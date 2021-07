¿Quiénes componen las listas de Diego Santilli y Facundo Manes?

Diego Santilli y Facundo Manes liderarán las listas para competir en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes los acompañan?

La lista de Diego Santilli para pelear la interna en Juntos en Buenos Aires se completó este sábado, cuando se conocieron los integrantes de la nómina. Llevará a Graciela Ocaña en segundo lugar para las PASO 2021.

Por su parte, Facundo Manes también definió los nombres que integrarán su lista, entre los que se encuentra Emilio Monzó.

El segundo lugar de la lista del ex vicejefe de Gobierno porteño está ocupado por la líder de Confianza Pública (CP) Graciela Ocaña, mientras que en el tercero está Juan Manuel López de la Coalición Cívica. En cuarto lugar se ubica Marcela Campagnoli, del mismo espacio que López, y en quinto puesto, Gerardo Millman por el PRO.

Diego Santilli encabezará una de las listas que irá a la interna de Juntos

En el sexto lugar se encuentra María Sotolano del PRO, Hernán Lombardi del PRO, Gabriela Besana del PRO, Alejandro Finocchiaro del PRO y Victoria Borrego de la Coalición Cívica.

Firmé como precandidato para diputado por la Provincia de Buenos Aires porque estoy convencido de que podemos cambiar las cosas. Sé que una Provincia mejor es posible. Y la mejor manera de hacerlo es recorriendo los barrios y escuchándote. La mejor manera, #EsJuntos. pic.twitter.com/mYxLkbiWZ9 — Diego Santilli (@diegosantilli) July 24, 2021

Cómo se compone la lista de Santilli

Diego Santilli - PRO

Graciela Ocaña - CP

Juan López - CC

Marcela Campagnoli - CC

Gerardo Millman- PRO

María Sotolano - PRO

Hernán Lombardi - PRO

Gabriela Besana - PRO

Alejandro Finocchiaro - PRO

Victoria Borrego - CC

En cuanto a la definición de Manes, se puede decir que llevó más tiempo debido a las negociaciones que se llevaron a cabo en el seno de la UCR, en particular por el segundo puesto de la lista, donde tenía que ir una mujer.

¡Oficialmente candidato! Con el "Goropo", como me dicen en Salto desde pibe.¡Gracias a todos por el cariño y por el aguante!????????❤️ pic.twitter.com/swxNhSbWhF — Facundo Manes (@ManesF) July 24, 2021

Al final, fue Danya Tavela, la vicerrectora de la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (UNNOBA), quien quedó ubicada en dicho lugar. Cabe mencionar que meses atrás, en las internas del radicalismo bonaerense, acompañó a Gustavo Posse.

Danya Tavela ocupa el segundo lugar en la lista de Facundo Manes

El ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó quedó ubicado en el tercer lugar de la boleta de Manes, luego de que se frustrara su acuerdo con el espacio de Santilli, seguido por Margarita Stolbizer y, en el quinto puesto, el actual diputado radical Fabio Quetglas.

Cómo se compone la lista de Manes

Facundo Manes

Danya Tavella

Emilio Monzó

Margarita Stolbizer

Fabio Quetglas

Desde Europa, Macri logró ubicar tres candidatos

Aunque todavía permanece en Europa porque se quedó varado, el ex presidente Mauricio Macri logró colocar en las listas de Juntos por el Cambio dos diputados nacionales -uno por la Ciudad y otro por la provincia de Buenos Aires- y un legislador porteño.

El legislador porteño es su ex secretario privado Darío Nieto, uno de los involucrados en la investigación por supuesto espionaje ilegal durante el gobierno macrista, que ahora recibe el respaldo del PRO al ser incluido en la nómina de postulantes.

Nieto quedó en el puesto nueve de la lista de precandidatos a legisladores porteños de María Eugenia Vidal en la Ciudad, de modo que tiene elevadas chances de ingresar a la Legislatura porteña.

Darío Nieto integrará la lista de legisladores porteños en las PASO 2021

En las listas de candidatos a diputados nacionales, Macri colocó a Fernando Iglesias en el cuarto puesto en la nómina que lidera en Ciudad la ex gobernadora de Buenos Aires, para renovar su mandato en la Cámara baja por otros cuatro años.

Además, el ex mandatario ubicó a Hernán Lombardi ex titular del Sistema de Medios Públicos en el séptimo lugar de la nómina bonaerense, que estará encabezada por el ex vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli para competir en la interna de Juntos contra Facundo Manes.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue quien dispuso de las cabezas de lista en Capital y Provincia, mientras que Macri mantuvo un perfil más bajo durante lasa últimas semanas, ya que estuvo fuera del país.

Si bien el ex presidente se oponía a los cambios de distrito de Diego Santilli y María Eugenia Vidal, finalmente Rodríguez Larreta logró imponer su estrategia.