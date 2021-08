Wolff se disculpó en Twitter pero negó haberse referido a Florencia Peña

La actriz presentó un escrito en Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión tanto del legislador Fernando Iglesias como de Waldo Wolff

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Waldo Wolff expresó este viernes sus disculpas a través de su cuenta en Twitter a "quienes haya molestado" con sus declaraciones, aunque negó haberse referido a la actriz Florencia Peña.

"Me disculpe con quienes haya molestado. Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente. Me auto denuncié en diputados y justicia", escribió el legislador esta mañana en su cuenta de la red social.

Y continuó: "Presento proyecto para que presidente @alferdez retire tweets misóginos y se disculpe. Sin doble vara, pido acompañamiento".

Me disculpe con quienes haya molestado.Probé x fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente.Me auto denuncié en diputados y justicia. Presento proyecto para que presidente @alferdez retire tweets misóginos y se disculpe. Sin doble vara, pido acompañamiento. pic.twitter.com/1FE9QHWEu3 — WW (@WolffWaldo) August 6, 2021

El jueves, Peña -a través de su abogado Fernando Burlando- presentó un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión tanto del legislador del PRO Fernando Iglesias como de Wolff por "afirmaciones misóginas" dirigidas en su contra, en una derivación de la visita que la conductora realizó a la Residencia de Olivos en mayo del año pasado.

"Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando Iglesias y Walter Wolff (PRO) -quien respaldo el tuit de su colega-", señala el escrito.

La solicitud de la conductora televisiva se formalizó luego de que radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires contra los dos diputados nacionales.

Pedidos de expulsión contra Iglesias

La diputada nacional por el Frente de Todos, Gabriela Cerruti, informó a través de Twitter que impulsó una acción disciplinaria contra su par Fernando Iglesias, producto de comentarios "misóginos" en medio de la polémica por las visitas a Olivos. Asimismo, pidió sea excluido del Congreso de la Nación.

"Tengo este pedido de acción disciplinaria contra Fernando Iglesias desde julio pasado. Vamos a sumar ahora sus expresiones de los últimos días e insistir en que sea excluido de la Cámara", resaltó Cerruti junto a foto de la medida solicitada.

A lo largo de este martes 2 de agosto, se procedió a difundir todo tipo de videos y capturas de pantallas de Iglesias protagonizando este tipo de agravios, tanto en entrevistas con medios televisivos como a través de su cuenta oficial en la red social.

Algunas de sus frases

Entre ellos, y durante un debate que tuvo lugar el 3 de marzo del 2021, el diputado nacional de Juntos tuvo un cruce con la ahora precandidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, y sostuvo: "Es más difícil discutir porque es mujer, es bonita".

Sin embargo, el foco del revuelo, presidido por el hashtag #IglesiasMisógino en Twitter, estuvo más bien puesto en sus comentarios con respecto a las visitas a la Quinta de Olivos entre 2020 y 2021, información que fue difundida días atrás en la misma red social.

"Me permito decir que estos escándalos sexuales solo estuvieron durante los gobiernos de Juan Domingo Perón, Carlos Saúl Menem y ahora Alberto Fernández. Una cosa es tu vida privada pero la residencia presidencial es la residencia presidencial", criticó.

De esta manera, Iglesias apuntó contra Florencia Peña, Úrsula Vargues y Sofía Pacchi, cuestionadas por sus ingresos a la residencian presidencial, debido a que implicaron la ruptura de los protocolos contra el coronavirus dispuestos por el Gobierno durante la pandemia.

Respecto de Pacchi, el diputado publicó el 27 de julio: "Para mí, la señorita iba a ayudarlo (a Alberto Fernández) a encontrar la perrilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie". Su par en Diputados, Waldo Wolff, agregó: "Pero ella de rodillas, no?".

La actriz Florencia Peña fue blanco de las críticas de Iglesias por su visita a la Quinta de Olivos

Las críticas

Minutos después de conocerse públicamente la iniciativa de Cerruti, Vargues expresó: "¿Por qué Fernando Iglesias debería seguir en su cargo? Es un misógino confeso que no debería tener una banca en el Congreso si queremos ser un país mejor".

Junta a ella, la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, precisó: "Una vez más Fernando Iglesias es noticia por sus dichos misóginos. No podemos ni debemos normalizarlo. Sus posicionamientos son los de un funcionario público".

Finalmente, y entre el 27 de julio hasta este martes 2 de agosto, el diputado nacional compartió fotografías "provocativas" de cada una de las figuras antes mencionadas en respuesta a artículos periodísticos que justificaban su ingreso a la quinta presidencial de Olivos.

El pasado 1 de agosto, Iglesias también estuvo en el foco de la tormenta tras mantener una breve discusión con el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, en la que rectificó que lo ocurrido hace cuatro años atrás no fue una desaparición.

"No hubo ninguna desaparición. Se ahogó cuando escapaba de las fuerzas de seguridad después de haber cometido un delito. Dejen de usar a los muertos del pasado y traten de que no haya más en el futuro, porque vamos por más de 106.000", sostuvo.