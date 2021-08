Alberto Fernández se disculpó por el cumpleaños en Olivos: "Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho, lo lamento"

El Presidente apareció en un acto luego de que se difundieran fotografías que lo muestran en una reunión social durante la cuarentena estricta. Expectativa

El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde un acto de reglamentación de la ley de ampliación de Zonas Frías y reducción de la tarifa de gas, aunque toda la atención estuvo puesta en la alusión del mandatario al pedido de juicio político hecho por la oposición por el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta.

"Lamento lo que ocurrió, no va a volver a ocurrir", dijo el mandatario sobre la reunión que quedó plasmada en fotos reveladoras.

"Debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve", admitió.

Y reveló: "El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a un brindis que no debió haberse hecho. Lo lamento".

"No soy un careta. Nunca quise dejar de dar la cara", dijo el Presidente al comenzar su discurso.

Y justificó su error en el marco de la situación extraordinaria que vivía el país y él personalmente. "Nosotros somos gente común con responsabilidades importantes", remarcó, parafraseando a Néstor Kirchner.

"Olivos se convirtió de pronto en una Ciudad. Viví todo ese tiempo con un gran vértigo", confió.

En la mañana del viernes, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue el primero en salir a explicar la situación e intentar minimizar la polémica: "Es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado, que estuvo mal. Olivos en esos días funcionaba como el centro de operaciones y mucha gente entraba y salía: ministros, funcionarios, epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social, que no debió haber ocurrido. Sobre eso mucho más para agregar no hay".

Las fotos del escándalo

El escándalo de las visitas a la residencia presidencial de Olivos sigue sumando material. Este jueves, se conoció una nueva foto que muestra el festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez, con invitados y sin distanciamiento, en julio de 2020.

Las evidencias confirman que Alberto Fernández y Fabiola Yáñez organizaron festejos pese a las prohibiciones de reuniones sociales que el mismo presidente dictó el año pasado como medida sanitaria.

La nueva foto del cumpleaños de Fabiola en Olivos.

Una de las mayores controversias en torno a los ingresos de personas en la residencia presidencial a lo largo del año pasado fue la celebración de los cumpleaños de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez el 2 de abril y 14 de julio, respectivamente, cuando estaba en vigencias durísimas restricciones a la circulación en la vía pública, y prácticamente ningún argentino podía participar de un evento social.

En esos eventos estuvieron figuras como la modelo Sofía Pacchi y su novio Chien Chia Hong, el locutor Emanuel López y otros colaboradores del presidente y la primera dama que no forman parte del personal.

Lejos de disipar las dudas en torno a la veracidad de la imagen, el Gobierno decidió llamarse al silencio. Pero este jueves surgió una imagen nueva sobre el mismo festejo, publicada por la periodista Guadalupe Vázquez en el canal LN+, lo que complica más al Gobierno. Es la foto que se puede ver párrafos arriba.

Anteriormente, el miércoles, se había conocido la siguiente foto, en la que se puede apreciar claramente la presencia de una torta de cumpleaños:

Fabiola festejó su cumpleaños sin distanciamiento y con invitados en Olivos.

En ambas fotos, alrededor de una mesa Fernández y Yáñez aparecen juanto a una decena de personas en franca violación a los protocolos que el propio Ejecutivo había establecido por entonces, en respuesta a la pandemia de Covid-19.

La primera imagen de aquel día había sido publicada en Twitter por el usuario @gonziver. Inmediatamente se generó una gran polémica porque supuestamente sería la demostración de que el 14 de julio se hizo una fiesta íntima por el cumpleaños de Fabiola y no se trató de "una reunión de trabajo", como sostuvo el Gobierno.

Las fotos fueron duramente criticadas en las redes y la oposición intenta dar relieve al tema. El jefe del bloque radical, Mario Negri, afirmó que la actitud de Fernández es de "cinismo". En tanto, el diputado Juan Manuel López, jefe del bloque de la Coalición Cívica, sostuvo que la imagen es "indignante".