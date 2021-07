Definiciones en las listas de Santilli y Manes: nombres confirmados y negociaciones

La nómina que integran el PRO y la Coalición Cívica está casi cerrada, mientras que la que impulsa la UCR sigue evaluando el reparto de algunos lugares

El frente Juntos llevará finalmente dos listas a las primarias (PASO) del 12 de septiembre, una encabezada por Diego Santilli e integrada por el PRO y la Coalición Cívica, y otra liderada por Facundo Manes, donde la UCR trata de no quedar relegada por los dirigentes de origen peronista que se acercaron a ese armado.

Luego de que el intendente de San Isidro y referente radical, Gustavo Posse, bajara su postulación, la principal coalición opositora se concentra en el diseño de las dos opciones que presentarán en las PASO, de las cuales la de Santilli es la que está, según afirman en el PRO, casi cerrada de cara al vencimiento del plazo.

Los lugares se reparten entre el sector del PRO alineado con el jefe de Gobierno porteño y promotor de la candidatura de Santilli, Horacio Rodríguez Larreta; el de la titular del partido, Patricia Bullrich; la Coalición Cívica de Elisa Carrió y el PRO bonaerense de Jorge Macri.

Santilli estará así acompañado por Graciela Ocaña, dirigente de confianza de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y de buena relación con Larreta, mientras que el tercer lugar de la nómina el actual jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López.

En el cuarto puesto quedaría otra dirigente del riñón de Carrió como es Marcela Campagnoli y el quinto lugar sería para el ex secretario de Seguridad de la Nación Gerardo Milman, mano derecha de Bullrich y armador político de la presidenta del PRO en Buenos Aires.

El sexto lugar está reservado para Jorge Macri, quien ubicaría allí a la actual diputada nacional Natalia Villa, que busca renovar su banca en la Cámara baja, y en el séptimo puesto iría el ex titular del Sistema de Medios Públicos Hernán Lombardi, pedido por el ex presidente Mauricio Macri.

La lista de Manes, no tan radical

En el segundo lugar de la nómina, detrás del neurocientífico, iría Stolbizer

Por otra parte, la lista que encabezará Manes sería menos "radical" de lo que la UCR esperaba, debido al acercamiento de extra partidarios como la líder del GEN, Margarita Stolbizer, el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

En el segundo lugar de la nómina, detrás del neurocientífico, iría Stolbizer pero en las últimas horas la UCR empezó a impulsar para ese puesto a la diputada Alejandra Lordén, vicepresidenta del partido a nivel nacional.

Ocurre que la UCR arriesga en este turno electoral las bancas de Carlos Fernández, Josefina Mendoza y Fabio Quetglas y, en ese contexto, la incorporación de figuras extrapartidarias en los primeros lugares de la nómina podría generar que el radicalismo pierda representación en Diputados.

Por esta razón, el nombre de Lordén empezó a sonar con fuerza para el segundo puesto, aunque se mantiene la expectativa en torno a Stolbizer, que quiere volver a la primera plana de la política pero, si se impone la postura de la UCR, podría quedar en el cuarto puesto.

Monzó tiene casi asegurado el tercer escalón de la lista mientras que el ex intendente de San Miguel y ex ministro bonaerense Joaquín de la Torre -de origen peronista, al igual que el ex titular de Diputados- entraría en el quinto puesto.

No obstante, las negociaciones continúan a todo ritmo por parte del radicalismo para buscar una integración más pareja que le permita retener algo de lo que pone en juego en la Cámara baja.

En este sentido, el espacio de Posse se convirtió en un "botín" tanto para el sector de Santilli como para el de Manes, dado que el jefe comunal de San Isidro mantiene conversaciones con ambos espacios a fin de conseguir un lugar para su tropa.

Tercera lista de JxC en la Ciudad: Rubinstein

María Eugenia Vidal cuenta con el respaldo de Rodríguez Larreta

El ex ministro de Salud Adolfo Rubinstein encabezará finalmente la lista de Adelante Ciudad, el espacio de radicales disidentes que competirá en las primarias (PASO) de Juntos por el Cambio a pesar del intento del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de evitar esa tercera opción.

Rubinstein ocupará el primer lugar de la lista de precandidatos a diputados nacionales y también con la pedagoga Mónica Marquina, coordinadora de la agrupación Padres Organizados que tuvo un rol activo en la pelea judicial por retomar las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, suspendidas por la pandemia.

De esta manera, la lista de Adelante Ciudad se medirá en las PASO del 12 de septiembre con la boleta que encabezará María Eugenia Vidal -con el respaldo de Rodríguez Larreta- y con la del economista Ricardo López Murphy, que se sumó a la coalición.

Por estas horas se evalúa el reparto del resto de los lugares de la nómina y se especula que el actual diputado nacional de la UCR Facundo Suárez Lastra vaya en el tercer escalón, mientras que estaría descartado que el actor Luis Brandoni, una de las figuras de este espacio, integre la lista en un lugar "entrable".

Los otros lugares de la lista se repartirán entre los dirigentes Ana Lía Etchegaray, Andrés Borthagaray, Galo Soler Illia, Ivana González, Martín Scotto y Virginia Vassel, según una comunicación difundida por Adelante Ciudad.