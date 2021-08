Cuenta regresiva: quiénes corren con ventaja de cara a las PASO, según las últimas encuestas

Los resultados de cinco sondeos en Provincia de Buenos Aires y en CABA muestran ventajas repartidas. El enorme electorado indeciso y el avance libertario

Las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias serán el 12 de septiembre. Desde el 4 de ese mes se prohibirán publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales. Pero hasta ese entonces, y como cada dos años, los porcentajes y opiniones su multiplicarán en los medios semana tras semana.

Algo es seguro, con la enorme cantidad de indecisos que reflejan gran parte de los relevamientos (20/30%), por ahora nada es determinante. Sin embargo, en este punto hay algo reiterativo, cuando se proyectan los indecisos, en la mayoría de los casos van más para el oficialismo que para la oposición.

Un breve análisis de los últimos relevamientos difundidos por las consultoras más activas da cuenta de algunas tendencias que adelantan ganadores y perdedores en ambos distritos. Como las PASO son la antesala de las generales, los que van con listas únicas corren con cierta ventaja, en el sentido de que aglutinan a sus votantes en una propuesta unificada y sin dispersar sus fuerzas.

A veces, las múltiples propuestas dentro de un partido o un frente no provienen de una declamada democratización interna, sino más bien de candidatos con intereses enfrentados, y cuyos votantes pueden migrar a otros espacios el 14 de noviembre. En cualquier caso, para eso sirven las primarias. Por eso Juntos por el Cambio va con dos listas en la provincia y con tres en la Ciudad.

Los oficialismos ganan en sus territorios

Las encuestas no son otra cosa que pronósticos, con métodos probabilísticos, pero sobre bases subjetivas. El entrevistado no siempre dice lo que finalmente hará (y eso complica la certidumbre), y a veces el más sincero es el que no sabe o no contesta. Si no fuera así, todos acertarían con sus informes, y en las elecciones pasadas hubo pocos que estuvieron cerca y muchos papelones.

También hay formas de presentar los porcentajes que se prestan a confusiones o son directamente tendenciosas, por eso es interesante cruzar encuestas de distinto origen.

Un rápido repaso por algunas ofrece un escenario salomónico en los dos distritos más medidos y con gobiernos de fuerzas opositoras: el FdT saca una amplia ventaja en provincia (contra la lista rival que mejor mide) y JxC hace lo propio en CABA, aunque con un margen menor. Como sorpresa, hay sólo una encuestadora que da arriba la intención de voto de Daniel Santoro frente a María Eugenia Vidal, por apenas dos puntos.

Santilli duplica a Manes y Vidal a López Murphy

En cualquier caso, todos podrán incorporar legisladores y, como las PASO funcionan como una encuesta pre electoral de cara a las generales, el resultado previo da una idea de cuántas bancas ganará cada espacio. Sin embargo, mientras que en el Frente de Todos la lista única ya tiene asignados los candidatos a ocuparlas, las variantes internas de Juntos por el Cambio darán esos lugares de acuerdo a sus porcentajes de votos. Y por eso mismo, sin mirar los frentes electorales sino las listas individuales, la cosa cambia un poco: la competencia interna vale ahora pero no será así en las generales.

En este sentido, mientras que en Juntos hay una clara supremacía de la lista que encabeza el ex vice jefe porteño Diego Santilli sobre la del radical Facundo Manes, en CABA la que lidera la ex gobernadora Vidal por lo menos que duplica en intenciones de voto a la encabezada por Ricardo López Murphy.

También resulta llamativa la irrupción de los economistas libertarios, que se instalan en ambos distritos con diferentes agrupaciones pero como tercera fuerza, desplazando de ese histórico lugar a las agrupaciones de centro e izquierda.

El FdT supera a su mayor opositor bonaerense

El Frente de Todos aventaja por 5 puntos en Provincia a la oferta dual de Juntos, mientras que en CABA Vidal le saca dos puntos a sus principales rivales, según la última encuesta de Management & Fit. En particular, aclaran, la lista de Santilli (23,2%) aventaja en 10 puntos a la encabezada por Manes (10,1%), pero sumados no les alcanzan para superar a los votantes de los ex funcionarios Victoria Tolosa Paz y Miguel Gollan del FdT (38,4%). En tercer lugar aparece muy lejos Avanza Libertad de José Luis Espert (6,7%).

En CABA, de acuerdo al sondeo de M&F, la lista de la ex gobernadora bonarense lidera con 29,1%, mientras que la única lista del FdT, con la dupla Gisela Marziotta-Daniel Santoro suma el 27% de intención de voto. Detrás quedan las otras listas de la interna de Juntos: Republicanos Unidos, que encabeza López Murphy (14,2%) y Adelante Ciudad del radical disidente Adolfo Rubinstein (5,2%). Entre ambos aparecen los libertarios, con el frente La Libertad Avanza de Javier Milei (9,2%).

Juntos pierde uno a uno pero gana en conjunto

Según Giacobbe & Asociados, las listas bonaerenses de Juntos, encabezadas respectivamente por Santilli (20%) y Manes (13,9%), suman el 33,9%, contra el 25,7% de la lista kirchnerista, liderada por Tolosa Paz, aunque el universo de indecisos supera el 20% aún.

En la Ciudad de Buenos Aires, sin proyectar el 7,5% de indecisos, las listas de Juntos por el Cambio para las PASO suman el 49,9%: la encabezada por Vidal llega al 33,5%, la de López Murphy al 11,1% y la de Rubinstein, al 4,9%. La nómina del Frente de Todos, con Leandro Santoro a la cabeza, alcanza el 23,3%.

Por su parte, la última encuesta de Poliarquía marca que la boleta de diputados que encabeza Vidal en CABA pierde votos frente al kirchnerismo: los votantes a Juntos caen de 56% a 51% y los del Frente de Todos suben de 27% a 34%. En cambio, en el conurbano, caen todas las opciones mientras que aumentaron los indecisos a un altísimo nivel de 31%. En el interior de la provincia de Buenos Aires se mantiene en 41% la intención de votos a la oposición, pero sube de 31% a 37% la elección por el Frente de Todos, a medida que caen los indecisos.

Todas muestran la ventaja de Vidal, salvo una

Proyección Consultores hizo una primera encuesta en CABA y el analista Manuel Zunino comentó en el programa de radio Mañana Sylvestre que "en la interna de Juntos por el Cambio tenemos a Vidal con 30,7%, a Ricardo López Murphy con 8,1% y a Rubinstein con 1,8%. Si sumamos el agrupado del espacio está con 40,6% en intención de voto en CABA. En segundo lugar aparece Santoro con 32,4, con una diferencia menor a 10 puntos y si medimos por candidato, está primero Santoro". La Libertad Avanza de Javier Milei aparece con el 6,4% de intención de voto.

Su consultora también hizo un relevamiento bonaerense para la UNLM y en el sondeo el Frente de Todos tiene una ventaja sobre Juntos: la dupla Tolosa Paz-Gollán llega a 37,5% contra 30,3% que suman entre Santilli-Ocaña y Manes-Tavela, las dos variantes de JxC. En la interna de Juntos en provincia, la lista del ex vice jefe porteño (20,9%), consigue una amplia diferencia con la del neurocientífico radical (9,4%). Más atrás aparece Espert, con el 5,7% de intención de voto.

En la encuesta realizada por la consultora Tendencias en el ámbito bonaerense en la primera semana de agosto, destacan que "Juntos lidera la intención de voto, con una interna competitiva entre Santilli y Manes que suman un 34%". Mientras que, por el lado del Frente de Todos, Tolosa Paz y Gollán obtienen un 30,5% de parte de los encuestados.

La interna de Juntos la lidera Santilli, que se impone por 68% a 32% a Manes, mientras que el tercer lugar lo disputan Randazzo (Vamos con Vos), que registró un 4,9% y Del Caño (Frente de Izquierda) con el 4,8%. Más atrás aparece Espert, con el 3,7%.