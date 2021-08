Video: volvió Guillermo Moreno con un spot "revolucionario" que habla del asado

Un hombre con un buzo estampado con la boleta de Moreno y cantando durante un minuto una consigna repetitiva. Desafía las leyes de la publicidad

Básico, extenso, repetitivo y low cost. El nuevo spot de Guillermo Moreno en el que invita a "comer asado" a los ciudadanos que lo acompañen con su voto no deja de generar sorpresa.

Moreno es candidato a diputado nacional por el Partido Republicano Federal en la lista Principios y Valores. En las últimas semanas ha sacado varios spots pero el último llamó la atención por su simpleza.

"Moreno diputado, vos pensalo", sostiene el hombre que con un sombrero, lentes y un buzo estampado con la boleta de Moreno canta durante un minuto frente a cámara. "Para que la gente pueda comer asado, Moreno diputado, vos votalo", continúa.

El único detalle que cambia la rutina es que en un momento alguien le arroja un rollo de papel durante la filmación.

De esta manera Guillermo Moreno intenta cautivar el voto de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires y se muestra como el "verdadero peronista" de Argentina.

Contra Uber

Guillermo Moreno volvió a dejar salir su enojo contra empresas como Mercado Libre y Uber y habló sobre la necesidad de regulación de las mismas.

"Si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema, no es para admirar. Cada desocupado es una sociedad peor", señaló el precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, del frente Partido Republicano Federal.

"Una sociedad moderna con todos desocupados es una estupidez. Eso no es ser moderno, eso es ser un gil", advirtió.

Y agregó: "Lo que hace Mercado Libre es quedarse con el margen del mayorista y del minorista, porque ya la gente no va a la farmacia o a la ferretería a comprar, va directo a Mercado Libre, entonces estos tipos ya saben qué es lo que se vende y qué es lo que no sale, porque todo queda registrado, ¿qué hacen entonces? Importan, pero importan lo que ellos saben que se vende. Entonces cierran los mayoristas porque ya nadie les compra y cierran los minoristas, ¡lindo negocio hizo Macri, eh".

"Si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema, no es para admirar. Cada desocupado es una sociedad peor. No es que yo digo tengo una sociedad moderna con todos desocupados, eso es una estupidez. Eso no es ser moderno, eso es ser un gil", remarcó Moreno.

También criticó muy fuertemente a otra empresa como Uber: "Tenemos que regularlo de una manera que maximice el nivel de empleo, no que lo destruya. Es perfectamente regulable, todo se puede regular, es falso que no se puede", concluyó.

"Si un negocio me destruye más empleo del que me genera, tenemos un problema", dice Moreno sobre Mercado Libre

La ira de Moreno contra Mercado Libre

Guillermo Moreno volvió a colocarse en el centro de la escena gracias a un video que se está viralizando y en el que lanza fuertes críticas contra el esquema de funcionamiento de Mercado Libre.

Según el ex secretario de Comercio de Cristina Kirchner, la plataforma de comercio electrónico perjudica a los pequeños comerciantes y "destruye más empleo del que crea".

"Se está quedando con el negocio de los mayoristas y de los minoristas", afirmó Moreno. Y explicó que, según su visión, los compradores hoy "piden una mercadería por Mercado Libre cuando antes iban a la farmacia, o a la ferretería".

Y agregó: "Ahora Mercado libre se queda con el margen y se dio cuenta de que se puede importar porque él sabe cuál es el tornillo que más se vende y encima cuando entras a la página el tornillo que trajo es el que primero está".

Moreno, quien está llevando adelante su campaña para las próximas elecciones en el marco de su propia agrupación política -Principios y Valores-, afirmó que dar vía libre al negocio de Marcos Galperin es "ir para atrás" hacia "una sociedad peor".

"La política tiene que volver a las cosas simples de la vida, si un negocio me destruye más empleo del que me genera tenemos un problema. Eso es ir para atrás, cada desocupado es una sociedad peor. No es la modernidad", sostuvo el ex funcionario.

"Hay que regularizar las plataformas para que generen trabajo no para que lo destruyan. En eso entra Uber, es perfectamente regulable, todo se puede regular. Tenemos que ordenar ese tema", enfatizó.

Candidato: el spot bizarro de Guillermo Moreno

El ex secretario de Comercio Guillermo Moreno competirá en la provincia de Buenos Aires como precandidato a diputado nacional con su partido Principios y valores, y este lunes lanzó un spot que se volvió viral. Al ritmo de una cumbia en su honor, el precandidato saluda y abraza personas, algunas de las cuales le piden autofotos, junto a su esposa, Marta Cascales.

El ex funcionario de los primeros gobiernos kirchneristas estará acompañado en la boleta por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal.