D'Elía se sacó la tobillera electrónica durante la marcha que encabezó en La Matanza

El dirigente kirchnerista celebró con un acto político su libertad condicional por cumplir dos tercios de su condena tras pasar dos años preso

Luis D´Elía, dirigente kirchnerista, se quitó la tobillera electrónica en un acto que se llevó a cabo en La Matanza para celebrar la libertad condicional tras cumplir dos tercios de su condena. Había utilizado el dispositivo durante la prisión domiciliaria que atravesó desde el año pasado por ser paciente de riesgo.

"Hoy cumplo 1.000 días preso. Hoy a las 14.00 hs. recupero mi libertad. Sin odio y sin rencores #BastaDeLawfare", tuiteó el dirigente este martes durante la madrugada.

Cerca del mediodía, D´Elía había anticipado que iba a transmitir por sus redes sociales el corte de la tobillera "frente a una multitud de queridos compañeros y compañeras que me acompañan en este día de gran alegría".

D´Elía cumplió dos tercios de su condena por haber dirigido en el 2004 la protesta y la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca. El ex piquetero fue condenado en noviembre del 2017 a tres años y nueve meses de prisión, aunque fue detenido recién en febrero del 2019.

D´Elía recuperó la libertad tras más de dos años preso

Cuando comenzó la pandemia obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria por su condición de paciente de riesgo, ya que es diabético y padece problemas del corazón.

El expiquetero y militante kirchnerista anunció días atrás por sus redes sociales que el martes próximo se le otorgará la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su pena por la toma de una comisaría, en 2004. D´Elía está con prisión domiciliaria y se declara un "preso político".

La Jueza de Ejecución Sabrina Namer me acaba de conceder la LIBERTAD a partir del próximo martes 24/8 por haber cumplido los 2/3 de la condenaEse día cumplo 1.000 días preso #BastaDeLawfare#BastaDePresosPoliticos — Luis D'Elia (@Luis_Delia) August 19, 2021

La madrugada del 26 de junio de 2004 D’Elía irrumpió con un grupo de seguidores en la comisaría 24 de la Policía Federal Argentina, situada en La Boca, para reclamar por el homicidio de uno de sus compañeros de militancia, el dirigente comunal Martín "Oso" Cisneros.

Los manifestantes, que siempre sostuvieron que la víctima había sido asesinada por un narcotraficante de la zona que gozaba de protección policial, agredieron al cabo primero Rubén Braga, orinaron pertenencias del comisario y generaron destrozos. Trece años y medio después, el dirigente piquetero y exfuncionario kirchnerista fue condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos. Y el año pasado, finalmente, el caso finalmente fue cerrado con la confirmación de la condena, pero por tres años y medio de cárcel.

La foto de Olivos

El dirigente kirchnerista mostró su enojo con el presidente Alberto Fernández ante el escándalo por el festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos cuando regía el aislamiento estricto y remarcó que "tiene que pedir perdón", aunque consideró que "de ninguna manera" debe avanzarse en un juicio político.

"Por un lado creo que si el Presidente dicta una norma, el primero que tiene que cumplirla es él y estoy convencido que es así", indicó el dirigente social.

En diálogo con Levántate y Anda, el programa conducido por Rodo Herrera en AM 550, el ex subsecretario de Tierras para el Hábitat Social también contó el impacto que tuvo a nivel personal el escándalo por los ingresos a la Residencia Presidencial de Olivos.

La foto que desencadenó el escándalo

"En lo personal me sentí muy afectado, porque por esos días falleció mi mamá y yo durante 20 días de agonía no pude ir a verla porque era un preso político. Por protocolo no se hizo velorio y al entierro después de mucho pelear pudimos ir sólo cuatro personas", expresó. Y agregó: "Cuando vos ves que tu mamá se va en esas condiciones y que el que dictó la medida actúa de esa forma da mucha bronca. Tiene que pedir perdón, pero de ninguna manera juicio político. Si es por eso, (el expresidente Mauricio) Macri debería ya estar preso".

Al ser consultado sobre el eventual impacto que podría tener el escándalo en la campaña electoral del Frente de Todos, D´Elía reconoció que la difusión de las fotos del festejo de Fabiola Yañez "causó mucha indignación en toda la sociedad". "Hay que ponerse un poco en la piel de la gente, que tuvo que cumplir protocolos muy pesados: de mis cinco hijos pudo venir uno solo al entierro de la abuela por protocolo. Hay que ponerse en la piel del sufrimiento", señaló.

Luid D'Elía consideró que el presidente Alberto Fernández debe disculparse

Además, insistió: "A mí me jodió, a mí me hizo calentar. Cuando vos ves todo el dolor de despedir a una madre, a un hijo, a una esposa, a todos los que tuvimos que despedir a un familiar, nos causa rebelión. Creo que él tiene que pedir disculpas, decir que se equivocó".

El referente kirchnerista recordó su apoyo al Frente de Todos, aunque aprovechó para aclarar que no respaldará cualquier escándalo. "Yo igual voto a (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), banco al Gobierno, considero a Cristina mi jefa política, pero tampoco la pavada", afirmó.

Al referirse a la figura de Alberto Fernández, D´Elía indicó que tiene "una buena opinión" sobre él, aunque reconoció que "siempre" tuvieron "diferencias políticas". "Él es más de centro derecha y yo, de centro izquierda, pero es un tipo honesto, laburador, que le tocó vivir una situación muy difícil como la pandemia", manifestó.

Finalmente, concluyó: "Me gustaría que Cristina vuelva a ser Presidenta. Es el mejor cuadro del campo popular, lejos. Me parece una tipa bárbara, pero que lo sea en tiempo y forma".