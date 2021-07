VIDEO| Ginés González García fue increpado al volver a la Argentina y lo escoltó su seguridad privada

Lo que llamó la atención a varios pasajeros fue que el ex ministro fue escoltado por cuatro personas. No está claro si fue al centro de testeo de Ezeiza

El ex ministro de Salud Ginés González García fue increpado este lunes al arribar al país procedente desde España en medio de la polémica por los varados en distintos puntos del mundo por las restricciones que impuso el Gobierno Nacional.

González García viajó a España el mes pasado para vacacionar y para participar como profesor invitado en charlas de distintas universidades, en tanto que se reunió con el empresario Hugo Sigman al llegar al Viejo Continente.

"Deberías irte de vacaciones a Venezuela amigo, no a España", fue una de las frases que se escucharon mientras el ex ministro bajaba del avión, mientras que también le recriminaron el robo de vacunas. También se lo criticó por haber viajado en una aerolínea europea y no en Aerolíneas Argentinas.

Lo que llamó la atención a varios pasajeros fue que el ex ministro fue escoltado por cuatro personas que conforman su seguridad privada.

Además, no está claro si fue al centro de testeo de Ezeiza o si se realizó uno por otro lado.

El ex funcionario deberá realizar una cuarentena por siete días de acuerdo a las instrucciones de la autoridad sanitaria.

El ex ministro, quien fue reemplazado por Carla Vizzotti, estuvo varias semanas en España, donde diferentes fotos lo mostraron disfrutando del verano boreal y hasta sosteniendo reuniones informales con, por ejemplo, Hugo Sigman, dueño del grupo farmacéutico Insud, y contratista local de AstraZeneca para la producción local de su vacuna contra el Covid-19.

González García llegó a España cerca de mediados de junio para dar un par de conferencias: una de ellas fue en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud San Carlos III, donde participó de una charla titulada "Los sistemas de salud en América latina tras la pandemia de Covid-19″. Además estuvo en la Universidad de Salamanca, en el marco de una ceremonia de entrega de diplomas de una maestría que patrocinan esa casa de estudios y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

En sus ponencias, el exministro se refirió a cómo fue la pandemia en la Argentina y cómo puede ser la pospandemia; también habló sobre cómo la crisis sanitaria global provocada por el Covid tiene que servir para mejorar los servicios de salud.

Viaje polémico

Las fotos que se hicieron virales del ex funcionario en Europa desataron indignación en las redes sociales, donde los usuarios criticaron a González García por su viaje y por cómo se mostró en público en momentos en que la Argentina se ve afectada por la segunda ola de coronavirus, reporta más de 90 mil muertes y no consigue grandes cantidades de segundas dosis para vacunar a la población de riesgo, en alerta por la variante Delta.

González García se reunió en Madrid con el empresario Hugo Sigman

Pero las críticas a González García no fueron solo de usuarios de redes o de la oposición; incluso desde el oficialismo se mostraron disconformes con el viaje a Europa.

Días atrás la directora nacional de migraciones, Florencia Carignano, consideró que Ginés González García, a quien se lo vio en Madrid, "hizo mal" en viajar.

Si bien durante los primeros meses de la pandemia González García, de 75 años, fue una pieza clave del Gobierno, el escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, por el que se vacunaron varios conocidos del exministro pese a que no eran prioridad en la campaña oficial, desató una crisis que devino en su salida de la cartera sanitaria.