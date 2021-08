La respuesta de Horacio Rodríguez Larreta a Javier Milei tras la catarata de insultos

El precandidato a diputado por Libertad Avanza lo tildó de "zurdo de mierda", "gusano arrastrado" y "pelado asqueroso". La respuesta del jefe de Gobierno

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió a los dichos del precandidato a diputado por el espacio La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, quien le dedicó una catarata de insultos durante un evento en el que participó el jueves.

En este escenario, el mandatario evitó ahondar en el asunto y consideró que el debate a nivel político pasa por un lugar diferente.

Milei en contra de Rodríguez Larreta.

Al ser consultado en Radio Mitre sobre los improperios proferidos por Milei, que lo tildó de "zurdo de mierda", "gusano arrastrado" y "pelado asqueroso", Larreta respondió: "Sin comentarios. Es un nivel de agresión que... olvidate. No pienso engancharme en estas cosas. La Argentina necesita lo contrario".

A continuación, el jefe de Gobierno porteño afirmó que la preocupación de Juntos por el Cambio pasa por "la inflación, la inseguridad, por un Presidente que defiende el adoctrinamiento en las escuelas y porque los chicos no están yendo a las aulas", entre otras cuestiones.

Todos contra todos camino a las elecciones.

"Estamos preocupados porque la Argentina no genera laburo, porque las empresas y los chicos se van de la Argentina. Tenemos que frenar eso", advirtió el funcionario y siguió: "Creo que tenemos muchas potencialidades y la posibilidad de ser un país pujante. Tenemos recursos y hay iniciativas tecnológicas de primer nivel en el mundo".

En esa línea, Larreta aseguró que la única forma de el país pueda explotar su potencial es a través de buenos gobiernos y consideró que "la única forma de lograrlo es terminar con la grieta y trabajar juntos en un plan que seamos capaces de sostener durante 25 años seguidos".

Otras de las frases de Rodríguez Larreta durante la entrevista fueron las siguientes:

- "Yo no digité a nadie, acá nadie impuso candidaturas, hay dos candidatos en la provincia de Buenos Aires, hay PASO en la Ciudad, en Santa fe, en un montón de provincias, la gente elegirá a sus candidatos en las urnas, cómo debe ser...".

- "Siempre iba a hacer campaña Mauricio Macri, no estuvo antes porque estuvo afuera"

- "Macri suma, ¿cómo va a restar? Vean el tema de las inundaciones, eso es gracias a un trabajo que empezó Mauricio..."

- "Macri es parte de la mesa de Juntos por el Cambio, participa como todos, está Patricia Bullrich, está Cornejo..."

- "No quiero hablar de campaña para el 2023, para eso falta una vida, hoy yo apoyo a Santilli en la provincia y a María Eugenia Vidal en la Ciudad, para mí ellos son los mejores candidatos para frenar iniciativas como la del Procurador, que luchan por la institucionalidad, es muy importante la presencialidad en el Congreso"

- "La política económica es responsabilidad del Gobierno Nacional, no se genera trabajo, se van las empresas, se van los chicos, hay que frenar eso y generar laburo, que no se está generando...".

- "Creo que tenemos muchas potencialidades, hay recursos naturales, tenemos capital humano, solo tenemos que gobernar bien y terminar con la grieta, necesitamos trabajar juntos, basta de acusaciones, estoy convencido de eso...".

- "La foto de Olivos obviamente hizo enojar a mucha gente, pero la gente mostrará cuanto impactó esa foto en las urnas, esa será la medida".

-"Santilli es el mejor candidato en la provincia porque tiene experiencia de gestión, mejoró la seguridad en la ciudad de Buenos Aires"

- "Somos un equipo, acá hay PASO y no se elige a nadie a dedo..."

- "Yo a Gerardo Morales lo respeto mucho, dio una pelea muy valiente con Milagro Sala..." (Cuando le hablaron de las críticas del jujeño)

- "El mensaje de Alberto Fernández sobre la maestra de La Matanza es espantoso, cuando me lo contaron no lo podía creer..."

- "Nosotros defendemos la educación, siempre quisimos los chicos en el aula, a mí me dijeron cualquier disparate, y no hubo más contagios en la Ciudad con los chicos en el aula y en la Provincia se perdieron 6 meses de clases..."

- "En la Ciudad tal vez alguna maestra así allá, algún caso aislado, tenemos 800 escuelas, pero como excepción, si fuera norma lo sabríamos".

- "Es increíble que el Presidente avale una situación como esta, en la Ciudad está previsto que se puedan denunciar casos como estos...".

- "No sé que le pasa al Presidente, dije siempre que hay que consensuar las políticas, si me llamaran por algún tema iría, pero no sé que le pasa al Presidente...".

- "La credibilidad del Presidente quedó muy dañada, al día de hoy siguen bajando, una pendiente de baja menor, hoy no hay razones para pensar en cambios. Veremos con la cepa nueva, no podemos predecir qué va a pasar..."

- "No sabemos cuando terminará la pandemia, eso es lo único que se puede decir..."

- "Las vacunas hasta que no estén todos vacunados, no son suficientes"

- "Aprovecho para felicitar a todos los que participaron en el operativo de vacunación, no tenemos vacunas guardadas en la Ciudad"

- "Somos el distrito que más rápido que vacuna"