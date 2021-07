De Vido cargó contra el Gobierno: "Veo venir una implosión social, algo peor al que se vayan todos"

El exministro de Planificación de Cristina Kirchner admitió que no se siente parte del Frente de Todos y pronosticó una nueva debacle

Las críticas al gobierno de Alberto Fernández no llegan solamente desde la oposición, sino que ahora también se suman los embates de figuras del "kircherismo clásico" que quedaron fuera del Frente de Todos. Este es el caso de Julio de Vido, exministro de Planificación, quien advirtió que el país enfrentará "una suerte de implosión social".

"No veo bien al país, creo que hay un problema muy grave en materia económica que genera un tema de postergación social de los trabajadores y empobrecimiento de amplias capas de la población", afirmó en una entrevista radial.

De Vido también advirtió al gobierno de Fernández: "El que se vayan todos fue una explosión que detonó con cierta conducción política asociativa entre Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que complotaron en el marco de una situación irrespirable. Ahora veo venir una suerte de implosión social, algo peor".

"Yo no soy un aficionado a formar opiniones políticas desde las encuestas, pero la mayoría de los dirigentes políticos tiene imagen negativa", agregó. "Hoy no me considero oficialista del Frente de Todos", admitió.

Moreno: "El gobierno de Fernández es peor que el de Macri"

El ex Secretario de Comercio Guillermo Moreno criticó sin reparos la gestión de la pandemia y el rumbo económico hasta tal punto de considerar al gobierno de Alberto Fernández "peor" que el de Mauricio Macri, máximo oponente político del peronismo en los últimos años.

"Yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri. Este es peor que el de Macri. Dije toda la vida que Macri era un inútil y un vago cuando todos se callaban. Yo pensé que su gobierno había sido el peor, pero este es aún peor", aseguró Moreno en diálogo con el periodista Daniel Tognetti en AM 530.

El ex funcionario hizo una cruda radiografía de la coyuntura. "El déficit fiscal va a terminar el año en 12 puntos, el año pasado fue de 14, que es el número que tuvo Alfonsín cuando se tuvo que ir, y tenés un desorden en las cuentas externas; eso es brujería, no es economía", introdujo.

Y desarrolló: "El Banco Central se transformó en una mesa de dinero, que existen en el sistema financiero pero son marginales, pero ahora resulta que el Banco Central se dedica a comprar bonos, cambiarlos por pesos, después por dólares… Eso no es economía, ni siquiera un sistema financiero; eso es una payasada".

El exsecretario de Comercio cuestionó la gestión de Alberto Fernández durante la pandemia

Soluciones

De acuerdo a su visión, que pretende plasmar durante las elecciones con una candidatura a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, los problemas económicos se solucionan aplicando recetas que fueron exitosas en el pasado.

"Hay que hacer lo que hicimos nosotros. ¿Por qué Alberto no hace lo que hicimos? O no entendió lo que hicimos o tiene otras ideas. Él no es peronista, es socialdemócrata, no quiere hacer lo que hizo un gobierno peronista exitoso. No hay nada que inventar: hay que gastar menos de lo que recaudas. y venderle al mundo más de lo que le comprás y ahí generás los elementos ordenadores de la economía", planteó.

Moreno recomendó además declarar la emergencia en seguridad. Dijo que Fernández tiene que hacerse cargo del problema y ponerle el cuerpo a la situación, asumiendo el control de las fuerzas federales y de las policías provinciales.

"El que no se quiera hacer cargo de la seguridad de su pueblo que no sea presidente. Esto se resuelve poniendo el cuerpo, no hay que estudiar, no hay que hacer ningún mapa. Se sabe dónde están los muchachos. Hay que hacer lo que hay que hacer. No es un problema de inteligencia policial que a vos se te terminen los motochorros", dijo.

Y ejemplificó: "El Presidente puede resolver el tema de los Monos en Rosario en 15 minutos".

El exsecretario de Comercio consideró que el gobierno de Alberto Fernández es peor que el de Mauricio Macri

La gestión de la pandemia

Moreno recordó que hace un año había advertido que en caso de no adoptar las medidas necesarias, el país se quedaría sin salud y sin economía, y lamentablemente -a su criterio- ambos pronósticos se cumplieron.

"Hoy tenés 100 mil muertos y los indicadores dicen que es uno de los peores países del mundo que administró la pandemia", aseguró.

"Alberto Fernández tenía que evitar el miedo, no asustar al pueblo; fortalecerla no sólo de cuerpo, sino también de alma, con iglesias abiertas, misas en las plazas, las vírgenes circulando; tenés que cuidar la salud mental de la familia y del pueblo, conversar con los sociólogos que son los que entienden y finalmente ocuparse de algo tan importante como es la economía, con empresarios y sindicalistas", analizó.

Y resumió: "El presidente asustó al pueblo, no se ocupó de la salud mental de las familias, no se ocupó de la comunidad, no se ocupó de los servicios religiosos y no se ocupó de la economía. ¿Cómo terminás? Un desastre. Destruiste la economía y la salud".