Manes dijo que Argentina atraviesa "la crisis más importante de su historia"

El precandidato a diputado por la UCR en la interna de Juntos lanzó críticas al gobierno de Mauricio Macri y al de Alberto Fernández

El precandidato a diputado por el radicalismo en la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, dijo que Argentina atraviesa "la crisis más importante de la historia" y advirtió que el país "es un Titanic que se hunde".

El médico y neurocientífico cuestionó las recetas del gobierno de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández y sostuvo que él llega a la política para "unir a los argentinos" y participar de "un proyecto colectivo que saque a la Argentina de la decadencia".

"Ahora me tocó dar el paso (a la política, después de haber rechazado ofrecimientos) porque estamos en la crisis más importante de la historia argentina", remarcó Manes en una extensa entrevista con radio Urbana.

"Argentina es un Titanic que se hunde"

Luego el médico agregó: "Hoy Argentina es un Titanic que se hunde y cada sector tiene su plan estratégico, pero no hay un plan integral de cómo desarrollarlo. Yo no pertenecí al gobierno de Cambiemos, me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo y es invertir en una revolución de nutrición infantil, de estímulo afectivo, porque es una hipoteca social lo que está pasando con los niños, porque es inmoral".

Manes competirá en la interna con la lista que encabeza el ahora ex vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, pero asegura que no ataca ni atacará a nadie, en referencia a las críticas de algunos referentes del espacio como Elisa Carrió.

"Yo nunca ataque a nadie, ni voy a atacar. Yo me entrené para curar y sanar. No vengo de la política, vengo a renovar la política y creo en la política como herramienta de transformación", insistió.

Pero enseguida marcó la cancha a quienes, según él, son parte de la vieja política: "Hay una gran esperanza de que parte de la oposición discuta su identidad y empiece a debatir la agenda del futuro, porque está visto que las prácticas y políticas de siempre nos han llevado a esta decadencia crónica que vive la Argentina. que ya era prepandemia y que ahora la pandemia ha aumentado".

Al criticar las recetas de gobierno de Macri y también de Fernández, Manes señaló que ambos quisieron resolver los problemas del país sin una convocatoria amplia a todos los sectores.

Críticas internas

"Argentina necesita una revolución de valor agregado en todo lo que exporta, es campo más industria. Uno de los problemas que tuvo Cambiemos es que se cerró y no convocó a todos los sectores para una nueva Argentina. Y este gobierno hizo lo mismo, y lo quiere hacer desde un sector, y encima está la pandemia", precisó.

Cada vez que pudo, Manes se diferenció de quienes fueron parte del gobierno de Macri y sostuvo que él quiere "hablar del futuro, porque todo el mundo habla del pasado y de los síntomas de la fiebre".

"Yo estoy para una nueva agenda y para unir a los argentinos. Hay que discutir el futuro porque todos fallaron acá. Es una inmoralidad lo que está pasando", enfatizó.

También apeló a una metáfora médica al señalar que "Argentina está sobrediagnosticada y lo que falta es tratamiento", y destacó que en el país se probó "de todo menos lo que hicieron los países que se desarrollaron. Nunca hubo un proyecto de país basado en la ciencia la tecnología y la innovación", dijo.