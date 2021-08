Juana Viale le habló al Presidente: "No culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable, póngase los pantalones"

La conductora realizó una durísima interpelación. Expresó toda su indignación por las restricciones que éste no cumplió pero que impuso a los demás

Admitiendo que le temblaba la voz por la indignación, Juana Viale, que desde que empezaron las restricciones por la pandemia está a cargo de la conducción del programa de su abuela, Mirtha Legrand, abrió la noche con una breve pero durísima introducción dirigida a Alberto Fernández.

De fondo, sonaba El Reino del Revés: "Elegí esta canción de María Elena Walsh, porque personalmente siento una indignación frente al Presidente de la Nación Argentina que no la puedo disimular -explicó-. Y por suerte tenemos grandes escritores e intelectuales, como lo fue María Elena Walsh, que grafican a la Argentina a la que le colman la tolerancia, la emocionalidad, la fuerza de voluntad que pusieron los argentinos frente a esta pandemia".

"Que nos dijeron, que nos retaron, que nos levantaron el dedo", agregó.

"Hacen lo que dicen que no hagamos", señaló. "Entonces, déjense de joder, dejen de joder a los argentinos", señaló.

"Y lo digo con la voz temblorosa porque yo tuve muchos familiares que se fueron" y "muchos amigos que perdieron laburos".

Luego hizo referencia a las explicaciones dadas por el primer mandatario acerca de la fiesta en Olivos: "No culpe a la mujer que tiene a su lado, hágase responsable, póngase los pantalones".

La frase del Presidente en la primera ocasión en que se refirió públicamente al escándalo causado por la foto fue: "Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho".

"Acusar a una mujer que festeja el cumpleaños en su propia casa... ¿usted no se entera de lo que pasa en su casa?", preguntó. "¿Cómo va a poder hablar de los argentinos de lo que nos pasa a nosotros los argentinos, si no sabe lo que está pasando en su propia casa?"

También aludió a los dichos de Aníbal Fernández sobre la fiesta de Olivos: "¿Y el otro señor que tiene el mismo apellido que el Presidente, ¿dónde están todas las mujeres diciendo que lo que dijo este hombre es una barbaridad?", inquirió Juana.

"Llegar a su casa y tener que cagar a trompadas a su mujer, como lo hacían hace 1500 años ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viviendo el mundo del revés de María Elena Walsh?", agregó Juana Viale.

"Estoy enojada, estoy saturada. Y yo estoy acá porque mi abuela no puede", prosiguió.

Aludió así al largo encierro que ha vivido Mirtha Legrand desde que se desató la pandemia, al igual que todos los adultos mayores, por ser población de riesgo y porque así lo dispuso el Ejecutivo Nacional a través de los diferentes decretos de lo que llamó Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

"Ella no eligió no estar acá y no trabajar -dijo Juana sobre su abuela-; no, porque le dijeron que se tiene que quedar en su casa. Y yo estoy haciendo el trabajo que ella no está pudiendo hacer acá".

Cumpleaños en Olivos: la foto que hizo estallar el escándalo.

"Así que haga usted su trabajo, señor Presidente, deje de echarle la culpa a los demás", indicó.

Por último, cuestionó las explicaciones dadas por Alberto Fernández: "Le voy a decir una cosa: pida disculpas porque lamentarse no es pedir disculpas. Pedir perdón es otra cosa, es arrepentirse de lo que hizo y yo no veo arrepentimiento en usted".

Y, a modo de firma de lo que resultó una verdadera interpelación, cerró: "Soy Juana Viale, DNI 29.480.048. Gracias."