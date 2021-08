López Murphy sorprende con sus números en una encuesta, ¿cuántos diputados podría colocar en la lista de Juntos por el Cambio?

El ex ministro de Economía compite contra María Eugenia Vidal y otros en la interna del oficialismo porteño. Qué porcentaje de los votos obtendría

Una nueva encuesta revela que el economista Ricardo López Murphy sería capaz de lograr un importante caudal de votos dentro de la interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitiría colocar dos diputados en la boleta final de la coalición.

El sondeo fue realizado por la consultora de Ricardo Rouvier y muestra que López Murphy alcanzaría el 8,5% de los votos totales en las PASO porteñas. En comparación, María Eugenia Vidal logra el 29,7% y Adolfo Rubinstein apenas el 2,6%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el oficialismo se alzaría con el 40,8% de los votos, un número casi 10 puntos menor al obtenido en las legislativas de 2017. El 8,5% en las primarias implicaría un 20,83% en el total de la interna oficialista.

Por otra parte, el Frente de Todos, con Leandro Santoro como candidato principal, obtendría el 23,6%.

Milei y López Murphy ganan fuerza en la Ciudad de Buenos Aires.

López Murphy es acompañado en su candidatura por la científica macrista Sandra Pitta. Recientemente rechazó que sea cierta la cifra de 30.000 desapericidos durante la dictura, promete "acabar co los planes sociales" y aparece como una carta para que Juntos por el Cambio pueda captar votos de extrema derecha.

En la encuesta de Rouvier también aparece con un alto porcentaje de preferencias el economista Javier Milei, que se alzaría con el 5,7% de los votos totales. Si este número se confirma en las urnas, Milei podría llegar a ser parte del Congreso nacional.

¿Qué propone López Murphy?

El ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, quien fuera eyectado del gobierno de Fernando de la Rúa tras un breve período en el cargo, se presenta ahora como primer precandidato a diputado nacional en la lista "Republicanos Unidos" y competirá en la interna porteña de Juntos por el Cambio contra la lista en la que está al frente María Eugenia Vidal.

El partido de Lópz Murphy presentó la "carta compromiso" con los principales conceptos que promete llevar al Congreso".

"Nos comprometemos a defender la propiedad privada, aliviar la asfixia impositiva, garantizar el derecho a la libre circulación, reducir el tamaño del Estado y perseguir a los corruptos. Nos comprometemos, fundamentalmente, a combatir el kirchnerismo con firmeza y sin excusas", fue el resumen de las ideas que presentó el candidato en las redes sociales.

Se trata de ocho puntos en los que se comprometen a trabajar los integrantes de la lista. El primero es "defender la libertad, el orden público ypropiedad privada de todos los ciudadanos contra las tomas, expropiaciones y regulaciones confiscatorias. Cada argentino tendrá derecho a defender lo propio, lo suyo y lo de su familia".

Nos comprometemos a defender la propiedad privada, aliviar la asfixia impositiva, garantizar el derecho a la libre circulación, reducir el tamaño del Estado y perseguir a los corruptos. Nos comprometemos, fundamentalmente, a combatir el kirchnerismo con firmeza y sin excusas. pic.twitter.com/SLKilPIY0p — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) July 29, 2021

El segundo se relaciona con la economía: "Luchar contra la inflación, reconstruir la moneda y promover una economía abierta e integrada al mundo. Acabar con los planes sociales, transformándolos en trabajo genuino que haga posible el ahorro de las familias y el ascenso social".

Entre otros puntos, se incluyen: la persecución "sin descanso a corruptos y delincuentes" y "defender los derechos individuales, la democracia y la división de poderes, garantizando una justicia independiente y eficaz al servicio de los ciudadanos".

Estos lineamientos están firmados por los principales precandidatos de Republicanos Unidos, entre los que se incluyen -además de López Murphy- Sandra Pitta, investigadora del CONICET; el economista Gustavo Lázzari, la exvice de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico y el politólogo e influencer Franco Rinaldi.

López Murphy negó a los 30.000 desaparecidos en Dictadura

El precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Ricardo López Murphy, negó este lunes 26 de julio la cifra de desaparecidos en la última dictadura cívico militar, opinando que "no son 30.000" y que "es un número artificialmente inflado".

"No hay 30.000 desaparecidos. Ahí yo creo lo que dijo Graciela Fernández Meijide y lo que dijo Darío Lopérfido, lo que está en los documentos oficiales. Yo no creo en ese número, que está artificialmente inflado", señaló López Murphy en una entrevista para A24.

El precandidato a diputado porteño respaldó las declaraciones del entonces ministro de Cultura de la Ciudad y director del Teatro Colón, Darío Lopérfido, quien había insistido durante el mes de enero en que dicha cifra "se arregló en una mesa".

López Murphy agregó a modo de conclusión: "Yo no discuto el número, yo sé cómo se originó ese número. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso del terrible conflicto interno que vivimos".

"Si son 30.000 o 7.000 es una tragedia igual, es una barbaridad", aclaró. "Yo no tengo ganas de discutir los episodios de los 70, pero si nos obligan lo haremos. Tenemos que hacernos cargo, no tenemos que estar escondidos. Lo que creo lo creí en el pasado, lo creo ahora y lo creeré en el futuro", concluyó.

López Murphy negó a los 30.000 desaparecidos en Dictadura

Durante los próximos comicios legislativos, el exministro de Economía irá a la interna de Juntos por el Cambio contra María Eugenia Vidal, la candidata apoyada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el espacio de Adolfo Rubinstein.

En su lista, lo acompañan la científica Sandra Pitta, el especialista en relaciones internacionales Gustavo Segré, la abogada y ex vicepresidente de la UIF, María Eugenia Talerico, el politólogo Franco Rinaldi y García Moritán, el esposo de Pampita Ardohain.

A cuánto llegará el dólar, según el marido de Pampita

Roberto García Moritán, más conocido por ser el marido de la conductora Pampita Ardohain, decidió incorporarse al mundo de la política. Y no quiere pasar desarpercibido.

Empresario y economista, el primer candidato a legislador porteño en la lista de Republicanos Unidos comenzó dando fuertes pronósticos relacionados con el dólar con los que busca sorprender al electorado. Según aseguró, se vendrá "un dólar a 400 mangos", luego de las elecciones.

Al ser interrogado si iba a subir el dólar blue, advirtió: "Después de las elecciones, no tengas ninguna duda".

"No tengo ganas de ponerme en fatalista, pero un dólar a 400 mangos puede llegar sin ningún problema", disparó. Y redobló la apuesta: "Al doble de hoy, de mínima".

"En un momento vamos a ver todo lo que se está gastando. ¿De dónde creés que salen los bonos, los planes? Todo esto lo vamos a tener que pagar en algún momento. El ajuste se va a venir, es indefectible", dijo en diálogo radial.

"Por eso es tan importante que empecemos a pensar en una Argentina más productiva", continuó el candidato. "Van a tratar de aguantar hasta las elecciones", arremetió.

Sobre si le molesta que lo llamen el esposo de Pampita, dijo que lo llena de orgullo "ser el marido de Caro". "Es la madre de mi futura hija y además entiendo que su presencia es muy importante", analizó.

"Ella me conoció trabajando en todo esto, obviamente en participaciones menores pero siempre fue la que más me empujó, alentó y también la que más me criticó. Tengo la suerte de tener una mujer que entiende y me banca en todas",concluyó.