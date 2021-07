¿Pablo Echarri candidato?: esta es la posibilidad que analiza

El actor habló de su rol en el sindicato de actores SAGAI, donde está hace más de 14 años, y aventuró su deseo de ejercer un cargo ejecutivo en el futuro

El actor y productor, Pablo Echarri, no descartó lanzarse a la política en un futuro, en algún cargo ejecutivo, gracias al rol que ocupa en el sindicato de actores SAGAI.

"No sé si lo que elegiría tendría que ver con lo legislativo, los diputados. Prefiero lo ejecutivo porque los años de SAGAI me dieron experiencia administrativa. A mí me gusta mucho la intendencia. Me parece que un municipio podría volcarme y darle rienda suelta al político que se va puliendo, creciendo y agregando herramientas", argumentó el actor, que simpatiza políticamente con el kirchnerismo.

En diálogo con su cuñado Quique Dupláa por AM 750, Echarri contó que "los 14 años de SAGAI han definido a un político de alguna manera, con el deseo y el placer que me causa hacer política. Utilizar la herramienta política para cambiar la realidad, porque lo que hacemos con mis compañeros de SAGAI es cambiar la calidad de vida del colectivo. Es fáctico y palpable".

Pablo Echarri junto a su esposa, Nancy Duplaá.

Sin embargo, planteó que la aventura política deberá esperar porque ahora se encuentra enteramente al lanzamiento de su productora "Alternativa".

"Esas dos cosas son un poco incompatibles, estar trabajando con lo que es el sector privado y luego gestar con el sector político es un poco difícil. Pero no lo descarto, porque es una carrera que a mis 60 años puedo llegar a tener aliento", cerró el actor de 51 años.

Hace tiempo que el actor mostró su pasión por la política y su simpatía hacia el kirchnerismo. En varias entrevistas dijo que sabe que hay gente que lo rechaza por su postura política, pero que eso "valió la pena".

El artista y productor aseguró que el deseo de interesarse por la política "fue visceral". "Vino desde adentro la necesidad de cristalizarme políticamente y marcarle un camino a mis hijos, que tenía que ver con salir a defender lo suyo", subrayó.

Aseguró que su primer acercamiento al poder ejecutivo fue por la lucha por los derechos de los actores por la propiedad intelectual, que allí se encontró con "el presidente actual" Alberto Fernandez y con el presidente de aquél entonces, Néstor Kirchner.

Pablo Echarri junto a la vicepresidente Cristina Fernández.

Luego contó: "Néstor nos dio (a los actores) el decreto de propiedad intelectual que debería haber venido 70 y pico de años atrás". Y aseguró que nunca le pidieron nada por eso. "Tuve miedo, pensé que me podían pedir estar en alguna campaña o exprimirme, pero no fue así", aseguró el reconocido actor.

En relación a la presidencia de Kirchner, el actor fue contundente: "El proyecto de Néstor Kirchner fue lo mejor para la Argentina. Hizo lo contrario de los preceptos liberales o neoliberales que se venían haciendo, trajo una extraordinaria recuperación".

El intérprete de Resistiré, también expresó: "Yo le pongo el cuerpo al kirchnerismo, te imaginarás que vengo recibiendo sablazos desde hace tiempo. Volvería a hacer todo lo que hice con los costos que tuve que pagar, porque gané otras cosas. No me quiero mantener en un espacio eterno de galán que sigue haciendo la novela en tal canal".