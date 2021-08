Por qué el Gobierno llega a las elecciones más golpeado que la oposición, según este reconocido politólogo

No fue una semana tranquila en ambos lados de la grieta. Por eso Lucas Romero, director de la consultora Synopsis analiza la recta final hacia las PASO

A 42 días de las PASO, y una semana después de la presentación de los candidatos resulta interesante escuchar a Lucas Romero, politólogo, director de la consultora Synopsis. No fue una semana tranquila ni para el Gobierno ni para la oposición. Hubo cortocircuitos a ambos lados de la grieta.

¿Quién está mejor posicionado? ¿Cuáles serían las mejores estrategias para ganar? A continuación, lo principal del diálogo de iProfesional con Romero.

-A esta altura, cuando faltan 42 días para las PASO, ¿quién está mejor parado? ¿El Frente de Todos o la oposición?

-Si la pregunta es prospectiva, es decir quién va a ganar la elección, aún los números no muestran claridad respecto de quién ganará a nivel nacional o quién ganará en la Provincia de Buenos Aires. Se trata de los dos principales interrogantes que presenta el proceso electoral. Si la pregunta es retrospectiva, cómo llegan en relación al lugar desde donde vienen, el Gobierno llega más golpeado, mostrando claras señales del desgaste que ha provocado gestionar en medio de la pandemia y con la gran mayoría de las demandas sociales que existían en 2019 aún sin atender. Lo curioso es que esto segundo no despeja las dudas de lo primero, porque aún con un menor caudal electoral que en 2019, el Gobierno se mantiene competitivo, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.

-¿Y en este contexto, qué va a prevalecer en el voto? ¿El bolsillo y la economía? ¿La situación sanitaria y la llegada de las vacunas?

-El principal factor motivador del comportamiento electoral -o la principal demanda-, será la economía, como es habitual, por cierto. La duda es en qué medida el plebiscito sobre la gestión económica del Gobierno será matizado por la pandemia, funcionando ésta como factor exculpatorio del incumplimiento del mandato de poner en marcha la economía. O si será agravado por esa cuestión, por los errores prácticos y éticos cometidos durante la gestión de la crisis sanitaria: la exageración en las medidas de restricción y el vacunatorio VIP.

-¿Qué es lo primero que hay que mirar ese domingo a la noche? ¿Cómo habrá que leer los resultados?

-Probablemente para auscultar la escena electoral nos tengamos que familiarizar con dos de los resultados que arrojarán estas 24 elecciones simultáneas, que son las elecciones legislativas. Uno es el resultado agregado a nivel nacional, y otro es el resultado en la provincia de Buenos Aires. Considerando esos dos resultados, podríamos identificar tres escenarios alternativos para el oficialismo, según cómo le vaya con esa combinación de resultados.

-¿Cuáles serían?

-El mejor escenario para el Gobierno será quedar por encima del 40% tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Un escenario intermedio sería quedar por debajo del 40% a nivel nacional pero por encima de esa barrera en la provincia. El peor escenario será si el Gobierno queda por debajo del 40% en ambos escenarios.

-Si fuera asesor del Gobierno, ¿cuál sería su principal recomendación?

-El Gobierno tiene que hacer las dos cosas que está haciendo. En primer lugar, tratar de caracterizar la oferta electoral con figuras que no estén identificadas con la figura de Cristina Kirchner. Bastante se ha deshilachado la identidad diferenciada del kirchnerismo del Frente de Todos de 2019 con el excesivo protagonismo de la vicepresidenta en determinadas decisiones y designaciones. El hecho de poner al frente de las ofertas electorales en los principales distritos a figuras no kirchneristas (Tolosa Paz, Santoro, Caserio, Lewandowski) apunta a ese objetivo. Otra cuestión es que, para mí, debe enfocar la campaña haciendo mucho hincapié en la pandemia, a pesar de que la mayoría tiene una mirada crítica de la manera en que se gestionó la crisis sanitaria. Pero, aunque parezca contra-intuitivo, hablar de la pandemia es la forma de explicar porqué no se pudo cumplir el mandato económico de 2019.

-¿Y a la principal fuerza de la oposición, Juntos por el Cambio, qué les diría?

-Es clave poder volver a representar una oferta de cambio, una propuesta política que pueda generar expectativas de un futuro mejor. La dificultad está en como renovar la identidad luego del fracaso 2015-2019. Cómo presentarse como una opción renovada. Y para ello va a necesitar de una estrategia inteligente, que no exponga al espacio a fisuras.

-¿Qué significaría?

-Es decir, que no ponga en riesgo la unidad -no puede ser extremadamente crítico con la figura de Macri, por caso, pero deberá transmitirle a los votantes, sobre todo a aquéllos que siguen enojados con el ex Presidente, que el espacio hoy representa algo distinto. En este sentido, el triunfo de Manes en la Provincia y de las ofertas radicales podría contribuir a esa renovación, pero también es cierto que ello también puede exponer al espacio a perder votos por derecha, a los votantes más identificados con las ideas liberales. Por ello el desafío no es nada fácil y las acciones deben ejecutarse con mucha delicadeza. Nada sobra, y hacen falta todos.