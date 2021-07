¿De qué vive María Eugenia Vidal? Esto respondió la precandidata a diputada por CABA

La precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, respondió esta pregunta y analizó el panorama electoral

Este martes, la precandidata a diputada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) María Eugenia Vidal hizo algunas declaraciones en las que analizó el panorama electoral de cara a las PASO 2021, que tendrán lugar el 12 de septiembre.

En una entrevista, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires contó cómo y de qué vive desde que dejó el cargo, en diciembre de 2019. Además, la actual precandidata para diputada en CABA explicó por qué "se alejó" del debate político durante 2020 y 2021, algo que surgió como un reproche por parte de otros referentes de Juntos por el Cambio (JxC). Asimismo, Vidal destacó la unión de JxC a pesar de la derrota en 2019.

María Eugenia Vidal será precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires

Acerca de su ausencia del debate público, María Eugenia Vidal indicó que se corrió "un tiempo" tras perder las elecciones en 2019, dado que entendió "que no quería ser una oposición que le pusiera palos al Gobierno nacional en diciembre del mismo año". A continuación, hizo referencia a una de las preguntas que más se han hecho, que es de qué vive la ex mandataria bonaerense. En este sentido, aclaró: "No gano ningún sueldo del Estado", al tiempo que agregó: "Trabajo en el sector privado, volví a dar clases en la facultad". Fue en ese momento, según contó, cuando se dio cuenta de que tenía que volver a presentarse en las elecciones 2021.

Acerca de su paso de la Provincia a la Ciudad, Vidal recordó que en 2019, "todos" le decían que "debía" postularse a la presidencia de la Nación, pero que "entendió" que la Capital Federal "necesitaba" su participación. "Por eso decidí volver a la Ciudad", afirmó la exgobernadora. "En Capital Federal, Juntos renueva solamente diez diputados y es por eso que entendí que tenía que aportar en este distrito, porque acá fue donde nací y conozco el lugar", afirmó la exmandataria bonaerense. Sobre la situación que actualmente atraviesa la Argentina, Vidal consideró que "estamos peor" que en el año 2001.

María Eugenia Vidal consideró que "estamos peor" que en el año 2011

Sobre Juntos por el Cambio, la precandidata del partido destacó la "unidad", a pesar de la "derrota" en 2019. "Dentro de Juntos por el Cambio hubo diferentes opiniones, fueron públicas, pero sostuvimos la unidad", mencionó la exgobernadora. En este contexto, y consultada por los dichos de una precandidata de su espacio, Sabrina Ajmechet, sobre las Islas Malvinas, dijo: "No coincido para nada con su postura (…) Ningún candidato de nuestra lista pone en duda la soberanía de las Malvinas".

Finalmente, habló acerca del anuncio de un acuerdo vinculante con Pfizer por veinte millones de dosis de vacunas. "Celebro que hayan llegado las vacunas para los chicos, advierto de igual manera que deberían haber llegado antes, es el rol de la oposición, debemos marcar lo que se puede mejorar", consideró esta tarde la exgobernadora bonaerense. "Todas las vacunas son buenas y todos nos tenemos que vacunar, pero también creo que nos tenemos que escuchar mucho más", concluyó Vidal.