Tras la caída de la causa judicial, el Gobierno bonaerense analiza relanzar el Plan Qunita

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó la iniciativa y sostuvo que iniciará acciones legales contra los que lo denunciaron

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, destacó el plan Qunita, iniciativa que nació bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, confirmó que dialogó con el gobernador Axel Kicillof "para retomar el plan desde antes que la causa se cayera".

"La justicia siempre prevalece, por suerte", dijo Kreplak en diálogo con Radio 10 sobre la decisión del Tribunal Oral Federal número uno que resolvió por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún, sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como "Plan Qunita".

"Tengo pensado iniciar acciones legales contra (Graciela) Ocaña", sostuvo el Viceministro sobre la denunciante del plan Qunita. "El trabajo de Ocaña es crear causas para incriminar a otros que después se terminan cayendo", argumentó.

La fiscal Gabriela Baigún desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas omitidas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Entre los funcionarios acusados de pagar presuntos sobreprecios por los kits estuvo el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández; el actual ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, y su segundo, Nicolás Kreplak.

"En ausencia de contradictorio entre las partes, la única facultad con la que el tribunal cuenta ante la postura desincriminante de la Fiscal de juicio es la de verificar que actuación; es decir, que el dictamen se halle debidamente motivado", explicaron los jueces Adrián Grunberg, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico.

"No caben reparos sobre la construcción argumentativa de la fiscal Baigún, quien, además de exponer sus fundamentos en forma coherente, ha sabido respaldarlos en derecho y en los datos y elementos probatorios incorporados a la presente causa", añadieron.

Para la fiscal, al analizar los datos omitidos en la causa, no había elementos que justifiquen continuar con la causa

El listado de los sobreseídos

La lista de los sobreseídos está integrada por Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete; Juan Manzur y Daniel Gollán, ex ministros de Salud de la Nación; Nicolás Kreplak, ex viceministro; Juan Carlos Piccolini, ex director general de Recursos Humanos; Ana Paula Herrera Viana, ex coordinadora de Contrataciones; Fanny Herrera Clemente Lamas, ex directora de Compras; y Elisa Marta Gulberti, ex directora de Asuntos Legales.

También les cupo el sobreseimiento a Alicia Raquel Escobar Atensio y Claudia Ángela Esteban, de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación; Carlos Tejada, ex jefe de la Análisis Legal; y los ex funcionarios Carlos Alejandro Liz, Viviana María Cristina Bonpland, y Alelí Claudia Pilar García.

Finalmente, también fueron sobreseídos los empresarios María Victoria Flores, Diego Luis Romero, Martín Miranda, Leandro Nicolás Flores, Sergio Alejandro Lupi, Jorge Omar Artazcos, Gustavo Oscar Cilia, Oscar Alejandro Micheli y Dora María Ruocco.

Qué era el Plan Qunita

El plan fue anunciado durante los últimos meses del mandato de Cristina Kirchner y consistía en la entrega a unas 150 mil personas de un kit que incluía una cuna de madera, indumentaria para el recién nacido, porta bebe, bolso materno y cambiador y otros elementos "de uso cotidiano" para la madre y el bebe, además de una guía de cuidados básicos.

La estrategia de la cartera sanitaria de ese momento era potenciar las políticas para la reducción de la mortalidad materno infantil al mejorar la calidad y el número de controles prenatales, fomentando los nacimientos en Maternidades Seguras.

En febrero de 2016, ya con Mauricio Macri como presidente, el Gobierno decidió suspender la entrega de los kits tras sostener que "las cunas mostraron una falla en las uniones que sujetan la estructura, ya que se desprendían con un peso inferior a los 9 kilos, que es lo mínimo que deberían soportar". Por último, se señaló que en los kits no figuraban las instrucciones de uso ni tampoco se advierte sobre los peligros de asfixia. Además, se inició la causa contra los ahora sobreseídos