fortalecer la posible candidatura de Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo, Rodríguez Larreta, mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses del PRO, con quienes habló sobre la estrategia electoral para "derrotar al kirchnerismo" con la definición de los "mejores candidatos" para las próximas elecciones de septiembre.

Según trascendió, del encuentro también estuvo el diputado nacional Cristian Ritondo, otro que suena con fuerza para ocupar un lugar destacado en la lista de Juntos por el Cambio en los próximos comicios.

Este encuentro se llevó casi en simultáneo con otro encabezado por dos figuras clave de la principal coalición opositora: María Eugenia Vidal y Elisa Carrió.

Las dirigentes participaron de un Zoom donde plantearon fuertes definiciones políticas para la interna opositora e insistieron también con la necesidad de redoblar los esfuerzos para sostener la unidad, en medio de las tensiones con distintos sectores que pugnan por diseñar la oferta electoral para enfrentar al Frente de Todos que conduce la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Rodríguez Larreta estuvo en el partido bonaerense de Lanús junto al intendente local, Néstor Grindetti, el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Julio Garro, de La Plata, y Héctor Gay de Bahía Blanca. Al encuentro fueron Santilli y Ritondo, los nombres que impulsa el jefe de Gobierno porteño para la Provincia de Buenos Aires, pero no estuvo Jorge Macri, el mandatario comunal de Vicente López, a quien este sector opositor aspira a convencer para que participe del armado.

"Hoy nos reunimos en Lanús con (Horacio Rodríguez Larreta) para reafirmar nuestro compromiso por la unidad del PRO y Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo en la provincia, proponiendo los mejores candidatos para esta elección", difundió Valenzuela en su cuenta de Twitter y arrobó a Santilli y Ritondo.

Además, agradeció a María Eugenia Vidal "por acompañarnos de manera virtual durante gran parte de la reunión" y resaltó que "Juntos vamos a trabajar por un futuro mejor para todos los bonaerenses, defendiendo su seguridad, promoviendo la educación, la salud y el trabajo". Con el mismo texto, el propio anfitrión Grindetti confirmó el encuentro.

Hoy nos reunimos en Lanús con @horaciorlarreta para reafirmar nuestro compromiso por la unidad del PRO y Juntos por el Cambio para derrotar al kirchnerismo en la provincia, proponiendo los mejores candidatos para esta elección. @diegosantilli @cristianritondo pic.twitter.com/ZM8933gOYB — Diego Valenzuela (@dievalen) June 22, 2021

El viernes pasado, en otro encuentro en el que también estuvieron Montenegro, Gay y, en esa oportunidad sí Jorge Macri, Larreta se reunió con dirigentes e intendentes no sólo del PRO, sino también con algunos referentes peronistas y vecinalistas que juegan con Juntos por el Cambio.

En ese listado estuvieron Javier Iguacel ( Capitán Sarmiento), Ezequiel Galli (Olavarría), Javier Martinez (Pergamino), Pablo Petrecca (Junín), Hernan Bertellys (Azul). María Uset (Coronel Rosales), Mario Barroso (9 de julio), Vicente Gatica (Bragado), Jorge Etcheverry (Lobos), Gustavo Perie (Ramallo), José Zara (Patagones), Camilo Etchevarren (Dolores), Martín Yeza (Pinamar), Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) y Javier Reynoso (Rivadavia).

El zoom de Carrió, Vidal

En simultáneo que ocurría esa reunión política en Lanús, dos de las "mujeres fuertes" de Juntos por el Cambio y que tienen un rol clave en la definición de las listas participaban juntas de un Zoom que, en apariencia, tenía objetivos académicos. Tras una larga exposición de la ex diputada y luego de la ex gobernadora, hubo preguntas y se produjeron las definiciones políticas clave, con una palabra que coincidió con el encuentro de "varones": la unidad.

Nuestros jóvenes se están capacitando! Estuvimos presentes en el primer encuentro de Capacitación a cargo de María Eugenia Vidal y Elisa "Lilita" Carrió. #Ituzaingó #ccari #CoalicionCívicaAri pic.twitter.com/Gsxum412yt — Coalición Cívica Ari Ituzaingó (@ccariituzaingo) June 22, 2021

Mientras Mauricio Macri y la presidenta del PRO disputan tanto los lugares de las listas como la estrategia general de la campaña, Carrió y Vidal reforzaron el mensaje. "Estamos haciendo grandes esfuerzos, todos, con los liderazgos de las mujeres, para que vayamos todas juntas", afirmó la líder de la Coalición Cívica y advirtió que el objetivo para la oposición es "lograr la unidad para que no haya perdedores ni ganadores". Además, abogó por evitar la polarización, al considerar que sería una posición "funcional a Cristina"

Vidal valoró el rol que tuvo la presidenta del PRO después de la derrota del 2019, pero insistió con el planteo de Carrió de abogar por la unidad. "Las mujeres entendemos el valor de la unidad", dijo la ex gobernadora y se mostró a favor de que "consolidemos una alternativa de esperanza, contra el abuso de poder, sin tener un optimismo ingenuo, sino un esfuerzo lúcido y permanente".