"Empate total" en Provincia: qué revelan las últimas encuestas de la pulseada entre kirchnerismo y Juntos

Dos encuestas marcan que ya no hay distancia entre la dupla Tolosa – Gollán y la suma de las dos listas de Juntos. ¿Qué esperar para las post PASO?

En la provincia de Buenos Aires, la oposición de Juntos ya empata en intención de voto con el oficialista Frente de Todos para las próximas primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre.

Según dos encuestas, una de Federico González y Asoc. (FGA) y otra de la Facultad de Psicología de la UBA, la suma de los votos de los precandidatos a diputados de Juntos en la interna, Diego Santilli (PRO) y Facundo Manes (UCR), alcanza las voluntades que cosecha la candidata Victoria Tolosa, del kirchnerismo.

La dupla de precandidatos a diputados Tolosa – Daniel Gollán consigue 27% de los votos; Santilli – María Ocaña, 18,9% de los electores y Manes – Danya Tavella, obtienen 8% de los votos, según el sondeo de FGA. De este modo, Juntos suma 26,9% y queda a una décima del oficialismo.

Esos números se completan con 11,8% de indecisos, pero si se descuentan los indecisos, la diferencia queda en 33,1% del binomio kirchnerista frente a 33% de los postulantes opositores sumados.

La encuesta de FGA, que llegó a 4.000 bonaerenses entre el 8 y el 13 pasados, fue más allá y preguntó si las elecciones presidenciales de 2023, ¿a quién votaría?

De los votantes de Tolosa – Gollán, 47,4% volvería a votar a Alberto Fernández, 60,4% querría poder votar a Cristina Kirchner y 52,6% votaría a Axel Kicillof. Pero un 14,4% incluso podría votar a la macrista María Eugenia Vidal, entre los kirchneristas de la provincia de Buenos Aires.

Entre los electores de Santilli – Ocaña, 39,4% votaría a Mauricio Macri, 55,6% a Horacio Rodríguez Larreta y 37,8% a María Eugenia Vidal. Casi un 38% se divide en ofertas peronistas alternativas al kirchnerismo.

En cambio, el voto a Manes se pulveriza sin una tendencia definida. Sólo 18,3% votaría a Macri, 16,6% a Horacio Rodríguez Larreta y 16,2% a María Eugenia Vidal, y esos son las puntuaciones más marcadas que aparecen, fuera de José Luis Espert, que se lleva 17,1% de las voluntades de la UCR.

Santilli, el candidato de Larreta, suma casi 19% de intención de voto

Qué pasa en las elecciones post PASO

Siempre según la encuesta de FGA, la proyección de las elecciones generales post PASO muestra los votos para el kirchnerismo se mantienen en 27,2%, pero Juntos cae a 22,5%. Esto implica una diferencia inferior a 5 puntos, que es prácticamente una derrota para el oficialismo en su principal bastión.

Esa diferencia se mantiene para las elecciones generales cuando se descuentan los indecisos, ya que el dúo Tolosa – Gollán alcanza 34,5% de los votos y la lista que encabeza Santilli llega a 28,5%.

Mientras que el kirchnerismo conserva entre las PASO y las elecciones generales al 96,6% de sus votantes, en la oposición las cosas no son lineales, según el sondeo de FGA.

Si bien Santilli también retiene 93% de sus votantes, los electores de Manes no serán fieles en su totalidad a Juntos.

Por el contrario, sólo votarán por la lista encabezada por el ex vicejefe de Gobierno porteño 46,5% de los seguidores de Manes. Un 33,7% de esos votos migran al peronista disidente Florencio Randazzo, 10,5% para el liberal José Luis Espert, 5,8% a Cynthia Hotton e, incluso, 1,2% para Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner.

Los candidatos pelean por los votos de la clase media

Los detalles para las PASO

Según la diferenciación por edad, Tosola –Gollán tiene los votos divididos por tercios entre las diferencias franjas etarias, con un leve nivel superior entre los 16 y los 30 años con 31,9%.

Santilli, en cambio, tiene sólo 11,5% de votos entre los más jóvenes y va aumentando la preferencia por la opción del PRO cuando los votantes superan los 50 años.

Algo similar le ocurre a Manes, con sólo 5,3% entre los jóvenes y 10,8% entre los mayores.

Algo que puede apuntar a una necesidad de renovación en el peronismo, Randazzo tiene más votos entre los jóvenes y los votantes de mediana edad, y menos entre los mayores.

En cuanto a la clase social autopercibida, tanto el kirchnerismo como el PRO parecen representar la alianza de clase alta y clase baja que viene haciendo ganar elecciones en las últimas décadas a las diferentes ofertas electorales, con el oficialismo más anclada en la clase media baja y el macrismo en la clase media alta.

Facundo Manes es claramente un fenómeno de clase alta (15,9%), que va cayendo de la clase media, la clase y media baja, y la clase baja (4,1%).

La intención de voto, en el caso de Manes, cae a partir de la clase media

En el análisis ideológico, 52,3% de los votos de Tolosa – Gollán son de origen peronista y 65,3%, kirchnerista.

A Santilli lo votan 62,9% que se definen como macristas y 57,4% que son radicales, también 20,3% que son liberales y 13% de las diversas variantes oficialistas.

Si bien una de las principales variantes del voto a Florencio Randazzo es kirchnerista (10,5%) y algo menos de peronistas (6,1%), también lo votan muchos liberales (15,1%).

Por otra parte, los ciudadanos preocupados por la economía son votantes de todos los candidatos, pero Santilli – Ocaña son quienes se llevan el mayor porcentaje de votos debidos al problema económico (82,8%).

En cambio, la pandemia y las vacunas sólo tienen peso en los votos a Tolosa – Gollán, con 65,2%.

En el tema de corrupción, también encabezan la lista de los votados entre los ciudadanos que ponen este problema entre los más topes, con 62,5%.

Por último, sobresale que el voto de septiembre no será un voto castigo, ya que entre las principales causas para votar una lista no está que no ganen las otras.