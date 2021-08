Alberto Fernández, sobre reunión en Olivos: "No hubo maniobra dolosa sino un acto de imprudencia"

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente", indicó el Presidente

El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que "no hubo una maniobra dolosa sino un acto de imprudencia y negligencia" en el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en la residencia de Olivos en julio del año pasado.

"No esperé que me citen, ni busqué influenciar un juez ni busqué un abogado lobista. Me presenté espontáneamente y dije lo que creo que jurídicamente ocurrió. Ya di las explicaciones, fue algo que no debió haber ocurrido", afirmó el mandatario en declaraciones a Radio 10, en el marco de una transmisión desde la cúpula del CCK a propósito del aniversario de la emisora y de los 101 años de la primera transmisión radial en la Argentina.

En ese sentido, el jefe de Estado señaló que "la imputación es básicamente hacerle conocer a uno que fue denunciado por otro, así uno puede ejercer su defensa; yo obviamente lo sabía, porque los diarios hace dos semanas que lo ponen en tapa".

"Ya di las explicaciones que tenía que dar; fue algo que no debería haber ocurrido y que se supo porque lo hice público: me pidieron la lista de la gente que entró durante un año y medio a Olivos y di la lista íntegra. El festejo no debió haber ocurrido y lamento que haya sucedido; no fue una maniobra dolosa, sino un acto de imprudencia y negligencia", remarcó el mandatario.

Al respecto, el Presidente dijo: "lo primero que me gustaría que analicen es la existencia de delito; el juez Sebastián Casanello es un buen juez y espero que pueda analizarlo jurídicamente... el tema es muy claro, pero aún así yo lo que quiero es que los argentinos sepan que esto no me pasó por al lado: me lastimó, me preocupó y siento que cometí un error, producto de la vorágine en que vivía".

"Espero que la Justicia evalúe mi planteo, que creo que es sólido... el resto son palabras que se escriben en los diarios; y en los dos diarios que mencioné los intereses están cada día más claros", concluyó.

El Presidente quiere donar mitad de su salario al Malbrán

El presidente Alberto Fernández se presentó esta tarde a la Justicia por derecho propio y sin abogado patrocinante a los efectos de plantear la reparación del daño potencial que se hubiere causado ofreciendo depositar durante cuatro (4) meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán.

El fiscal imputó a Fernández y a sus invitados

El presidente Alberto Fernández quedó formalmente imputado en la causa que investiga si cometió o no delitos cuando incumplió la cuarentena que había impuesto su propio gobierno, cuando estuvo en la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez.

En la tarde de este jueves, la causa tuvo dos actualizaciones. En primer lugar, el Presidente presentó un escrito ante el juzgado federal de Sebastián Casanello por derecho propio y sin abogado patrocinante para proponer una "reparación del daño potencial que se hubiere causado" su participación en el cumpleaños de Yáñez "ofreciendo depositar durante cuatro meses consecutivos la mitad de su salario al Instituto Malbrán", de acuerdo al comunicado difundido por Presidencia.

En segundo lugar, el fiscal federal Ramiro González, quien ya estaba trabajando en un dictamen para formalizar la imputación de Alberto Fernández en la causa, firmó el documento que así lo determina. Por eso, Fernández debe presentar un abogado defensor en el expediente. A su vez, el fiscal notificó formalmente de su estado de imputados a otras diez personas que participaron en la cena, incluida Fabiola Yáñez.

El incumplimiento de las restricciones de circulación y reunión que regían el 14 de julio de 2020 configuran un delito menor, que se enmarca en la conjunción de dos normas: el artículo 205 del Código Penal -que tienen penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien violase las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia- y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Fernández y que estableció las prohibiciones por la emergencia sanitaria.

Durante la semana trascendió que Fernández presentaría a Gregorio Dalbón, uno de los abogados penalistas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como su defensor en esta causa, de acuerdo a lo indicado por Clarín en los últimos días.

La foto del escándalo: quién es quién

1. Alberto Fernández

Presidente. Encargado de firmar los decretos de cuarentena obligatoria que regían en el momento del cumpleaños que muestra la foto.

2. Carolina Marafioti

Trabaja en el equipo estético de Fabiola Yáñez. Es la encargada de elegir el vestuario que la esposa de Alberto Fernández usa en sus apariciones públicas.

3. Fabiola Yañez

Primera dama argentina y agasajada de la ocasión.

4. Sofía Pacchi

Es asesora de Yáñez, nombrada con cargo en el Estado. Conocida como ex modelo y actriz, es pareja del empresario taiwanés Chien Chia Hong. Este hombre sería quien tomó la fotografía.

Pacchi, la ex modelo que asesora a la primera dama.

5. Florencia Fernández Peruilh

Es una amiga de Fabiola Yáñez.

6. Santiago Basavilbaso

Estuvo presente en el festejo VIP por su amistad con Yáñez.

7. Emmanuel López

Es un asesor de la primera dama. Fue contratado por la Subsecretaría de Gestión Institucional.

8. Fernando Consagra

Es actor y modelo, con trayectoria en México y EE.UU. Según trascendió, es pareja de López.

9. Rocío Fernández Peruilh

Es amiga de Yáñez. Tiene 28 años y trabaja como agente inmobiliaria.

10. Federico Abraham

Es un peluquero que asiste a Yáñez. Ingresó en diversas oportunidades a la Quinta de Olivos en 2020, incluso durante la cuarentena.

11. Stefanía Dominguez

Es abogada y en redes sociales afirmó conocer a Fabiola Yáñez desde 2014. En su Instagram publicó un video de Yáñez cantándole el feliz cumpleaños a ella.

Según registros de Olivos, los invitados se retiraron entre la 1:44 y la 1:47 de la madrugada del 15 de julio de 2020.