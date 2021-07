Sorpresa: qué dicen las primeras encuestas en el conurbano y a nivel nacional sobre las chances del radical Manes

Los encuestadores miden a Manes como precandidato, y es el único que sale bien parado junto a Santilli, frente a un voto que será más negativo que positivo

Con Facundo Manes instalado como el candidato para encabezar un resurgimiento de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia de Buenos Aires, se conocieron las primeras encuestas a nivel nacional y provincial sobre la imagen del neurólogo.

Tanto un sondeo a nivel nacional de Ricardo Rouvier como otra de Reyes y Filadoro Comunicación Estratégica en el conurbano bonaerense en los últimos días de junio, muestran que la mitad de la gente no conoce a Manes, pero entre quienes lo conocen tiene el doble de imagen positiva que negativa (30% a 17%).

Pero pelea el podio de la buena imagen con el vicejefe de Gobierno porteño. Diego Santilli, según la encuesta en el conurbano, sigue a Manes en desconocimiento con un 30%, pero tiene 41% de imagen positiva y 29% de imagen negativa.

En paralelo, el 82% de los votantes de Juntos por el Cambio tiene imagen positiva de Santilli.

El 74% de quienes tienen imagen positiva de Manes, también comparte una imagen positiva de Santilli.

Y el 83% de quienes tienen opinión favorable de Jorge Macri en el conurbano, tienen opinión favorable de Santilli.

Facundo Manes tiene que remontar fuerte desconocimiento pero se beneficiará del voto negativo

¿Qué aporta Manes?

La incorporación de Facundo Manes a la disputa significaría una novedad a la limitada presencia que ha tenido hasta ahora en Juntos por el Cambio el radicalismo, además siendo un precandidato que es outsider de la política, opinó Rouvier.

Aunque le falta instalación y parte de una base de desconocimiento importante, posee buena imagen, sobre todo entre la clase media, y esto le da la posibilidad de de convertirse en un candidato competitivo, afirmó Rouvier.

Según el sondeo de este encuestador, a nivel nacional, Manes tiene 52,2% de desconocimiento, 30,1% de imagen positiva y 17,7% de imagen negativa.

En tanto, en el conurbano, Manes tiene un desconocimiento de 53% frente a 31% de imagen positiva y 17% de imagen negativa.

Pero el 40% de los votantes de Juntos por el Cambio no conoce a Manes.

Y sólo la mitad (50%) de quienes votarían por Juntos por el Cambio tienen imagen positiva del precandidato radical.

El podio bonaerense

Entre los dirigentes de la provincia de Buenos Aires que están midiendo los encuestadores en el conurbano reina la mala imagen, tanto en el oficialismo como en el macrismo, por lo que Santilli y Manes son las dos excepciones.

-Máximo Kirchner: 36% de imagen positiva y 52% de imagen negativa.

-Sergio Massa: 41% de aceptación frente a 52% de rechazo.

-Axel Kicillof: tiene las opiniones divididas en 49% positivas y 50% negativas.

-María Eugenia Vidal: debe haber conocido este dato cuando operó para quedarse en CABA, porque tiene 43% de imagen positiva solamente, frente a 48% de imagen negativa.

-Jorge Macri : suma a un fuerte desconocimiento de 21%, una baja imagen positiva de 35% frente a una imagen negativa de 43%.

Sin embargo, 70% de quienes votarían por Juntos por el Cambio tienen imagen positiva de Jorge Macri.

¿Por qué motivos se votará?

Rouvier consideró que en las próximas elección habrá en el electorado una tensión entre la tendencia a la polarización (aprobando o desaprobando la gestión del Gobierno nacional) y la importancia de los candidatos.

No se va repetir la polarización del 88% que se obtuvo en la presidencial del 2019. Es una elección distrital pero eso no impedirá en que se ponga el foco en el Gobierno. En cada provincia habrá una incidencia mayor o menor de lo nacional sobre lo local. Pero, no hay que olvidar que lo local también juega, advirtió Rouvier.

Los ejes de campaña de la oposición serán dos que emergen de la problemática coyuntural, enumeró el politólogo:

1. La recesión económica, la caída de la producción, el cierre de negocios, industrias, el aumento de la desocupación y la pobreza.

2. La gestión del gobierno ante la lucha contra la epidemia. El Vacunatorio Vip, la corrupción, la duración de las cuarentenas, la pérdida de presencialidad escolar, y la cantidad de fallecidos que estará alrededor de los 100.000.

En tanto, el oficialismo va a responder evocando la gestión de Macri y sus resultados económicos negativos de los cuales el actual gobierno se está haciendo cargo y resaltará la gestión oficial actual sobre la pandemia, refiriéndose a lo que se ha logrado en proporción de vacunados y la evitación de una tragedia mayor si la oposición fuera gobierno.

La campaña electoral estará inundada de voto negativo, enfatizó Rouvier, y añadió que apuntará a polarizarse entre la aprobación o desaprobación de la gestión.

Es verdad que otros estudios señalan la existencia de un malhumor generalizado de parte de la población, pero eso no significa resignar el voto y, en el caso de que se cambie o abandone el voto del 2019, todavía no aparecen los espacios de acceso capitalizando la salida, aseguró el encuestador cercano al kirchnerismo.

El aumento de las personas con necesidades básicas insatisfechas pesarán en el voto del conurbano

Los puntos clave del conurbano

En el sondeo de Reyes y Filadoro apareció que 55% de la población del conurbano no llega a fin de mes, está endeudada, frustrada y tiene expectativas negativas sobre el desempeño de la economía.

En los últimos dos meses aumentó 11 puntos el porcentaje de personas que tiene necesidades urgentes (23%).

Además, el 55% desconfía de la capacidad del gobierno para reactivar la economía.

Un cuarto de las personas que votó al Frente de Todos en las elecciones de 2019 se siente decepcionado con la gestión de Alberto Fernández; a su vez el 80% de esas personas tiene una imagen positiva del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según esta encuesta local, a los votantes de Juntos por el Cambio les preocupa más la economía (46%), la seguridad (23%) y la educación (14%). Mientras que a los votantes del kirchnerismo les preocupa más la economía (32%), la salud (30%) y en menor proporción la seguridad (17%).