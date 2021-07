Una encuesta midió a Máximo Kirchner en todo el país: cómo le dio

Malas noticias para La Cámpora. Ante las especulaciones sobre una posible candidatura de Máximo Kirchner para futuro Presidente de la Nación, una consultora decidió medir su imagen en todo el país y en 23 de las 24 jurisdicciones su valoración cayó.

Los estudios que permiten esta comparación son de CB Consultora Opinión Pública, una firma con origen en Córdoba que hace mediciones en todo el país. Entre otros relevamientos, publica un interesante ranking de gobernadores y también pasa por el filtro a las principales figuras de la política nacional.

En la encuesta de marras, Máximo aparece bien valorado con más de 30 puntos de imagen positiva sólo en tres distritos: la emblemática Santa Cruz (33%), la mencionada Buenos Aires (30,1%) y Formosa (30,1%). Pero los combinó con una alta negativa: – 52,3%, – 60,4% y – 45%, respectivamente.

Particularmente, en Mendoza apenas roza el 15% de valoración positiva. Lo mismo le pasa en la mayoría de los grandes distritos, donde no llega a los 20% de positiva: por orden de peso electoral, Córdoba (+ 12%), Santa Fe (+ 18,9%), CABA (+ 18,1%), Tucumán (+ 17,5%) y Entre Ríos (+ 17,6%).

En enero 2021, ya había dejado un alerta. Sólo en cinco provincias chicas conseguía diferencial de imagen a favor (más positiva que negativa): Tierra del Fuego, Santa Cruz, Formosa, Santiago del Estero y Chaco.

Con la Buenos Aires grande pasaba algo particular: aun cuando el balance terminaba en contra, los números no eran tan malos: + 38,4%, – 54,2% y 7,4% "ns/nc". También, como plus, Máximo mostraba un alto nivel de conocimiento en todo el país.

Al día de hoy, la única excepción a la regla es Río Negro, donde Máximo mantuvo con exactitud sus números. Nada para festejar demasiado ya que sigue sumando escasos 22,6% a favor.

Otra encuesta muestra rebote de la imagen del Gobierno

Pensando en las próximas elecciones legislativas, el 29% votaría al Frente de Todos, 24% a Juntos por el Cambio, el 7% a un candidato de la derecha y el 4% a uno de la izquierda. El dato más llamativo, y hacia donde apuntarán todos los comités de campaña y los candidatos, es que el 32% restante todavía no sabe a quién elegir.

Estos valores surgen del Monitor de Opinión Pública que elaboró Oh! Panel entre el 1 y el 18 de julio, en base a un tracking cualitativo online de 1.000 casos, y junto al Instituto de Monitoreo de Tendencias de la UCES.

Por su parte, entre los que tienen esas intenciones de voto seguras o probables, que para el FdT dan 18% y 11% y en JxC son 14% y 10%, respectivamente, la tendencia viene fluctuando a razón de dos puntos porcentuales en los últimos meses. Pese a aquella diferencia de 5 puntos, con semejante nivel de indecisos, todavía nada está definido de cara los comicios.

Sí se observa que la mitad de los electores prevé efectuar un voto "convencido", cuando el 52% de los encuestados declara que va a apostar por una propuesta en la que cree. Mientras que el 24% hará uso del voto por "el mal menor", para evitar que gane una propuesta que no le genera confianza.

La inmunidad de rebaño es clave

Más allá de su propia intención de voto en los comicios 2021, cuatro de cada diez no saben qué espacio político tendrá el mejor resultado, un 33% estima que el triunfo a nivel nacional será para el FdT y un 25% se inclina por JxC como ganador.

"A días del cierre de listas, el FDT sostiene la ventaja perceptual de una victoria nacional en 2021", sostiene Gonzalo D. Peña, director de la consultora. Sin embargo, la influencia de la lucha contra el coronavirus y el nivel de vacunación del electorado tienen una incidencia significativa en los próximos comicios.

"La carrera por la vacunación expande el voto al oficialismo, pero a medida que se retrase la inmunidad de rebaño, en cambio, crece la intención de voto a Juntos por el Cambio", aclara. Ante la pregunta de cuándo creen que se alcanzará el suficiente nivel de vacunados, los entrevistados responden que este año el 34%, en el primer semestre de 2022 el 35%, en la segunda mitad del año próximo el 11% y un porcentaje igual cree que recién en 2023. Es cierto que se esperaban más dosis y antes, pero se aceleró el proceso con la llegada de millones cada semana, y sin embargo hay un porcentaje de la población que aún se resiste a vacunarse.

Un tercio de la población aún no sabe a quién va a votar

Mejores y peores imágenes

Consultados sobre los dirigentes y funcionarios a nivel nacional, los cinco primeros con imagen positiva son Horacio Rodríguez Larreta (44%), María Eugenia Vidal (41%), Alberto Fernández (39%), Axel Kicillof (37%) y Carla Vizzotti (35%).

Dos detalles significativos surgen en este ítem. Por un lado que, tras bajarse de su candidatura, Patricia Bullrich perdió puntos entre sus seguidores (34%) y que el gobernador bonaerense tiene mayor imagen negativa (47%) que positiva en el balance.

Por la valoración negativa, encabeza Hugo Moyano con la peor imagen (62%), comparten el segundo lugar CFK, Máximo Kirchner y Mauricio Macri (54%) y más atrás se sitúa Sergio Massa (48%).

En la evolución del monitoreo del 30 mayo al 19 de julio, el Presidente de la Nación bajó 4 puntos en su imagen positiva y el Jefe de Gobierno porteño sólo dos. Por el lado del oficialismo, sólo los ministros Carla Vizzotti y Martín Guzmán crecieron en este sentido en el período analizado, mientras que en JxC todos bajaron un par de puntos, salvo Fernán Quirós que se mantuvo igual.

Casi la mitad no espera mejoras económicas

Según el sondeo, más de la mitad cree que el país no va por el buen camino, ya que el 53% de los encuestados afirma que el Gobierno está yendo en la dirección incorrecta. Sin embargo, en los últimos tres meses fue creciendo la consideración opuesta, que en julio ya alcanza al 34% de los entrevistados.

Aunque el período pre electoral podría traer algunos beneficios, los ciudadanos tienen necesidades urgentes y, por lo tanto, pedidos o reclamos que hacerle al Ejecutivo.

Elecciones: importante cantidad de indecisos a menos de dos mes de las PASO

Aunque cada vez son menores las restricciones y poco a poco se abren muchas actividades, los pedidos surgen por la dificultad de recuperarse de los problemas acumulados desde la primera ola de la pandemia. En este orden, entre los encuestados continúa la solicitud de mayor ayuda estatal, y en particular crece el pedido de alternativas o facilidades de pago para los impuestos. Sin embargo, desde el sondeo de mayo decrece el apoyo a reinstalar el IFE y los ATP, y a sostener el congelamiento de las tarifas.

Por otro lado, consultados por el lapso en el que Alberto Fernández empezará a mostrar resultados positivos en la economía, casi la mitad cree que a futuro no habrá tal cosa (49%). Con menos fuerza que en meses anteriores, en julio el 46% tiene esperanzas que mejorará la situación: dentro de un año (16%), en 6 meses (14%), en 3 meses (8%) y de dos años en adelante (8%).

Finalmente, entre los pendientes más importantes del país en la actualidad, la opinión generalizada es que se debe resolver la inflación (65%), la desocupación/desempleo (64%) y la pobreza (61%).