Vidal abrió una polémica por las drogas: "No es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en la 1-11-14"

La precandidata a diputada afirmó que se trata de "realidades distintas" y se expresó a favor de "la libertad y de que cada uno pueda decidir qué hacer"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad María Eugenia Vidal abrió una polémica por el consumo de drogas, al afirmar que "no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que en la 1-11-14", porque -según dijo- se trata de dos realidades distintas.

"Estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer. Pero hay dos realidades muy distintas: una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra vivir en la 21-24, en Zabaleta, en la 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrezcan", resaltó la ex gobernadora de Buenos Aires.

María Eugenia Vidal se expresó en contra de la legalización de la marihuana y diferenció el consumo en Palermo del de las villas. pic.twitter.com/wsm9SlLysO — Corta (@somoscorta) September 1, 2021

Según sostuvo, se trata de "dos caminos completamente distintos" del consumo de cannabis. "Estás situaciones pueden significar una noche con amigos, relajado, o con tu pareja y la otra un futuro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado", aseguró Vidal en declaraciones a Filo News.

Al hablar de las villas, la postulante a diputada nacional por la Ciudad señaló que "para esos pibes la marihuana no es un consumo ocasional y de recreo, plenamente elegido, sino que es parte del inicio de un camino mucho más jodido y más duro".

"No me lo cuenta nadie, vi esas realidades, y me parece que no estamos, por esos pibes, listos para eso", resaltó la ex mandataria provincial, que con sus dichos despertó una polémica por el consumo de drogas.

Críticas de Kicillof

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, salió al cruce de la postulante porteña a diputada nacional María Eugenia Vidal por sus dichos sobre el consumo de marihuana y consideró que "exhibe un pensamiento discriminador" y eso explica su regreso a ser candidata en la Ciudad. Vidal despertó polémica al asegurar que "no es lo mismo fumar un porro en Palermo que en la villa 1-11-14, rodeado de narcos que te ofrecen".

"Exhibe un pensamiento tremendamente discriminador", consideró Kicillof en declaraciones radiales, y aseguró que eso demuestra bien "por qué se vuelve a Capital" para competir por una banca tras haber gobernado la provincia de Buenos Aires entre 2015 y 2019.

Para el mandatario bonaerense, a los dirigentes opositores es mejor "dejarlos hablar", porque en ese momento "aparece como fogonazo lo que realmente piensan".

Kicillof cruzó a Vidal: "Exhibe un pensamiento discriminador y explica por qué se vuelve a Capital"

En tanto, Kicillof apuntó a la gestión de Vidal en Provincia y dijo que en 4 años dejó el doble de la deuda contraída por el ex gobernador Daniel Scioli en los 8 años anteriores. "Nos dejaron una mochila llena de piedras imposible de carga", se quejó el gobernador del Frente de Todos, y subrayó que la ex mandataria "dejó una deuda en dólares en la provincia, cuando recaudaba en pesos".