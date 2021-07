El marido de Pampita se acerca a la política: de qué lista será candidato Roberto García Moritán

Si bien especulaba con tardar unos años en ingresar de lleno a la política, finalmente estará en la lista a legisladores porteños en las elecciones PASO

Roberto García Moritán, más conocido por su exposición mediática como el marido de Carolina Pampita Ardohain, fue elegido por Ricardo López Murphy como el primer candidato a legislador porteño por Republicanos Unidos, en la interna de Juntos por el Cambio.

El empresario gastronómico dará su primer gran paso en la política en el armado de las listas para las Elecciones Legislativos.

El dueño de los restaurantes "La Mar" y "Tanta" tiene ganas desde hace rato en dedicarse a la política.

Todo comenzó cuando hace un tiempo empezó a aparecer en varias actividades solidarias en comedores de la Ciudad de Buenos Aires y de Pilar, donde vive desde hace años.

Su vida con Pampita

García Moritán preside la ONG AsociAr desde mediados de 2019, cuando comenzó el noviazgo con Pampita. Con ella se casó a los tres meses de relación en una mega fiesta y juntos comenzaron una labor solidaria por diversas organizaciones.

"Siempre tuve la vocación solidaria. Tiene que ver con haber vivido tantos años en el exterior por el trabajo de mi padre, que es diplomático. Viví 5 o 6 años en Suiza, que eran bastante hostiles con los latinos, entonces eso me hizo trabajar desde la lejanía un sentido de pertenencia muy fuerte y siempre tuve mucho compromiso por todo lo que pasa en la Argentina. Tengo el recuerdo cuando era chiquito de ir con mi abuelo a Derqui a comedores, a ayudar, a hacer apoyo escolar", explicó en una entrevista.

Sobre su rol en la política, había adelantado: "Todo el tipo pienso en incursionar en la política. Yo siento que hago política hace muchos años, aunque no una política partidaria. En algún momento sé que me voy a meter, no tengo bien claro cuándo".

Y agregó: "Todo se está dando para que los tiempos se aceleren pero no quiero apurarlos. Se va a ir dando solo. Hoy no tengo ningún espacio que me referencie demasiado. Yo sueño un partido que tenga la lógica de la educación y trabajo como único incentivo. Llegó la Argentina de la unión, del saber escucharnos, un poco más empática. Me parece que se necesita una renovación".

Antes de lo previsto

Si bien pensaba que tardaría aún varios años en ingresar a la política, finalmente ya está al frente de la lista a legisladores porteños en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio.

El espacio que armó López Murphy tendrá un momento muy difícil ya que enfrente tendrán las listas armadas por la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y ahora candidata a diputada por la Ciudad, María Eugenia Vidal.

Según fuentes allegadas al empresario citadas por Big Bang, el foco de García Moritán estará puesto en la ayuda al sector gastronómico luego de los duros momentos que vivieron por las restricciones durante la pandemia.

En otra entrevista, García Moritán había dicho: "Creemos firmemente en el mérito y consideramos que las cosas se tienen que ganar. Solo voy a aceptar algún tipo de candidatura si siento que me la gané, no por ser pareja de, hijo de o amigo de. Si siento que me lo gané y la gente me lo pide, puede ser".

Parece que le llegó el momento. A la cabeza de la lista, el marido de Pampita irá acompañado por Yamil Santoro, el reconocido tuitero y férreo militante de Mauricio Macri.