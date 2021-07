El Dipy desmintió su precandidatura a concejal en la Matanza

Anoche, había circulado la versión de que el cumbiero había firmado como precandidato a concejal de la Matanza en una lista que apoyaba a Facundo Manes

David "El Dipy" Martínez desmintió este domingo haber firmado como precandidato a concejal de La Matanza por Juntos por el Cambio.

Anoche, había surgido la versión de que el cumbiero y conductor en las medianoches del programa "Los Desclasados" en Radio Rivadavia, iba a presentarse en las PASO en representación de la UCR para competir contra la lista del dirigente de la Coalición Cívica Héctor "Toty" Flores.

La explicación

"¿En serio pensaron todo lo que se dijo ayer de mí? Que iba con este, y con el otro. No estoy con peronistas, ni con radicales, ni con Juntos por el Cambio. Estoy solo, sin un peso", tuiteó.

"Si querés entrar en política, tenés que tranzar. Yo no tranzo. Prefiero armarme un partido propio antes. Si algún día puedo juntar la plata para armar un partido y llegar, firmo adelante de todas las cámaras de televisión y ante escribano público que dono, todos los meses que cobre, el 100% de mi sueldo a una escuela distinta", siguió.

Luego se diferenció de la legisladora porteña del Frente de Todos y dijo que no quiere vivir "de lo que paga el Estado, que sale del bolsillo de la gente", sino que desea que, en el caso de alguna vez cobrar dicho sueldo, "vuelva a la gente y a sus hijos, para que puedan estudiar".

"Toda la vida viví de mi trabajo. La gente siempre eligió si escucharme o no y con eso pude tener lo poco que tengo. No soy un parásito. Soy un laburante. Todo lo que digo en la tele y acá, es lo que pienso. No traiciono lo que digo por plata", concluyó.

La desmentida del cumbiero ocurre luego de que anoche se dejara trascender que le había dado el sí a Juntos por el Cambio y que su boleta iría pegada a la que encabezará Facundo Manes para la Cámara de Diputados.

La noticia -falsa- de una candidatura por la UCR sorprendió porque "El Dipy" se había mostrado cercano al ex presidente Mauricio Macri.

La trastienda del cierre de listas

Después de intensas negociaciones que se extendieron incluso más allá del plazo formalmente establecido, el Gobierno y la oposición definieron a sus precandidatos para el Senado y la Cámara de Diputados, de cara a las elecciones primarias (PASO) del 12 de septiembre.

En las provincias más importantes del tablero electoral el Frente de Todos y Juntos por el Cambio cerraron las listas en un clima de tensión que, pese a las gestiones a contrarreloj, no encontró acuerdos y derivó en un escenario de disputa interna por las candidaturas.

Santa Fe, una de las ocho provincias que eligen tres senadores nacionales cada una, ofreció un ejemplo. El Frente de Todos presentó allí dos listas para el Senado, una encabezada por Marcelo Lewandowsky y María de los Ángeles Sacnun, y otra por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la vicegobernadora, Alejandra Rodenas.

El gobernador Omar Perotti se resistía el avance de Rossi, quien se lanzó con el aval del Presidente según indicaron a iProfesional fuentes de su espacio. Tras intentar que la Casa Rosada bajara a su ministro de la contienda, el mandatario provincial cerró un acuerdo con Cristina Kirchner que terminó de tomar forma el sábado por la tarde.

La vicepresidenta bajó al segundo lugar a Sacnun, una de sus senadoras predilectas, y Perotti aceptó que el también senador Roberto Mirabella, para quien quería la reelección, fuera de primer diputado. Luego coincidieron en darle el primer puesto a Lewandowski, actual legislador provincial y figura muy popular por su carrera como periodista deportivo.

Con este acuerdo, Perotti quedó a la espera de que Rossi se baje en algún momento. Para que no quedaran dudas de que se trata de su lista, se anotó como suplente de Lewandowski. La presión sobre el ministro se redobla con el deseo de Cristina de que haya una lista de unidad, como lograron en Buenos Aires con Victoria Tolosa Paz en el primer lugar de la boleta de diputados y todos los sectores del frente adentro.

Juntos por el Cambio tampoco consiguió una fórmula de unidad en Santa Fe y se atomizó en cuatro ofertas distintas, una del PRO y tres del radicalismo, que competirán dentro del frente en las PASO.

Con el respaldo de las principales figuras del partido, incluidos Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el PRO postula como precandidato a senador a Federico Angelini, acompañado por la ex conductora de TV y legisladora provincial Amalia Granata. Luciano Laspina encabeza el tramo de diputados y busca renovar su banca.

La UCR le opondrá una lista con otra figura de los medios, la ex periodista Carolina Losada, que se postula al Senado junto al intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, con el auspicio del ex intendente de Santa Fe Mario Barletta, que encabeza la nómina de diputados.

Las otras opciones radicales estarán lideradas por el también ex intendente José Corral, por un lado, y el ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, por el otro.

La provincia de Córdoba, otra de las que eligen tres senadores este año, fue otro escenario de una disputa no resuelta en Juntos por el Cambio. En medio de un cierre de listas caótico, el frente se dividió en dos de cara a las PASO, con el referente radical Mario Negri de un lado, y el ex senador Luis Juez, del otro.

Negri tuvo un acercamiento con el ex ministro de Turismo de la Nación y delegado del ex presidente Mauricio Macri en Córdoba, Gustavo Santos, luego de varias semanas de desacuerdos, pero ninguno de los dos logró encolumnar a sus respectivos partidos ni mucho menos a Juez.

Sobre el filo de la medianoche, Negri -que hoy comanda el interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja- confirmó su precandidatura al Senado acompañado por la diputada del PRO Soher El Sukaria y con Santos como cabeza de la lista de diputados, seguido por los radicales Soledad Carrizo y Ramón Mestre.

Durante las semanas previas, Juez jugó en tándem con Santos, por lo que el acuerdo que el delegado de Macri cerró con Negri lo descolocó. Por esa razón, se anotó como postulante al Senado y ya pasada la medianoche confirmó que lo acompañará Carmen Álvarez Rivero, del partido "Primero la gente".

Además, Juez se llevó al radical Rodrigo de Loredo, figura gravitante de la UCR cordobesa que finalmente se alejó de Negri y cerró con él para encabezar su lista de diputados. En ese esquema, sorprendió la senadora del PRO Laura Rodríguez Machado, que pretendía renovar su banca pero finalmente se inscribió detrás de De Loredo para ir a la Cámara baja.

El cierre de listas también dejó fricciones en el peronismo de Tucumán, donde el gobernador Juan Manzur y su vice, Osvaldo Jaldo, protagonizan una pelea que tomará carnadura en una primaria del Frente de Todos. Manzur presentó al actual diputado Pablo Yedlin como precandidato a senador, secundado por Sandra Mendoza, mientras que Jaldo lleva a Juan Antonio Ruiz Olivares y Graciela Gutiérrez.

Por su parte, Juntos por el Cambio llevará tres listas a las PASO. El diputado radical Jose Cano será precandidato a senador en una de ellas acompañado por Sandra Nelly Manzone de la Coalición Cívica. El intendente de la capital Germán Alfaro encabezará otra nómina junto a la diputada Beatriz Ávila y la tercera será liderada por el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero.

La principal alianza opositora también se dividió en La Pampa entre cinco listas de precandidatos a senadores. La más importante fue la que surgió del acuerdo entre el radical Daniel Kroneberger y el macrista Martín Maquieyra, auspiciado por Patricia Bullrich. Kroneberger encabezará la boleta para el Senado junto a Victoria Huala y Maquieyra buscará renovar su banca al frente de la nómina de diputados.

Por otro lado, se presentará una lista encabezada por Hipólito "Poli" Altolaguirre; una tercera con Adriana Leher; la cuarta, que responde a un sector del PRO presnta a Darío Casado y una quinta, impulsada por mujeres radicales descontentas con la cúpula del partido, llevará a la médica Susana Teysseire.

En cambio, el Frente de Todos logró cerrar una lista sin dejar heridos. El gobernador Sergio Ziliotto puso al ministro Daniel Bensusán al frente de la lista de senadores y Cristina Kirchner ubicó a María Luz "Luchy" Alonso, actual secretaria administrativa del Senado, como su compañera.

Mendoza será otra de las provincias centrales en la elección de senadores nacionales. Fue uno de los pocos distritos donde las dos coaliciones más importantes esquivaron la definición en primarias y presentaron listas de unidad.

En Juntos por el Cambio la lista de precandidatos al Senado quedó encabezada por el ex gobernador y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo, secundado por Mariana Juri, actual ministra de Cultura y Turismo de Mendoza y dirigente de confianza del gobernador radical Rodolfo Suárez.

El Frente de Todos llevará a la actual senadora y presidenta del PJ de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, una de las dirigentes más cercanas a Cristina Kirchner. Sagasti buscará su segundo mandato en la Cámara alta acompañada por el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro, como segundo candidato.

Las elecciones primarias serán el 12 de septiembre y, debido a que muchas de las negociaciones continuaron su curso vencido el plazo para presentar las candidaturas, y a que también hay una ventana de tiempo para hacer correcciones, tanto el Gobierno como la oposición pueden ofrecer todavía alguna sorpresa.