Encuestas elecciones 2021 hoy con datos llamativos para las PASO

A pocos días de las elecciones primarias, qué muestran hoy las encuestas de opinión pública sobre los resultados de los comicios en 2021

El panorama que arrojan las encuestas para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) que se llevarán a cabo el 12 de septiembre cambia día a día.

En cada uno de los estudios que analizan la imagen de los candidatos y la intención de voto, hoy encontramos un escenario potencial diferente al de mañana y al que teníamos hace tiempo.

Sin embargo, si se combianan los resultados que muestran las encuestas por las elecciones se puede obtener una visión más general de lo que puede llegar a ocurrir en las PASO.

A continuación, te mostramos las últimas encuestas sobre las elecciones primarias que están disponibles hasta el día de hoy.

Elecciones PASO: encuesta de agosto 2021

Encuestas elecciones 2021 hoy: qué puede pasar en la Capital Federal

Una de las últimas encuestas sobre la intención de voto hacia las elecciones 2021 es la de CB Consultora, que da cuenta de lo que 925 personas mayores de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pensaban en agosto de este año, o lo que es lo mismo, casi a un mes de los mencionados comicios.

La consultora que dirige Cristian Buttie mostró que el 64,2% de los encuestados pesaba seguramente ir a votar, mientras que un 5,5% extra consideraba que era probable que concurriera el 12 de septiembre a emitir su voto en las elecciones primarias legislativas.

Casi un cuarto de la población relevada no sabía si concurriría o no, mientras que al resto no le interesa emitir su sufragio.

Al ser consultados sobre su potencial voto para diputados nacionales, el 56,2% dijo que votaría por el candidato que se oponga al presidente Alberto Fernández y su partido, mientras que por el contrario, un 24% de los electores relevados en CABA piensan apoyar al candidato a diputado del primer mandatario.

De la misma forma, el 23,6% dijo que apoyará al candidato que acompañe al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el 54,6% opinó lo contrario en vistas a las elecciones de 2021.

La encuesta de CB Consultora por otra parte preguntó sobre la imagen de los principales candidatos en la Ciudad, y la intención de voto.

En ese marco, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, registró un piso electoral de 25,3% y un techo de 49,8%. De cumplirse esa última predicción, de ser hoy las elecciones las encuestas la muestran como la gran ganadora en el distrito en el que se postulará en 2021.

Por el contrario, su compañero de Cambiemos, Adolfo Rubinstein, solo tiene un 1,2% de piso electoral y poco más de un 22% de techo, por lo que las encuestas lo muestran mal posicionado hoy de cara a las elecciones.

Ricardo López Murphy, por su parte, tiene un piso de 7,7% y un techo que supera el 35%, por lo que queda mejor posicionado dentro de Juntos por el Cambio en las encuestas al día de hoy.

Del lado del oficialismo, el candidato del Frente de Todos es Leandro Santoro. De acuerdo a la encuesta de CB Consultora, tiene en agosto 2021 un piso de 14,5% y un techo electoral de 26,8% en la Capital Federal.

Por último, la consultora de Cristian Buttié consultó qué pasaría si las elecciones fuesen mañana. Teniendo en cuenta a los indecisos en la muestra, en la Capital Federal según esta encuesta ganaría María Eugenia Vidal, con un 34,5% del apoyo del electorado, seguida de Santoro, con 22,5% de los votos, y de López Murphy, con algo más del 10% de los sufragios porteños.

Encuestas elecciones hoy: la imagen de los candidatos

Encuestas elecciones 2021: mejora la imagen presidencial a medida que avanza la campaña de vacunación contra el COVID-19

Otra de las encuestas que se pueden relevar para conocer la opinión de los ciudadanos hoy, a pocos días de las elecciones, es la de la consultora Analogías, que mide la imagen presidencial y la percepción de las medidas sanitarias y económicas a partir de encuestas telefónicas en 2.804 casos efectivos.

En su encuesta de julio, Analogías encontró que la imagen del presidente Alberto Fernández se mantiene estable en 50% de apoyo del electorado, con 2 puntos de diferencial positivo en un cuadro de opiniones que muestra una mejora de las expectativas, aunque aún impactado por las severas carencias económicas y la dificultad para establecer previsiones sanitarias que formen una noción de normalidad, adecuada al contexto de pandemia.

"El acelerado ritmo de vacunación durante los meses de junio y julio, el descenso registrado en la cantidad de casos diarios y la recuperación todavía heterogénea de la actividad económica convergen para una mejora paulatina pero sostenida de las expectativas económicas y sanitarias", explicó Marina Acosta, directora de Comunicación de Analogías.

En forma coherente con esta relativa mejora en las perspectivas, una mayoría manifestó que el operativo de vacunación está contribuyendo al regreso a la normalidad (58%), un porcentaje similar opinó que en los próximos meses la situación sanitaria va a mejorar (58%).

En forma coherente, además, una parte importante de la muestra expresó que tiene en su entorno social "Muchas y Bastantes" personas vacunadas (66%).

En el plano de las expectativas económicas la encuesta registró desde el mes de abril, un incremento de 6 puntos porcentuales entre los que expresaron opiniones optimistas.

La percepción sobre la recuperación presente de la actividad económica y el empleo todavía es baja: sólo el 24% manifestó que ya está vigente, confirmando que la mejora del cuadro de expectativas tiene más que ver con las perspectivas que produce una paulatina normalización de la movilidad o, su contracara, las menores restricciones.

En ese marco, la consultora consignó expectativas favorables de cara al proceso electoral como vehículo de soluciones para mejorar la situación general del país (44%). Cuando se abren esas respuestas por segmento de opinión, entre los encuestados que apoyan decidida e intensamente al Gobierno ese porcentaje sube mucho más (75%).

Una mayoría consideró "Mucho y Bastante" interesada en la política con un sesgo claro entre los jóvenes, los varones y los/las encuestados/as de mayor nivel de instrucción, y en forma previsible, entre los/las encuestados/as de opiniones más intensas, tanto oficialistas como opositores (60%).

Encuestas elecciones hoy: la interna entre Santilli y Manes

Encuestas hacia las elecciones 2021: Santilli se impone sobre Manes en la Provincia de Buenos Aires

Otra encuesta reciente e importante de cara a las elecciones primarias, legislativas, de 2021 es la de Ricardo Rouvier & Asoc. La misma indica que el candidato del PRO a primer diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, se impone por 45,3% al precandidato radical Facundo Manes, que obtiene 37,7% de la intención de voto en las elecciones PASO, con 17% de indecisos.

No obstante, a nivel nacional, por el momento la coalición Frente de Todos, tiene ventajas en el total país sobre Juntos (36,7% a 29,5%) y en la provincia de Buenos Aires (38,3% a 28,2%), mientras que en CABA continua la supremacía de la alianza del PRO y la UCR, indicó la encuestadora cercana al kirchnerismo.

Sin embargo, el voto está dividido en estas elecciones de medio término, ya que el resto de la oferta electoral suma 17,7% de los votos a nivel país. En la provincia de Buenos Aires, ese voto se divide en 5,9% del PJ opositor, 5,6% la derecha liberal y 4,2% el Frente de Izquierda. Sólo 11,5% todavía está indeciso.

En el espacio de la oposición, se presentan diversos distritos con competencias internas a las próximas PASO que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre, donde el principal es la provincia de Buenos Aires. En territorio bonaerense se enfrentarán Santilli, representando al PRO, y Manes de la UCR, recordó la encuesta de Rouvier.

La proyección política 2023 de Larreta se sustenta en esta decisión de apostar a un triunfo de Santilli, señaló Rouvier, y afirmó que este candidato prevalece sobre su oponente radical.

Los motivos para votar a Santilli de quienes lo elegirán son, entre otros, los siguientes, dijo la encuesta:

Es de Larreta/PRO/Macri: 39,5%

Tiene experiencia: 21,8%

Tiene buena gestión: 11,1%

Es al que conozco: 9,2%

En tanto, las causas por los que sus votantes eligen a Manes son las que siguen:

Por lo que sabe/es científico: 41,4%

Es honesto: 39,2%

No es político: 23,2%

Es radical: 10,5%

En la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos se presenta con una lista única y el oficialismo local, Juntos, presenta tres listas, una encabezada por su mejor candidata que es María Eugenia Vidal, frente a Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein, que expresan al radicalismo porteño.

En la Capital, se confirmaría la ventaja del oficialismo local, sostenido por una buena imagen de la gestión de Larreta como Jefe de Gobierno, indicó Rouvier.

El peronismo, en esta oportunidad, irá unido en el Frente de Todos y el objetivo es superar el promedio histórico del peronismo/progresismo en la Ciudad, comentó el politólogo.

Los votos que obtienen los precandidatos en las PASO quedarían de esta manera, según la encuesta:

María Eugenia Vidal – Martín Tetaz (Juntos): 29,7%

– Martín Tetaz (Juntos): 29,7% Leandro Santoro - Gisela Marziotta (Frente de Todos): 23,6%

- Gisela Marziotta (Frente de Todos): 23,6% Ricardo López Murphy - Sandra Pitta (Republicanos Unidos): 8,5%

- Sandra Pitta (Republicanos Unidos): 8,5% Javier Milei - Victoria Villaruel (La Libertad Avanza): 5,7%

- Victoria Villaruel (La Libertad Avanza): 5,7% Myriam Bregman (Frente de Izquierda): 3,2%

(Frente de Izquierda): 3,2% Adolfo Rubinstein - Mónica Marquina (Adelante Ciudad): 2,6%

No obstante, no hay que perder de vista que según esta encuesta, en la Ciudad, todavía está indeciso 17,6% del electorado total.

Encuestas elecciones 2021 hoy: el Frente de Todos

Más allá de lo que muestren las encuestas para la oposición en la Provincia de Buenos Aires, están claras las tendencias que muestran las encuestas y que indican que en las elecciones PASO de 2021 el gran ganador en ese distrito donde gobierna Axel Kicillof, será el oficialismo.

El Frente de Todos aventaja por 5 puntos en Provincia a la oferta dual de Juntos, según la última encuesta de Management and Fit.

En particular, aclara la encuesta relevada por iProfesional, la lista de Santilli (23,2%) en la Provincia aventaja en 10 puntos a la encabezada por Manes (10,1%), pero incluso si se suma la intención de voto de los dos opositores principales en territorio bonaerense, no les alcanzan para superar a los votantes de los ex funcionarios Victoria Tolosa Paz y Miguel Gollan del Frente de Todos (38,4%).

En tercer lugar de acuerdo a la mencionada encuesta, aparece muy lejos la Alianza Libertad, con su candidato principal, José Luis Espert (6,7%) de cara a las elecciones primarias de 2021 que tendran lugar en septiembre próximo.

En CABA, de acuerdo al sondeo de Management and Fit, la lista de la ex gobernadora bonarense lidera con 29,1%, mientras que la única lista del FdT, con la dupla Gisela Marziotta-Daniel Santoro suma el 27% de intención de voto.

Detrás quedan las otras listas de la interna de Juntos: Republicanos Unidos, que encabeza López Murphy (14,2%) y Adelante Ciudad del radical disidente Adolfo Rubinstein (5,2%). Entre ambos aparecen los libertarios, con el frente La Libertad Avanza de Javier Milei (9,2%).

Cómo se posicionan los principales candidatos para las elecciones según las encuestas al día de hoy

Otra encuesta que midió la situación en la Provincia de Buenos Aires para las próximas elecciones es la de Giacobbe y Asociados.

En el caso de esta encuesta, al día de hoy las listas bonaerenses de Juntos, encabezadas respectivamente por Santilli (20%) y Manes (13,9%), suman el 33,9%, contra el 25,7% de la lista kirchnerista, liderada por Tolosa Paz, aunque el universo de indecisos supera el 20% aún.

Y en la Ciudad de Buenos Aires, sin proyectar el 7,5% de indecisos, las listas de Juntos por el Cambio para las PASO suman el 49,9%: la encabezada por Vidal llega al 33,5%, la de López Murphy al 11,1% y la de Rubinstein, al 4,9%. La nómina del Frente de Todos, con Leandro Santoro a la cabeza, alcanza el 23,3%.

Por su parte, la última encuesta de Poliarquía marca que la boleta de diputados que encabeza Vidal en CABA pierde votos frente al kirchnerismo: los votantes a Juntos caen de 56% a 51% y los del Frente de Todos suben de 27% a 34%.

En cambio, en el conurbano, caen todas las opciones mientras que aumentaron los indecisos a un altísimo nivel de 31%. En el interior de la provincia de Buenos Aires se mantiene en 41% la intención de votos a la oposición, pero sube de 31% a 37% la elección por el Frente de Todos, a medida que caen los indecisos.