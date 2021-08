Paso 2021: quiénes son los candidatos y qué se vota provincia por provincia

Las Paso 2021 son el primer eslabón para la convocatoria a elecciones y renovar las bancas de diputados y senadores. Estos son los candidatos

Las Paso 2021 ya están en marcha tras la presentación de todos los espacios políticos de sus boletas y el cierre de listas de candidatos para las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, que se votará el 12 de septiembre.

Ese día, los argentinos serán convocados a las urnas para definir qué candidatos disputarán las elecciones generales del 14 de noviembre, en la cual se elegirán 127 diputados y 24 senadores.

El camino hacia las Paso 2021 arrancó el 14 de julio pasado, cuando se inscribieron en la Justicia electoral las alianzas y frentes, mientras que pasados 10 días, llegó el turno de la anotación de los candidatos que irán a las urnas.

Finalmente, el 31 de julio concluyó el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual, hecho por sorteo público y desde el 8 de agosto comenzaron las campañas electorales en medios para las elecciones primarias.

Paso 2021: próximas definiciones

Una vez definidas las litas, y tras dar a conocer las autoridades de mesa para el día de los comicios, designación que se realizó el 3 de agosto, el próximo 28 de agosto se difundirán los lugares y las mesas de votación, que pasan de unas 14.800 a alrededor de 19.000 con el fin de cumplir las medidas sanitarias y epidemiológicas de distanciamiento social que impone la pandemia de covid19.

El objetivo desde el Gobierno es tratar de evitar aglomeraciones de personas en un mismo lugar, como ocurre habitualmente en unas elecciones, y que se pueda mantener el distanciamiento correspondiente.

Finalmente, durante la semana de las elecciones primarias y en el marco de las Paso 2021, el 10 de septiembre, a las 8 hs, cierra el plazo para hacer campaña electoral. El domingo de las Paso 2021 las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18.

Recién tres horas después, a las 21, se empezarán a difundir los resultados. El 30 de septiembre los candidatos convalidados para competir en las elecciones generales podrán arrancar sus campañas electorales con miras al 14 de noviembre.

Provincia por provincia, los precandidatos para las PASO

Después de todas las especulaciones, las distintas fuerzas políticas presentaron sus precandidatos para las Paso 2021 y ya están sobre la mesa los nombres que se podrán elegir.

Entre ellos, algunos de los más importantes son los candidatos de la Ciudad de Buenos Aires a las Paso 2021, donde el oficialismo porteño irá a internas con tres listas que competirán por los lugares en el Congreso y la legislatura porteña.

María Eugenia Vidal, en carrera para las Paso 2021.

La lista más fuerte la encabeza la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Las otras dos llevan cuenta con el ex ministro de Economía, Ricardo López Murphy, y al ex ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

La lista del Frente de Todos, con Leandro Santoro y Gisela Marziotta, dará pelea para el peronismo.

La otra alianza es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), con dos boletas: una con la referente del PTS Myriam Bregman y otra con la dirigente del MST Celeste Fierro.

Las otras 11 boletas son Autodeterminación y Libertad; Frente Patriota; La Libertad Avanza; MAS; Libres del Sur; Partido Aptitud Renovadora; Partido Autonomista; Partido Federal; Partido Renovador Federal; Partido Socialista Auténtico; y Política Obrera, las cuales tendrán como primer objetivo superar el piso del 1,5% de los votos para poder acceder a las generales del 14 de noviembre.

Paso 2021 en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos presenta para diputados una nómina encabezada por Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan. Se renuevan 35 bancas en la Cámara Baja.

Diego Santilli, candidato a las Paso 2021.

En tanto, Juntos por el Cambio definirá en internas quiénes serán los candidatos entre dos listas: una con el dirigente del PRO Diego Santilli y otra que lleva a la cabeza al neurocientífico radical Facundo Manes.

El otro espacio que disputará las primarias en la provincia de Buenos Aires es el Frente de Izquierda, que postula una lista con Nicolás del Caño y otra con Alejandro Bodart.

También se anotaron para las Paso 2021 el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo desde el frente Vamos con Vos; el economista José Luis Espert con Avanza Libertad y Manuela Castañeira del Nuevo Más.

Paso 2021 en Córdoba

En Córdoba las negociaciones para las Paso 2021 fueron duras en Juntos por el Cambio, por lo que la alianza de la UCR y el PRO buscará quedarse con las dos bancas de la mayoría en Senadores.

La pelea por la Cámara Alta estaba definida hace tiempo, pero nadie sabía quién iría con Mario Negri y Luis Juez. Las negociaciones fueros cambiantes y Gustavo Santos, que en principio aparecía aliado a Juez, decidió ser primer candidato a diputado en la lista con el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, donde se renuevan nueve bancas por esa provincia.

Como resultado, Mario Negri se presenta para senador junto a Soher El Sukaria (Pro). Para Diputados irá Gustavo Santos (Pro) y Soledad Carrizo (UCR).

Luis Juez (Frente Cívico) se postula para la Cámara alta con Carmen Álvarez Rivero de Primero la Gente. Esta lista tendrá como pre candidato a diputado a Rodrigo de Loredo de la UCR y ex presidente de Arsat durante la gestión de Mauricio Macri; Laura Rodríguez Machado; y Héctor Baldassi del Pro.

Por su parte, el Frente de Todos postula para la Cámara Alta al senador Carlos Caserio y a la diputada Gabriela Estévez, mientras que para diputados propone al secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill, y a la dirigente peronista de la ciudad de Córdoba Olga Riutort.

Duras negociaciones por las Paso 2021 en Córdoba con Luis Juez a la cabeza.

La alianza Hacemos por Córdoba, que lidera el gobernador Juan Schiaretti y tiene como principal socio al PJ, impulsa para el Senado a la esposa del mandatario, la diputada nacional Alejandra Vigo, secundada por el actual ministro de Industria, Comercio y Minería local, Eduardo Accastello.

Paso 2021 en Santa Fe

Desde el oficialista Frente de Todos se presentaron dos listas, una con el senador provincial Marcelo Lewandowski y la senadora nacional María de los Ángeles Sacnun para la Cámara alta; y la otra con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y la vicegobernadora santafesina, Alejandra Rodenas.

Para diputados irán el líder del Movimiento Evita Eduardo Toniolli, a la cabeza de la lista de Rossi; y el senador nacional y mano derecha del gobernador Perotti, Roberto Mirabella.

Agustín Rossi, en carrera para las Paso 2021 en Santa Fe.

Juntos por el Cambio irá con cuatro listas a las Paso 2021. Una con el ex intendente de Santa Fe, José Corral, para senador, y el concejal de Rosario Rodrigo López Molina, del PRO, para diputado, secundado por la diputada nacional (Coalición Cívica) Lucila Lehmann.

El diputado provincial por el PRO Federico Angelini será el primer precandidato a senador de otra de las listas, seguido de Amalia Granata y los diputados nacionales del PRO, Luciano Laspina y Gisela Scaglia para renovar sus bancas.

La tercera lista lleva a la periodista Carolina Losada para senadora y el intendente de Avellaneda (UCR) Dionisio Scarín como segundo, mientras que para diputado estará el ex intendente de Santa Fe Mario Barletta, seguido del concejal rosarino (PRO) German Figueroa Casas.

La cuarta lista cuenta con el diputado provincial y ex ministro de Seguridad local, Maximiliano Pullaro para senador, la secretaria de Hacienda municipal de Santa Fe, Carolina Piedrabuena, y el primer precandidato a diputado será Gabriel Chumpitaz (diputado provincial por el PRO).

Por el lado del Frente Amplio Progresista habrá dos listas en competencia: una tendrá como precandidatos a senadores al diputado provincial Rubén Giustiniani y a María Eugenia Schmuck (UCR), en tanto que en la lista de diputados nacionales la encabeza Fabián Palo Oliver, seguido de Carina Gerlero.

La otra oferta electoral lleva como precandidatos a senadores nacionales a Clara García, diputada provincial Frente Progresista Cívico y Social, esposa del fallecido Miguel Lifschitz; y el senador santafesino Paco Garibaldi.

En la lista de candidatos a diputados nacionales figuran la dos veces intendenta de Rosario y presidenta del Partido Socialista a nivel nacional, Monica Fein, junto al exministro de Economía de Santa Fe, Gonzalo Saglione.

Paso 2021 en Mendoza

Juntos por el Cambio presentó sus listas para las Paso 2021 con dos ex gobernadores, Alfredo Cornejo (Senado) y Julio Cobos (Diputados), y sumó al actual gobernador Rodolfo Suarez como suplente de Cornejo.

El diputado Cornejo irá con Mariana Juri a las Paso 2021; mientras que el ex vicepresidente Cobos irá con Pamela Verasay y al legislador del PRO Álvaro Martínez.

A la interna de Cambia Mendoza se suma "Republicanos Unidos", que presentó al empresario Rodolfo Vargas Arizu, para senador nacional, y la actual legisladora provincial y ex titular del Instituto de Juegos y Casinos, Josefina Canale, para diputados.

El Frente de Todos postula a la camporista Anabel Fernández Sagasti para el Senado, acompañada por Martín Aveiro (intendente de Tunuyán). En diputados irá Adolfo Bermejo (ex intendente de Maipú), y el intendente de Lavalle, Roberto Righi.

En estas elecciones también participan "Vamos Mendocinos" y el Partido Verde.

Paso 2021 en Tucumán

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio no lograron consenso en el armado de sus propuestas y presentarán diversas listas.

El gobernador Juan Manzur presentó los precandidatos del Frente de Todos - Partido Justicialista, con el diputado Pablo Yedlin para el Senado y la legisladora provincial Sandra Mendoza.

La lista para la Cámara de Diputados estará integrada por la actual ministra de Salud de Tucumán, Rossana Chala, junto a Alejandro Melo, referente de La Cámpora y subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno provincial.

Por su parte, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, se presentará con su espacio político "Peronismo Verdadero" en la interna del PJ, con el propio Jaldo para diputados y la actual diputada Gladys Medina.

El precandidato a senador en primer término es el actual vicepresidente de la Legislatura provincial, Juan Antonio Ruíz Olivares, quien será secundado por Graciela Gutiérrez.

El Frente Juntos por el Cambio presentará tres listas: "Juntos para Construir", con el intendente de la capital tucumana Germán Alfaro para el Senado y su esposa la diputada Beatriz Ávila, en segundo término. Para Diputados se postula Ramiro Beti, concejal de Concepción y Paula Quiles de Salazar (referente del PRO).

La otra lista irá con el candidato a senador José Cano y Sandra Manzone, concejala de la capital. En tanto, la senadora Silvia Elías de Pérez encabezará la lista a diputados, acompañada por el legislador Alberto Colombres Garmendia.

La tercera lista tendrá como precandidatos a senadores al intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, y a Indiana María Mendilaharzu, en segundo lugar, y se postularon para ocupar las bancas en diputados el intendente de Concepción Roberto Sánchez y Paula Omodeo.

Paso 2021 en Neuquén

El Frente de Todos y el Movimiento Popular Neuquino (MPN), partido gobernante en la provincia, definirán sus candidatos a Diputados en las Paso 2021.

El Frente de Todos irá con tres listas: la Celeste y Blanca, con Tanya Bertoldi, secundada por el legislador nacional cuyo mandato vencerá en diciembre próximo, Alberto Vivero.

La lista "Eva Perón" estará encabezada por Asunción Miras Trabalón, presidenta de Nuevo Encuentro y delegada del Ministerio de Trabajo de la Nación, acompañada por Francisco Armas, abogado laboralista de San Martín de los Andes.

La tercera opción es la lista de la Agrupación "Neuquén es de Todos" con Fabián Ungar, maestro mayor de obras, en primer lugar; y Romina Jácomo, Técnica en Recursos Humanos, en el segundo.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) presentó dos listas: la Azul, con el gobernador Omar Gutiérrez, que propone a María Eugenia Ferraresso, actual secretaria de Cámara de la Legislatura provincial, secundada por Osvaldo Llancafilo, secretario de Estado del Interior y Gobiernos locales de la provincia.

El ex vicegobernador Rolando Figueroa lidera la lista "F" del MPN acompañado por la médica, Luciana Ortiz Luna, ex Directora del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN).

Juntos por el Cambio se presenta con la denominación "Cambia Neuquén", integrado por la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Nuevo Compromiso Neuquino. La lista es liderada por el empresario frutícola Pablo Cervi, seguido de la diputada provincial Ayelén Quiroga.

La Coalición Cívica-ARI, que se presenta por fuera de Cambia Neuquén impulsa la precandidatura del conductor radial Carlos Eguía, seguido por Catalina Uleri.

El ex gobernador Jorge Sobisch, en tanto, encabeza la lista de los precandidatos por la Democracia Cristiana, con la concejal Nadia Márquez; Libres del Sur propone a diputado nacional al ex legislador provincial Jesús Escobar y a la Politóloga Valeria Amstein.

La izquierda tiene tres opciones: el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), el Movimiento de Trabajadores por el Socialismo (MST) y Nuevo Mas.

Paso 2021 en Santa Cruz

El ex gobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo retorna a la política como tercer precandidato a Diputado Nacional en la lista de SER Santa Cruz, liderada por el sindicalista petrolero Claudio Vidal. A ellos se agrega al ex intendente radical de Caleta Olivia, Facundo Prades para las Paso 2021.

El Frente de Todos va con el candidato a diputado Gustavo González y Moira Lanesan Sancho, secretaria de Producción, Comercio e Industria de Río Gallegos; y Carlos Aparicio, del Ministerio de Trabajo en la Zona Norte de Santa Cruz. El peronismo, irá desdoblado.

En tanto, la oposición se aglutinó en el frente Cambia Santa Cruz constituido por la UCR, Encuentro Ciudadano, Pro y ARI.

Paso 2021 en San Juan

El Frente de Todos, conformado por 13 partidos y 46 agrupaciones, logró consensuar una lista encabezada por Walberto Allende, seguido por Fabiola Aubone y Luis Rueda, los dos primeros, miembros del PJ sanjuanino y el último, del Bloquismo, partido histórico de la provincia. En total se presentaron cuatro frentes para competir en las Paso 2021.

En tanto, Juntos por el Cambio también consensuó una lista de unidad encabezada por Susana Laciar, de Producción y Trabajo, con Enzo Cornejo (PRO) y Alejandra Leonardo (UCR).

El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tendrá una interna en las Paso 2021. Una lista estará representada por dirigentes de la Nueva Izquierda y, la otra, por integrantes del resto de los partidos que integran la alianza: la Izquierda por una Opción Socialista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero.

Paso 2021 en Misiones

En Misiones, el Frente Renovador, que gobierna, presentó una lista de unidad con el intendente de Oberá, Carlos Fernández para diputado y el presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Gauto.

Juntos por el Cambio tendrá cinco ofertas: dos por la Unión Cívica Radical (UCR), dos por el Pro y una por Activar Misiones.

Dentro del Pro, la puja será entre el ex director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá por Argentina, Martín Goerling y el abogado Walter Kunz. Dentro de Juntos por el Cambio también competirá una lista del partido Activar Misiones, que será encabezada por Pedro Puerta, hijo del ex gobernador Ramón Puerta.

En el Frente de Todos, tiene como referentes a la diputada nacional y dirigente de La Cámpora, Cristina Britez, y a su par en la Cámara Baja del Congreso de la Nación, Héctor Bárbaro, del PAYS, se presentará con tres las listas.

Paso 2021 en Salta

En Salta habrá elecciones internas para definir las listas finales en el Frente de Todos, en Juntos por el Cambio + y en el Frente de Izquierda de Trabajadores-Unidad. En esta provincia se renuevan tres de las siete bancas de diputados nacionales que posee.

El Frente de Todos, acordó que la lista la encabece el ex ministro de Hacienda de Salta y actual subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del interior, Emiliano Estrada. Una segunda lista, irá con Jorge Guaymás, Kity Blanco y Jorge Villazón.

A esto se sumó la salida del partido Felicidad del Frente de Todos, por falta de coincidencias con el sector oficialista salteño. La agrupación se presenta con precandidatos propios: Tane Da Souza, seguido por María Laura Thomas y Guido Giacosa. Por su parte, el Frente Sí + PRS, acordó la presentación de una lista con Felipe Biella, secundado por Elsa Pereyra.

El partido Política Obrera, que tiene como referente a Jorge Altamira, saldrá solo en las elecciones nacionales, y postula al ex diputado provincial Julio Quintana, seguido por Daniela Romano, del Frente de Artistas, y el referente de la juventud obrera, Miguel García.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, integrado por el Partido de los Trabajadores por el Socialismo (PTS), el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Frente Unidad Trabajadora, llega a las Paso 2021 con dos listas, de las cuales una está encabezada por la ex concejal Cristina Foffani.

La otra la lista, Evolucionemos la Izquierda, lleva en primer término a Andrea Villegas.

El frente Juntos por el Cambio, conformado por Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical y Ahora Patria, también llega a las primarias con más de una lista, de las cuales una está encabezada por Inés Liendo, del PRO de Salta Capital.

El ex secretario general del PRO, Nicolás Avellaneda, será precandidato en otro espacio interno de este frente; en el que también competirán otras dos nóminas, encabezadas por el diputado Carlos Zapata, por Ahora Patria, y por su par de la UCR, Héctor Chibán.

Paso 2021 en Jujuy

La lista del Frente de Todos de Jujuy estará encabezada por la diputada provincial y referente de La Cámpora en Jujuy, Leila Chaher, secundada por el rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi.

La lista del Frente Cambia Jujuy estará encabezada por el actual ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, seguido por la ministra de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura.

El Frente de Izquierda Unidad tendrá una "interna" entre las listas del Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) por un lado, y una oferta electoral del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), por otro.

Paso 2021 en Formosa

En Formosa, el Frente de Todos presentó para las Paso 2021 como precandidatos al diputado nacional Ramiro Fernandez Patri, quien buscará su reelección, y a la concejala de la capital Elena García.

Juntos por Formosa Libre oficializó una nómina encabezada por el ex juez federal Fernando Carbajal, quién habilitó cientos de hábeas corpus para ingresar a Formosa y declaró inconstitucional el Programa de Ingreso Ordenado.

La alianza Juntos por Formosa está compuesta por la UCR (Unión Cívica Radical), el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) y el PRO (Propuesta Republicana).

La tercera alianza es el Frente Estamos con Vos, integrado por Nuevo País, Partido del Sur y el Partido Socialista, que lleva en su lista de precandidatos a la concejal Gabriela Neme, mientras que el partido Principios y Convicción llevara como precandidatos a diputados nacionales a Víctor González.

La Agrupación Unidad Popular confirmó que presentó una lista propia dentro del Partido Justicialista para competir en las Paso 2021.